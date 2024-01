Smart Tunisie lance le nouveau smartphone HONOR X9B 5G certifié pour la résistance aux chutes

Smart Tunisie, leader de la distribution des produits IT et téléphonie mobile, et distributeur officiel de la marque HONOR lance le nouveau téléphone HONOR X9B 5G, résistant aux chutes, avec des fonctionnalités de pointe.

A cette occasion, M. Mohamed Ali Gharsallah, directeur commercial et marketing de Smart Tunisie a déclaré «Nous sommes ravis d’offrir à nos clients tunisiens un smartphone alliant l’esthétique, la résistance et la technologie de pointe, tel que HONOR X9B 5G».

Écran durable et résistant aux chutes

En plus de son design unique et sophistiqué, HONOR X9B 5G a obtenu la certification suisse SGS, avec une cote de cinq étoiles, pour sa résistance aux chutes provenant de toutes les directions. Ce smartphone est équipé d’un appareil photo principal triple de 108 méga pixels avec flash et un appareil photo frontal de 16 méga pixels offrant une qualité impressionnante.

Superbes capacités

Le HONOR X9B 5G se distingue par son processeur Snapdragon 6G en 1, soutenu par 20G RAM (12+8Go HONOR RAM turbo) et 256 Go de stockage interne, garantissant ainsi des performances visuelles exceptionnelles

Ce téléphone est doté d’une batterie de grande capacité de 5800 mAh, avec une charge rapide de 35W et fonctionne sous Magic OS 7.1 de HONOR basé sur Android 13, offrant une expérience intelligente aux utilisateurs.

Le téléphone X9B 5G est disponible en plusieurs couleurs et dispose d’un écran AMOLED Full HD de 6.78 pouces, permettant une qualité d’image impressionnante avec une résolution de 1200 x 2652 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz.

À propos d’HONOR

HONOR est une marque mondiale de smartphones engagée dans la création d'appareils innovants et élégants qui autonomisent et inspirent les utilisateurs. Axé sur la technologie de pointe et le design, HONOR s'efforce de redéfinir l'expérience du smartphone.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site https://www.hihonor.com/global/

A propos de smart Tunisie

SMART Tunisie cotée à la Bourse et leader de la distribution de produits et solutions IT en Tunisie, fondée en 1985, compte six sociétés, dont une basée au Maroc, attirant plus d’une 30 des marques internationales prestigieuses, sur le marché des équipements et solutions IT. La société propose une gamme complète de produits, notamment des ordinateurs, des solutions d’impression, des serveurs, des systèmes de réseau et des smart.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site https://smart.com.tn/fr/