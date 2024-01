Epson passe à une électricité 100 % renouvelable dans tous ses sites à travers le monde

Epson a le plaisir d’annoncer que depuis décembre 2023, toute l’électricité utilisée sur les sites du groupe Epson dans le monde[1] est issue de sources renouvelables. Cela fait d’Epson le premier[2] industriel, parmi les entreprises japonaises qui ont rejoint l’initiative RE100, à achever la transition vers une électricité renouvelable sur tous ses sites dans le monde, y compris au Japon. Le groupe Epson consomme environ 876 GWh[3] d’électricité par an. En s’approvisionnant en énergies renouvelables pour couvrir ces besoins, Epson prévoit de réduire ses émissions annuelles de dioxyde de carbone d’environ 400 000 tonnes.

Le groupe s’est publiquement engagé à devenir une entreprise à bilan carbone négatif et à ne plus utiliser aucune ressource souterraine[4] dans sa Vision Environnementale 2050. L’utilisation d’électricité renouvelable est l’un des principaux leviers d’Epson pour atteindre son objectif de décarbonations. Dans cette optique, Epson a annoncé en mars 2021 que le groupe passerait à une électricité 100 % renouvelable pour répondre à ses besoins en électricité sur l'ensemble de ses sites1 dans le monde avant la fin de 2023. En novembre 2021, le passage à une électricité renouvelable a été achevé au Japon. Le passage mondial à une électricité renouvelable s'est achevé comme prévu en décembre 2023.

Au-delà de l'approvisionnement en électricité renouvelable, Epson encouragera l'adoption plus large des énergies renouvelables, notamment en produisant davantage de sa propre énergie et en soutenant le développement de nouvelles sources d'énergie par le biais de la co-création[5]. Epson réduira la quantité d'énergie associée à la production et aux produits et continuera à améliorer la circularité des ressources afin d'atteindre l'objectif de devenir négatif en carbone.

Mesures prises pour passer à une consommation d’électricité 100 % renouvelable dans tous les sites du groupe Epson1:

• Mars 2021: Engagement public à passer à une électricité 100 % renouvelable sur tous les sites

• Avril 2021: Transition réalisée sur tous les sites de la préfecture de Nagano, au Japon

• Novembre 2021: Transition achevée sur tous les sites au Japon

• Décembre 2023: Transition achevée sur tous les sites dans le monde

YasunoriOgawa, président monde d’Epson se félicite: «Cela fait 80 ans qu’Epson a adopté une démarche proactive en matière d’action environnementale. Nous avons tenu l’engagement de notre fondateur à préserver la propreté du lac Suwa et sommes devenus la première entreprise au monde à éliminer les CFC de nos processus de fabrication. Nous avons désormais achevé avec succès le passage à une électricité 100 % renouvelable sur tous les sites du groupe Epson, seulement deux ans et dix mois après avoir annoncé cet objectif en 2021. Cela nous aidera non seulement à atteindre nos propres objectifs, mais aussi à faciliter une adoption plus large de l’électricité renouvelable au sein des communautés en sensibilisant les populations à ce sujet. Notre objectif de parvenir à un développement socialement durable est une question plus vaste, qui présente de nombreux défis, mais nous sommes déterminés à agir de manière créative pour résoudre ces enjeux.»

Epson est convaincu que sa philosophie d’innovation efficace, compacte et précise enrichit les vies et contribue à créer un monde meilleur. L’entreprise continuera à s’engager dans des pratiques alignées sur cet objectif, progressant ainsi vers son but ambitieux d’atteindre un développement durable et à enrichir les communautés en tandem avec ses clients et partenaires.

[1] À l'exclusion de quelques sites commerciaux et propriétés en location pour lesquels la quantité d'électricité consommée ne peut être déterminée

[2] Parmi les entreprises japonaises qui ont rejoint l’initiative RE100. Au 9 janvier 2024, selon une étude Epson.

[3] Résultats pour l’exercice fiscal 2022 terminé en mars 2023. Comprend l’électricité produite par système de cogénération (CGS) et l’électricité produite en privé.

[4] Engagement à ne plus utiliser aucune ressource non-renouvelable telle que le pétrole ou les métaux

[5] Projet visant à étendre l’approvisionnement en électricité renouvelable dans la préfecture de Nagano