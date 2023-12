Mohamed Salah Mzali revient: Un livre, un colloque et un site web à l’initiative d’Elyès Jouini

Notez bien su votre agenda: les 14 et 15 décembre 2023, un colloque interdisciplinaire à Beït al-Hikma, au tour des mémoires de Mohamed Salah Mzali (Au fil de ma vie), sous l’intitulé de: la Tunisie du Makhzen à l’Etat national. Le pivot est Elyès Jouini, avec Ahmed Ounaies et Mohamed Kerrou, ainsi que Mounira Chapoutot – Remadi, récemment décédée. Le programme est dense et la liste des intervenants comprend notamment Noureddine Dougui, Kmar Bendana, Slaheddine Larguèche, Khelifa Chater, Samia Charfi-Kassab, M’hamed Oualdi, Samia El Mechat, Anis Marrakchi, Youssef Ben Ismaïl… A l’origine, une grande idée qui a trotté dans la tête d’Elyes Jouini pendant 15 ans, et qui lui a pris 4 années d’un travail intensif.

Commençons par le commencement

Ne confondez pas les deux Mzali ! Certes, tous deux sont monastiriens, fins lettrés, auteurs de nombreux ouvrages, ministres, Premiers ministres, ciblés par l’ire de Bourguiba, dépouillés de leurs biens, avant de connaître un début de réhabilitation, celle qu’ils méritent chacun de son côté, par l’histoire. Celui qui est le plus présent dans la mémoire, et encore, est Mohamed Mzali (1925 – 2010), ministre, puis Premier ministre de Bourguiba (1980 – 1986) et membre du Comité international olympique (CIO). Son illustre aîné, et comme lui locataire de la Kasbah, dans une autre époque, et d’autres conditions, est Mohamed Salah Mzali (1886 – 1984). C’est lui qui revient pour nous faire découvrir un Tunisien émérite, un parcours exceptionnel et une œuvre riche et variée. Le mérite en revient son brillant descendant, Elyès Jouini.

Replantons le décor

Au commencement était un livre. Mohamed-Salah Mzali a publié ses mémoires en 1972 sous le titre Au fil de ma vie aux éditions Hassan Mzali. Elles ont été rééditées en 2023 dans le cadre d'une coédition Cérès éditions, Beït al-Hikma et l'IRMC, dans une version établie et annotée par Elyès Jouini et complétées par une monographie de ce dernier sur le thème Mohamed-Salah Mzali, l'intellectuel et l'homme d'Etat.

Dans la suite, un colloque interdisciplinaire qui se tiendra les 14 et 15 décembre 2023 à Beït a-Hikma. Il se propose à la fois de croiser les regards et d’élargir le propos afin d’explorer les évolutions sociales, politiques et culturelles en Tunisie, du Protectorat aux lendemains de l’Indépendance. Une exposition de photos et de documents sera montée à cette occasion.

Et pour conserver et entretenir la mémoire, un site web. Elyès Jouini a poussé son initiative jusqu’à la conception d’un site web où sont réunis en textes, documents, et photos, des matériaux de de grande richesse, utiles aux simples visiteurs, comme aux chercheurs et historiens.

La boucle est bouclée… pour ne plus s’arrêter. Des séances de présentation et de dédicace du livre, d’autres documents seront sans doute mis en ligne, d’autres colloques suivront…

Making of

Brillant mathématicien, Elyès Jouini n’est pas féru de politique. Appelé au lendemain du 14 janvier 2011 à prendre les destinées d’un grand ministère (réformes économiques et sociales) et de la coordination entre les départements concernés, il s’y lancera sans se complaire dans le prestige de la charge, avant d’y renoncer en mars 2011. Sa véritable passion, c’est la recherche, l’enseignement, la réflexion et les échanges féconds. Son mérite lui fera accéder de hautes positions et une grande considération à l’international. Elyès restera très attaché à sa Tunisie natale, à ses racines profondément ancrées dans ce territoire si riche, et marqué de grandes figures. Monastir, ville de ses aïeux, lui est chevillée au corps. Mohamed Salah Mzali, son arrière-grand-père, a toujours retenu son attention. Pour lui rendre l’hommage qu’il mérite, rétablir des vérités occultées, et contribuer à l’éclairage d’une époque demeurée encore peu connu de notre histoire contemporaine, il s’est lancé dans un grand projet auquel il a consacré beaucoup de temps et d’énergie.

Avec son esprit cartésien, sa méthodologie de recherche, sa plume raffinée et son large carnet d’adresse, il a fouillé des archives, en Tunisie et en France, décrypté des lettres et des documents, cherché des photos, lu des livres, autour d’un personnage et de ses mémoires.

«Le 29 novembre cela fera 4 ans même si le projet trottait déjà dans ma tête depuis près de 15 ans, écrit-il. Il y a de cela 4 ans, en novembre 2019, je me suis lancé dans la réédition d’Au fil de ma vie de Mohamed-Salah Mzali (1896-1984). Mais je souhaitais, outre la restitution du texte original, apporter un regard nouveau, conduire ma propre enquête sur son parcours, ses idées, ses engagements, ses réalisations et ses déconvenues.

Quatre ans d’enquête à lire tout ce qui a pu être écrit sur lui en arabe, en français, en anglais, à lire également tous ses écrits, à comparer la version publiée avec le manuscrit original et le tapuscrit annoté de sa main, à explorer la presse de l’époque et les archives en Tunisie, en France (archives nationales, archives de la défense, archives privées) et jusqu’en Inde et au Pakistan, à interroger ceux qui l’ont connu, à remonter sa lignée pour mieux comprendre son héritage social, culturel et intellectuel, à retrouver des photographies inédites, à vérifier chaque détail de son témoignage…»

L’aboutissement est merveilleux: Un livre, un colloque et un site web. Elyès Jouini entame une nouvelle carrière, non -moins réussie que la première, celle d’un historien pluriel et d’un grand auteur.

Télécharger

• Le programme

• «Au fil de ma vie»: Les mémoires de Mohamed Salah Mzali

• Qui est Mohamed Salah Mzali