Le projet Investmed appuie l’économie bleue, verte et les industries créatives en Tunisie, en Egypte et au Liban

La clôture du projet Invest Med, tenue fin novembre en Tunisie, a été l’occasion de mettre en avant les avancées qui ont été réalisées par les startups et les incubateurs appuyés par le projet. Co-financé par l'UE et mis en œuvre par Business Med ainsi que 7 autres partenaires, le projet vise en premier lieu de renforcer la durabilité des MPME dans trois pays de la Méditerranée, en l’occurrence la Tunisie, l’Egypte et le Liban.

Le projet a accordé des subventions à 38 MPME dans l’économie verte, bleue et dans les industries créatives et 3 à incubateurs afin qu’ils puissent renforcer leur durabilité financière et leur contribution à la création d'emplois dans l'économie locale.

«Le projet offre un mécanisme de soutien sur mesure ainsi que des schémas de subventions pour les MPME et les structures d’accompagnement. Le focus sur les industries créatives est justifié par leur capacité à créer de l’emploi. Tandis que les secteurs de l’économie verte et bleu sont les garants de la durabilité », a indiqué Zied Debbabi de Business Med. Maria Ruiz de Cossio, senior project Manager à EMEA a signalé que le projet a aidé les entrepreneurs de la région à faire prospérer leur projet. « Grâce au réseau de chercheurs de l’EMEA, nous avons pu établir des recommandations qui serviraient à tous les entrepreneurs sociaux » a-t-elle insité. Et de poursuivre: « Les travaux réalisés par l'EMEA visent à améliorer l'accès au financement pour les MPME en les mettant en relation avec des acteurs financiers et en élaborant un guide step-by-step sur le financement participatif. »

Roger Albinyana, directeur du département des politiques régionales méditerranéennes et du développement humain à l'Institut européen de la Méditerranée (IEMed), a affirmé que le projet vise à booster les opportunités entrepreneuriales, notamment pour les jeunes et les femmes entrepreneures car ces pays font face à des challenges en termes pression sur le marché de l’emploi et les difficultés de financement qui entravent leur croissance. L'IEMED a été le coordinateur du volet subvention.

Le projet a permis un renforcement de capacité aux startups sélectionnées à travers des cycles de mentorat et de coaching réalisés en partenariat avec l'Université LUMSA pour développer des compétences en innovation, accès aux marchés internationaux, management de la durabilité... « Nous avons sélectionnés 15 mentee pour assister à des écoles d’été. Trois d’entre eux ont été primés par des Sustainable Business Management Award », a affirmé Flavia Vighini, de l'Université LUMSA. Trois autres ont reçu des prix spéciaux.

Les partenaires du projet étaient l'Union des Confédérations Méditerranéennes d'Entreprises, BUSINESSMED (TU), l’EMEA (ES), IEMed (ES), Beyond Group / Irada Group S.A.L, BRD (LE), Institute of Entrepreneur ship Development, IED (GR), Libera Université Maria SS. Assunta, LUMSA (IT), la Confederation of Egyptian European Business Associations, CEEBA (EG) et enfin, la Chambre de Commerce Espagnole, CCE (ES). Le projet a été cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du Programme ENI CBC MED.