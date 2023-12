Journées de l’Entreprise 2023: L’informalité dans tous ses états…

Retour au temple fondateur, le Port El Kantaoui, pour les Journées de l’Entreprise dans leur 37ème session qui s’ouvre ce jeudi 7 décembre 2023 et se poursuivra, trois jours durant, jusqu’au samedi matin. Après une brève délocalisation au centre-ville de Sousse, cette retraite annuelle de réflexion et de networking, fondée par Mansour Moalla, retrouve le Mouradi Palace rénové, avec un programme bien dense.

Thème choisi: «L’entreprise et l’informalité, inégalités et solutions en suspens.» Les angles seront multiples: retard dans l’implémentation des solutions et manque de coordination et de synergies, decashing, lutte contre la contre-bande, réforme administrative et débureaucratisation, activation des médias et des médias sociaux. Mais aussi, des aspects institutionnels et politiques: l’informalité dans l’organisation et l’exercice du pouvoir, thème qui sera traité par une spécialiste de renom, la professeure Neila Chaabane, doyenne de la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, de Tunis. En connaisseur, Imed Hazgui, président du Haut Comité de Contrôle Administratif et Financier (Présidence de la République) mettra en débat l’épineuse question des solutions contre la bureaucratie. Des intervenants tunisiens et étrangers triés sur le volet.

La ministre du Commerce sera très attendue

La ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, est bien indiquée pour ouvrir cette session dédiée à l’informel. Pour le pratiquer au quotidien et œuvrer à l’endiguer, elle sera très attendue quant aux mesures envisagées.

Plus encore, et c’est l’esprit des Journées de l’Entreprise, les participants ne manqueront pas de questions à lui poser au sujet de la nouvelle réglementation en matière de commerce extérieur et compression de l’inflation.

Les représentants de la Direction générale des Douanes, aussi, seront écoutés avec attention, lors de la session réservée à «l’économie souterraine». Organisée à la faveur du 67ème anniversaire de la Douane, cette séquence traitera de la contrebande et du commerce parallèle, et de la fraude commerciale.

La Palestine s’invite au débat

Epousant l’actualité dans son contexte géopolitique général et son impact sur l’économie tunisienne, une session spéciale dédiée à la Palestine a été programmée, le premier jour, immédiatement après le discours d’ouverture. Intitulée: «L’entreprise et la géopolitique: pragmatisme et valeurs» elle ambitionne d’explorer «les répercussions de la guerre en Palestine sur l'économie mondiale et celle de la Tunisie, et par conséquent sur l'évolution de l'informalité. Cette situation, place l'économie, axée sur les intérêts et le pragmatisme, face aux défis des droits de l'homme et des valeurs universels.» D’éminents orateurs venus de Palestine, de Jordanie ainsi que des universitaires tunisiens s’emploieront à dresser l’état des lieux, questionner les perspectives et interroger la problématique de l'équilibre entre le pragmatisme et les valeurs.

Dans un élan de soutien au peuple palestinien, une partie des revenus des Journées de l’Entreprise 2023 sera versée au Croissant Rouge.

Un programme attractif

Moins, cette année, d’officiels, membres du gouvernement, chefs d’institution, dirigeants de grandes organisations syndicales patronale et ouvrières, et personnalités politiques en Tunisie, sur le podium, lors de différents panels, mais plus de spécialistes, d’experts et d’anciens dirigeants politiques, économiques et sociaux, étrangers. La large palette des intervenants est soigneusement conçue et le programme est attractif.

D’année en année, les Journées de l’Entreprise restent fidèles à leur vocation: favoriser les échanges, approfondir la réflexion. Amine Ben Ayed, coordinateur de la session, sous la présidence de Tayeb Bayahi, à la tête de l’IACE, bénéficie d’une équipe rodée, conduite par Majdi Hassen, à l’efficacité discrète.