La guerre de Gaza 2023: Analyse des facteurs de conflictualité et des enseignements géopolitiques

Par Taoufik Ayadi

«L'analyse géopolitique est aussi un moyen de conjurer des guerres ou de trouver une solution à certains conflits.», disait Yves Lacoste

Depuis 2005, l'armée israélienne a effectué au moins six grandes expéditions armées sanglantes contre les Palestiniens (2006, 2008, 2009, 2012, 2014 et 2021). La guerre actuelle est la septième et se distingue essentiellement par:

• La réaction disproportionnée d’Israël suite à l’action surprise de Hamas le 7 octobre, ignorant tous les aspects du droit international et humanitaire,

• L’ampleur des dégâts du côté Palestinien en vies humaines innocentes et matériels,

• Le silence, le retard et le manque d’engagement du côté des Palestiniens de certains pays démocratiques. L’histoire retiendra que ce silence vis-à-vis du massacre aveugle des civils Palestiniens est une atteinte au droit humanitaire, et un crime contre l’humanité,

• L’important soutien dont a bénéficié Israël, alors que les Palestiniens sont pratiquement isolés et seuls face à une armée bien équipée et appuyée par la 1ère puissance militaire dans le monde.

Cette guerre a eu comme première conséquence géopolitique le retour en force de la cause Palestinienne dans l’actualité internationale.

Ce retour en force démontre que toute stratégie de paix durable au Moyen Orient (MO) qui ignore les droits des Palestiniens est une démarche vouée à l’échec. La stratégie d’Israël qui vise à enterrer la cause Palestinienne en s’appuyant sur une approche sécuritaire, la bande de Gaza est devenue une sorte de prison à ciel ouvert, et une approche géopolitique qui vise à normaliser ses relations avec les pays arabes, s’est avérée inefficace(Quatre pays ont déjà normalisé, les Emirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc).

Si la communauté internationale ne se mobilise pas dans les délais immédiats pour relancer des négociations de paix aboutissant au règlement de la question Palestinienne, il n’y aura pas de paix durable au MO et d’autres agressions de l’armée israélienne contre les Palestiniens auront lieu. En effet les facteurs de conflictualité sont nombreux et alimentent un cycle persistant de tensions et de crises à cause de la situation explosive, des souffrances du peuple Palestinien et l’échec du processus de paix.

Ces facteurs de conflictualité sont générés par les rivalités territoriales entre les deux parties, les rivalités de pouvoir entre les acteurs intérieurs au sein de chaque camp ainsi que d’autres qui sont parfois causés par les acteurs extérieurs.

1- Les facteurs de conflictualité territoriale

A travers l’histoire le territoire de la Palestine a été l’objet d’ambitions d’occupation par plusieurs acteurs à mainte reprise, principalement pour les raisons suivantes:

- La Palestine occupe une position centrale au MO avec une façade sur la Méditerranée. Depuis la fin du XIXème siècle elle est devenue hautement géostratégique vu l’importance du MO, qui renferme près de50% de la réserve énergétique mondiale, et sa proximité du canal de Suez à travers lequel passe plus de 25% du trafic maritime mondial.

En outre la Palestine se caractérise par son histoire très riche avec la présence de villes historiques, hautement symboliques comme Jérusalem et la présence de lieux saints pour plusieurs religions.

La conflictualité territoriale entre Palestiniens et Juifs a commencé à s’intensifier pratiquement dans les premières décennies du XXème siècle avec la montée du mouvement sioniste. La carte suivante montre l’évolution de cette rivalité: 2- Les rivalités de pouvoir entre les acteurs intérieurs

Aussi bien en Palestine qu’en Israël il existe des clivages et des rivalités de pouvoir qui génèrent des tensions:

2.1- Dans le cas de la Palestine

Le clivage principal est politique entre Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, et l'Autorité Palestinienne, qui exerce une certaine autorité en Cisjordanie. Ces factions ont aussi des différences idéologiques et stratégiques, ce qui a conduit à des tensions et des crises entre elles.

• Le leadership actuel de l’Autorité palestinienne

Comparé à l’époque de Yasser Arafat, le leadership actuel est qualifié de passivité et de manque de dynamisme diplomatique sur la scène internationale pour progresser la cause palestinienne.

• Le leadership de Hamas: est qualifié d’alignement sur l’Iran, de radicalisme, d’incompétence diplomatique et d’être en marge par rapport à la sphère des relations internationales.

2.2- Dans le cas d’Israël

La société israélienne est diverse (les juifs sont venus de plusieurs pays), d’où le nombre important de clivages:

• Des divisions religieuses entre les juifs orthodoxes, religieux traditionnels, et les laïcs,

• Des différences politiques sur les questions liées au conflit Israélo-Palestinien; le rêve du «Grand Israël» du Nil à l’Euphrate qui anime plusieurs groupes de la société,

• Des disparités économiques entre différentes régions et groupes sociaux.

En outre, Israël se caractérise par une forte dynamique sociale qui engendre parfois des rivalités intenses. Pour certains analystes, Israël est une démocratie agonisante.

Ces facteurs de conflictualité entre Israéliens et Palestiniens sont de plus en plus complexes et ont des implications régionales et internationales avec influence sur les positions des acteurs de l’extérieurs.

3- Les acteurs de l’extérieurs

Le conflit israélo-palestinien implique plusieurs acteurs internationaux: les États-Unis, l'Union européenne, les Nations unies, des pays arabes et d’autres,… Ces acteurs jouent des rôles variés, allant de la médiation diplomatique à la fourniture d'aide militaire, économique et humanitaire.

Les positions géopolitiques des intervenants de l’extérieur dans ce qui se passe entre Palestiniens et Israéliens varient en fonction des intérêts et des alliances régionales en particulier.

D’une façon générale lors de tous les affrontements sanglants qui ont eu lieu jusqu’ici, il y a eu des acteurs de l’extérieur. La guerre actuelle que mène Israël dans la bande de Gaza est complexe et implique plusieurs intervenants du côté d’Israël, sans qu’il y ait de soutien au profit des Palestiniens qui subissent et luttent seuls contre une armée puissante appuyée sur le plan militaire par les États-Unis et sur le plan moral et géopolitique par des pays européens, pour des raisons historiques, de partenariats stratégiques et de préoccupations sécuritaires. La sécurité d’Israël est une raison d’Etat pour certains pays, c’est par exemple le cas de l’Allemagne.

Les cartes suivantes donnent une idée concernant les réactions des acteurs de l’extérieur vis-à-vis de l’action de Hamas le 7 octobre et le résultat du vote de l'Assemblée générale de l'ONU le 27 octobre 2023 concernant la résolution, qui appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza et exige l'accès à l'aide.

Résultats du vote de l'Assemblée générale de l'ONU le 27 octobre 2023 concernant la résolution, qui appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza et exige l'accès à l'aide : Pour (121),Contre (14), Abstention (44).

4- Les conséquences, les enseignements et les perspectives d’avenir sur le plan géopolitique

4.1- Les conséquences géopolitiques

Les conséquences géopolitiques prévisibles de la guerre actuelle dans la bande de Gaza peuvent être complexes et dépendent de divers facteurs. Cette guerre pourrait engendrer:

• Des tensions régionales accrues,

• Des changements dans les alliances géopolitiques,

• Des implications sur les efforts de paix au Moyen-Orient,

• Pour les USA: son implication au côté d’Israël pourrait avoir un coût politique considérable pour Joe Biden, lors des élections présidentielles qui sont à moins d’une année,

• Pour Israël: des conséquences politiques et un bouleversement comme après la guerre de 1973 pourraient se produire,

• La réanimation des accords d’Abraham sera difficile et pourrait entrer en hibernation.

4.2- Les enseignements géopolitiques

Cette guerre a démontré:

• Que les accords de normalisation des relations avec certains pays arabes est une stratégie inefficace pour enterrer la cause palestinienne et ne fait que mettre les Etats arabes (normalisés) en porte à faux avec leurs peuples. Le pouvoir Israélien et les pays arabes doivent intégrer ce facteur dans leurs visions géopolitiques dans l’avenir,

• Il faut aussi noter le silence et le manque d’engagement du côté des Palestiniens de certains pays démocratiques qui étaient traditionnellement en pointe sur la défense de la cause de la Palestine, comme la France,

• Le manque de dynamisme diplomatique de la direction palestinienne sous le leadership actuel de Mahmoud Abas, comparé à l’époque de Yasser Arafat,

• L’efficacité diplomatique et stratégique d’Israël à faire rallier les pays occidentaux de soncôté.

4.3- Les perspectives d’avenir

1- Pour la stabilité du MO, il y a deux obstacles

• Le 1er obstacle: c’est le droit des Palestiniens à vivre dans un Etat libre et souverain, toute stratégie de paix durable au MO qui ignore ce droit est une stratégie aveugle,

• Le 2ème obstacle: l’antagonisme Israël – Iran et l’opposition de l’Occident aux ambitions nucléaire de Téhéran.

2- Pour la reconnaissance mondiale de l’Etat Palestinien, il y a deux obstacles au moins

• Le 1er obstacle: le rêve et l’idée d’un «Grand Israël» du Nil à l’Euphrate qui anime une partie des Israéliens et qui s’oppose à la volonté des courants qui sont pour un Etat Palestinien en vue d’une vie en paix,

• La crainte de la naissance d’un Etat Palestinien contrôlé par un pouvoir radical pro Iranien, cette crainte est partagée aussi par plusieurs pays arabes dans la région.

Conclusion

«La guerre est la continuation de la politique avec d’autres moyens», disait Clauswitz

L’autorité Palestinienne et le Hamas avec le soutien de leurs amis, en particulier les pays arabes (responsables politiques et société civile), doivent exploiter ce retour géopolitique en force de la cause Palestinienne dans l’actualité, en mobilisant la communauté internationale en vue de redynamiser les négociations de paix. Le président américain a appelé le 24 novembre 2023 à œuvrer de nouveau pour la solution à 2 Etats, juste après la première étape de l’échange des otages. Par la même occasion le premier ministre Espagnol a déclaré que son nouveau gouvernement travaillera au sein de l’Union Européenne et dans son pays pour la reconnaissance de l’Etat Palestinien.

En outre il est recommandé aux Palestiniens de surmonter les clivages et les différends qui les divisent, de s’unir et d’organiser des élections libres et transparentes pour élire de nouveaux responsables capables de réaliser le rêve des palestiniens et du peuple arabo-musulman; un Etat Palestinien libre et souverain.

Taoufik Ayadi

Consultant et formateur indépendant en géopolitique et en stratégie.