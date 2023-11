Première série de notes d’orientation politique, présentées par le PNUD et l’OIT sur l’économie sociale et solidaire en Tunisie

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ont présenté vendredi à Tunis trois notes d’orientation politique sur l’économie sociale et solidaire (ESS) en Tunisie, portant sur une analyse critique du cadre juridique, les politiques publiques d’encouragement de l’ESS, et sur le plaidoyer en faveur de l’ESS et son attractivité.

Ces notes de synthèse ont été développées dans l’objectif de faciliter la prise de décisions en faveur du développement du secteur de l’ESS, en particulier la révision de la loi n°2020-30 du 30 juin 2020 et la publication des décrets d’application réglementaires.

Mme Eugena Song, Représentante Résidente Adjointe du PNUD en Tunisie, a réitéré l’engagement du PNUD à continuer à appuyer l’essor de l’ESS en Tunisie. « L’ESS a le potentiel de constituer un levier stratégique pouvant contribuer à l’atteinte des Objectifs du Développement Durable en Tunisie, en favorisant la création d'emplois durables, la promotion d'initiatives responsables et l'inclusion sociale. Aujourd’hui il est important de continuer à soutenir des actions de réflexion et de sensibilisation pour valoriser et améliorer l’arsenal des textes portant sur l’ESS et dynamiser l'engagement envers ce secteur » a souligné Madame Song.

De son côté, Mme Rania Bikhazi, Directrice du Bureau de l’OIT pour les Pays du Maghreb, a évoqué le rôle crucial de l'ESS dans le développement économique et social des pays de la région, notamment la Tunisie et la capacité du secteur à accompagner les acteurs économiques de l’informel vers le formel et à générer des emplois décents. Elle a précisé dans ce contexte que : « La nature des activités, ou encore le mode d’organisation qui régit le secteur informel, sont souvent intimement liés aux principes de l’Economie Sociale et Solidaire. Vous devinez ainsi le potentiel de transformation qui pourrait exister en présence d’un cadre. Et ce cadre est bien présent en Tunisie. »

La présentation des trois thématiques a été suivie de discussions composées d’experts et de représentants des structures nationales concernées par l’ESS, du secteur privé, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des acteurs de l’écosystème entrepreneurial, du système bancaire et financier, ainsi que les partenaires techniques et financiers.

Panélistes et participants se sont accordés sur la nécessité de sensibiliser les décideurs tunisiens sur l’importance d’adopter les recommandations présentées dans les notes d’orientation en vue de garantir un développement harmonieux du secteur de l’ESS. Les discussions ont également convergé vers la nécessité de consolider l’engagement de tous les acteurs pour répondre aux défis auxquels est confrontée l’ESS en Tunisie et renforcer davantage les capacités de mise en œuvre des politiques publiques en termes d’accompagnement et de financement.