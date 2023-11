Une Startup en nanotechnologie pour le développement des systèmes intelligents pour le suivi de la qualité de l’Air

La pollution dans l’air est définie par la présence de gaz, de vapeurs chimiques et de particules de poussière qui ont des effets nocifs sur le réchauffement climatique et la santé publique. Actuellement, cette pollution est devenue un enjeu mondial à considérer pour assurer un développement durable et une économie verte. L’organisation Mondiale pour la santé a fixé un certain nombre de valeurs guides pour différents polluants atmosphériques (particules, gaz carbonique, dioxyde d’azote, dioxyde de soufre, ozone, etc..) du fait de leurs effets néfaste sur la santé. Ces valeurs sont à la base des législations sur la qualité de l’air dans le monde entier.

Les nanocapteurs de gaz à transduction électrique en technologie MOX (Metal Oxide Semiconductor) à base des nanomatériaux déposés en couches minces (oxydes métalliques, graphène, nanotubes de carbone, etc..) sur des microélectrodes interdigitées jouent un rôle essentiel dans divers domaines, tels que l'industrie pétrochimique, l’agro-alimentaire, les transports urbains, le dépistage médical, l’industrie pharmaceutique et l’intérieur des bâtiments. Par conséquent, de nos jours, la recherche scientifique met l’accent sur le développement de nouveaux systèmes intelligents, sensibles, sélectifs, autonomes, faible consommation d’énergie, intégrant un réseau de nanocapteurs embarqués muni d’une couche logicielle d’intelligence artificielle pour le suivi de la qualité de l’air en temps réel et pour l’aide à la décision.

C’est dans ce cadre que Messieurs Abdelghani Adnane (Professeur à l’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie, INSAT, Tunisie) et Aguir Khalifa (Professeur à l’Université d’Aix Marseille, France) ont mis en place une start-up dénommée « MIGSens » (Multiplexing Intelligent Gas Sensors) qui a eu le label « Startup Act » le 19 Octobre 2023 lors d’une cérémonie officielle en présence de Monsieur le Ministre des Technologies de la Communication. Cet aboutissement n’est autre que le fruit d’une expérience de plus que vingt cinq ans de recherche scientifique, qui a donné lieu à des publications scientifiques, des thèses soutenue, des contrats de coopération internationaux et des brevets. La valorisation de la recherche scientifique est de nos jours une nécessité pour le développement économique durable du pays en s’appuyant sur les jeunes ingénieurs et chercheurs de renommés. L’université joue un rôle important de locomotive de développement et de transition économique durable.