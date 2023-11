Le solaire en Tunisie: Un défi ou une contrainte

Par Hiba Zouaghi

Le soleil... C'est la lumière, l'énergie naturelle qui peut produire des miracles!

C’est aussi une source de chaleur, permettant de produire de l’énergie thermique. Cette dernière peut être utilisée dans le chauffage de l’eau et des bâtiments (résidentiels, industriels, administratifs, piscines, hôtels…).

Exploitons nos ressources naturelles convenablement car c'est une bénédiction. Dans certains pays, plusieurs personnes dépensent énormément d'argent afin de s'exposer à des rayons émis par des machines. Le but en est d'avoir le teint bronzé ou donner la quantité nécessaire de vitamines à notre corps.

La Tunisie est parmi les pays disposant de ressources solaires supérieures s’élevant en moyenne à 3000 heures / an. Dans la plupart des régions du sud, le temps d’exposition au soleil peut atteindre 3200 heures / an avec des pics de 3400 heures / an. Les périodes d’exposition solaire minimale sont focalisés dans le nord de La Tunisie, elles sont comprises entre 2500 et 3000 heures par an selon les références de l’Agence Nationale de Maîtrise de l’énergie ANME.

Imagine qu'un jour tu ne trouveras plus de carburant. Tu ne pourras rien faire vu que la plupart des centrales électriques utilisent le carburant fossile afin de produire de l’électricité rappelleras en ce moment, toutes les technologies que tu as achetées pour faciliter ta vie. Tu te rappelleras le jour où tu as choisi le robot électrique, le grille-pain, le four ainsi que la plaque à cuisson. Tu te rappelleras également le jour où tu as installé chez toi le luxe que t’offre les stores électriques au lieu des volets manuels.

Depuis des décennies, le développement scientifique a montré une telle intelligence que notre vie est devenue encore plus facile. Nous savons tous que le soleil est un miracle dont très peu reconnaissent l'importance. C’est une source naturelle et gratuit, propre et accessible à tout le monde. Elle peut plus être indépendant de toute utilisation.

Les technologies se sont tellement développées aujourd’hui qu’au lieu de dépenser autant d'argent et d'énergie fossile polluante pour faire fonctionner une chaudière. Le processus est très simple, un bâtiment intelligent. Avec une façade qui peut récupérer les rayonnements solaires, nous pouvons gagner énormément d'argent, plus que nous le croyons.

Plus l'intensité de lumière est forte, plus il est facile de produire de l'énergie électrique à travers le contact des rayonnements avec des panneaux dits photovoltaïques. Ils sont composés essentiellement de silicium facilitant la conversion solaire - électrique.

Une maison écologique et intelligente est notre avenir. Une maison complètement sécurisée et indépendante de toute source d'énergie contaminatrice est le rêve de chacun d'entre nous.

Selon une étude réalisée par l’ANME avec le concours du ministère de tutelle ainsi que la coopération Allemande GIZ, La Tunisie présente un potentiel solaire important. Avec un total annuel maximal au voisinage de 2400 kWh / m², le rayonnement horizontal global moyen est de l’ordre de 1850 kWh / m², ce qui se traduit par une production annuelle moyenne des systèmes solaires photovoltaïques de l’ordre de 1650 kWh / kWc.

La chambre syndicale du photovoltaïque CSPV a organisé du 25 au 27 octobre 2023 la deuxième édition du SITE. Il s’agit du Salon International de la Transition Energétique.

Les intervenants ont présenté que la production annuelle de l’énergie solaire est de 22 TWh en 2022. Cette progression a été remarquable entre 2019 et 2022 de +2TWh en 2019. Avec de tels chiffres, La Tunisie, se place en 4e place avec 3.3% devant la championne Le Maroc, avec 15% de production en énergie renouvelable, suivi de L’Afrique du sud (4.5%) et l’Ethiopie (4.1%).

Selon les statistiques, la capacité du parc électrique tunisien sera estimée à 10881 MW en 2030, dont 7156 MW de capacité est d’origine fossile.

Plusieurs avantages sont à disposition dans le but d’encourager les particuliers à produire leur propre énergie et garantir une facture électrique de zéro. Les industriels sont également concernés par le remplacement des sources d’énergie conventionnelles par une source renouvelable. Le but est non seulement l’autonomie énergétique mais également la réduction des gaz à effet de serre et limiter la pollution causée par les énergies d’origine fossile.

Hiba Zouaghi

Dr. Ing.