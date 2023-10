Helmi Hassine, un spécialiste de l’aérien à la tête de l’Office du tourisme tunisien

«Le tourisme, c’est d’abord l’aérien», n’avait cessé de répéter Aziz Milad, voyagiste, hôtelier et fondateur de sa compagnie Nouvel Air. C’est donc un spécialiste de l’aérien, Helmi Hassine, 48 ans, dont 27 ans au sein de Tunisair qui est nommé directeur général de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT). Ingénieur en technologies de l’information, à la base, et titulaire d’un mastère en Business Administration, il a toujours porté une double casquette: l’informatique et le transport aérien. En les mixant, il a contribué au développement du système informatique de Tunisair et de la vente en ligne, d’une part, et réussi en tant que délégué général représentant en Italie et en Suisse.

Helmi Hassine est aussi à l’aise en gilet fluorescent de sécurité sur le tarmac des aéroports, comme en costume visitant les agences de voyages, arpentant les salons spécialisés, ou accueillant les invités dans les pavillons de la Tunisie à l’étranger. Il sait gérer les urgences, répondre aux demandes les plus exigeantes et tout arranger. Quand il a fallu, cet été, opérer des vols sur Niamey, suspendus après les évènements du 26 juillet au Niger, c’est Helmi Hassine, avec une excellente équipe de Tunisair, sous la houlette du PDG, Khaled Chelli, qui ont tout monté en quelques heures. Des vols complets (150 passagers) ont pu être organisés. Ce n’est là qu’un exemple du travail d’équipe qu’il sait animer et réussir.

A présent, porté à la tête de l’Office du Tourisme, Helmi Hassine, fait face à de multiples défis. Certes, la montée en puissance de la destination Tunisie, avec le retour au vert de tous les indicateurs, mais aussi l’indispensable refonte de l’Office. Sa réarchitecture, son renflouement en compétences montantes et sa gouvernance exigent des décisions qui ne sauraient tarder. Dans cette démarche, le nouveau directeur général peut bénéficier de l’expertise et de l’appui de son ministre, Mohamed Moez Ben Hassine qui l’avait précédé dans ces mêmes fonctions.