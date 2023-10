Dr Mohamed Sayed Miledi: Le vrai sens de la résistance

Depuis le 7 octobre 2023, les rues du monde arabe sont envahies par des millions de manifestants qui se révoltaient contre le génocide atroce commis par l’ennemi.

Ces manifestants expriment la colère enracinée en chacun d’entre nous, les crimes de l’entité sioniste ne datent pas du 7 octobre, c’est même avant 1948: la date de la création «d’Israël».

Cette colère est le témoin d’une renaissance de conscience envers la cause palestinienne malgré toutes les tentatives de normalisation gratuite et surtout la falsification de l’histoire d’un peuple opprimé, massacré et éparpillé partout dans le monde par la force et la terreur.

Malgré ce soutien populaire, les crimes de l’ennemi s’intensifient chaque jour avec un soutien inconditionnel de l’occident. Tout le monde regarde avec une impuissance totale des milliers de bébés exécutés par des bombardements hystériques et inhumains.

L’origine de la défaite

L’histoire remonte à 1712, la date de la mise au point de la machine à vapeur par Thomas Newcomen et James Watt. L’occident s’est lancé dans une vraie révolution industrielle, militaire et technologique. Cette révolution a coïncidé avec le début du déclin de l’empire ottoman, qui a vu ces territoires colonisés surtout par l’empire britannique. Les anglais ont colonisé entre autres la Palestine en 1920.

Le malheur des palestiniens a déjà commencé depuis la déclaration de Balfour (ministre des affaires étrangères britanniques) en 1917, il a promis d’offrir la terre de la Palestine à la communauté juive européenne sous l’égide de l’organisation sioniste mondiale, c’est l’exemple parfait d’un voleur qui fait un «don» d’un objet volé à son collègue.

Durant des siècles, cet occident, qui soutient le génocide de Gaza, a lui-même massacré les peuples de ses colonies et il a toujours qualifié de terroriste tout mouvement de résistance et l’histoire n’est qu’un éternel recommencement.

Ce même occident a perpétré l’holocauste contre les juifs de l’Europe, des millions de civils exterminés dans les chambres à gaz par les nazis, leur «descendant» génétique, le chancelier allemand actuel Olaf Scholtzs’ oppose farouchement à un arrêt de guerre humanitaire à Gaza et approuve, avec beaucoup d’enthousiasme, ce génocide….

Une position parfaitement partagée par l’ex colonie de l’Allemagne, La France, le pays des «droits de l’homme», qui a extradé, à l’époque du régime de Vichy, des milliers de juifs français vers les camps de concentration Nazi. Le «petit fils» du maréchal Philippe Pétain (chef de gouvernement de ce régime) Emmanuel Macron s’est montré, aujourd’hui, plus extrémiste que la gauche israélienne.

Manifester c’est bien, travailler, c’est encore mieux

Malgré toutes mes critiques envers la position criminelle et sanguinaire de l’occident, je reconnais que son évolution et son expansion est le fruit de la recherche scientifique et du travail acharné: ce ne sont pas, malheureusement, les points forts du monde arabe.

Je reconnais encore l’apport scientifique important des savants juifs pour la science moderne, je cite Newton, Einstein, John von Neumann et la liste est encore longue… Et c’est pour cette raison qu’ils détiennent encore les ficelles économiques et politiques du monde moderne.

On doit avouer que notre défaite est le «fruit» de notre paresse et l’absence de la culture de travail durant des siècles.

On consomme la science au lieu d’en produire et c’est là où réside le malheur des arabes, tout le reste, ce sont des détails inutiles.

Je soutiens toutes les manifestations et j’y participe, car ça permet d’éveiller la conscience, mais, travailler, c’est encore mieux. Malheureusement, les « bombes verbales » n’arrêtent aucun missile contre les enfants de Gaza.

La vraie résistance commence par le respect du code de la route: s’arrêter au feu rouge. Résister c’est aussi arriver à son travail à l’heure, bosser avec beaucoup d‘humilité et de conscience, payer ses impôts, ne pas sécher ses cours à l’école, au lycée et à l’université.

On ne peut pas prétendre soutenir la cause palestinienne en stationnant sa voiture en 2éme position devant une mosquée, en bouchant la rue, pour faire la prière. C’est même contre les valeurs de l’islam.

Et si on n’a pas compris que la vraie résistance commence déjà par des actes qui nous semblent banals, c’est la vraie défaite.

C’est un article écrit à l’hommage de toutes les victimes de Gaza, Sabra et Chetillah, Dir Yassine, L’enfant Mohamed El Dorra et tous les peuples opprimés dans ce monde cruel.

Docteur Mohamed Sayed Miledi

Pharmacien biologiste de libre pratique

Activiste de la société civile