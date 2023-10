Une résistance toujours debout … Une armée et des renseignements «à toutes épreuves»

Par Mohamed Larbi Bouguerra

«Ne croire qu’en la force est la faiblesse des forts. Se refuser d’y croire, c’est la force des faibles.» (Régis Debray)

Du Maroc aux Emirats en passant par Bahreïn et bien d’autres contrées, ils prétendaient que la question palestinienne était «on the back burner»! Renvoyée aux calendes grecques alors que rien n’est réglé côté palestinien!

Vint le 7 octobre. Stupeur! Sidération! «Ils » sont donc capables d’une telle sophistication?! 6000 roquettes semant le chaos jusqu’à Tel Aviv, à 70 km de Gaza! Des missiles d’un genre nouveau dit Rajum, ont été utilisé et submergé le Dôme de Fer affirment Julian Barnes, David Sanger et Eric Schmitt (The New York Times, 8 octobre 2023). 800 morts, 2506 blessés et une centaine d’otages israéliens au 9 octobre! Plus de 500 victimes à Gaza, 1500 blessés et des hôpitaux à la peine. Non pas que cette riposte ne constitue une surprise, tant le cycle de violences, de colonisation et l’humiliation quotidienne des Palestiniens par un régime d’apartheid qui a multiplié les provocations qui ne pouvaient que mener à cette situation, mais bien plutôt par l’ampleur d’une opération planifiée et organisée de façon militaire. Gaza est une prison à ciel ouvert depuis 17 ans. L’UNICEF affirme que 10% seulement de l’eau du territoire est potable… mais, à dix km de là, de jeunes Israéliens dansent et chantent dans une rave party comme à Paris ou à New York !(Leïla Shahid à France Inter, 9 octobre 2023 à 8h45).

Versant occupation: Le gouvernement raciste et fasciste de Netanyahou, Ben-Gvir et Smotrich a abreuvé les Israéliens de promesses de sécurité à tous les étages: routes de contournement, innombrables check points, destructions de maisons, arrachages d’oliviers, détournement des points d’eau, assassinats quotidiens de Palestiniens jeunes et moins jeunes par l’armée et les hordes de colons venant de France, des Etats Unis , de Russie et d’Europe Centrale sous protection militaire de l’armée d’occupation qui ont assassiné 250 Palestiniens depuis le début de l’année pour avoir caillassé les voitures de l’occupant ou des colons, voire sans la moindre raison comme ce bébé de Huwara qui a reçu une balle explosive dans le crâne alors qu’il se trouvait dans la voiture de son père. C’est sur ce deal que Netanyahou a décroché le poste de Premier Ministre: j’apporte la sécurité, je garde donc le pouvoir. Comment ne pas croire ces promesses de Netanyahou, lui qui préside maintenant le Conseil National de Sécurité?

Pour le Premier Ministre, Oslo est mort et enterré et point de négociations avec les Palestiniens; pour Smotrich, le peuple palestinien est une invention et pour le kahanisteBen-Gvir, les droits de juifs passent avant ceux des non-juifs et il faut serrer encore plus la vis aux 5000 prisonniers palestiniens dans les griffes de l’hydre sioniste! Israël n’a-t-il pas assassiné trois Palestiniens en Cisjordanie précisément samedi 7 octobre et fait sept autres martyrs dimanche?

Muhammad Deif, le chef de la branche armée du Hamas, a déclaré dans un message enregistré que le groupe avait décidé de lancer une «opération» afin que «l’ennemi comprenne que le temps de ses saccages sans avoir de compte à rendre a pris fin». Il a cité l’occupation israélienne de la Cisjordanie depuis la guerre israélo-arabe de 1967, les récents raids de la police israélienne sur la mosquée Aqsa à Jérusalem et la détention de milliers de militants palestiniens dans les prisons israéliennes. Sans parler des provocations d’Itamar Ben-Gvir sur l’esplanade des Mosquées! (Lire Times of Israël, 21 mai 2023)

Un 11 septembre israélien?

On peut penser ce que l’on veut du Hamas, adoré en Cisjordanie et peut être bien moins à Gaza.

Bien des naïfs se demandent pourquoi cette action du Hamas.

Comment oublier ce que vivent aujourd’hui les Palestiniens? Colonisation, occupation, apartheid, irruption des colons dans les maisons… sont leur lot quotidien.

On ne peut faire la fine bouche face à l’extraordinairefait d’armes de samedi, cinquante ans et un jour après la Guerre d’Octobre syro-égyptien- l’exploit de la traversée du Canal de Suez- qui a aussi tant surpris l’occupant sioniste. Fait d’armes du calibre du 11septembre newyorkais de 2001 ou de l’offensive du Têt lors de la guerre du Vietnam pour certains observateurs. Porter le fer à l’intérieur d’Israël (Palestine occupée) -dans des villes comme Sdérot (30 000 habitants) où le commissariat de police a été investi et ses occupants éliminés- ou dans des colonies et des kibboutz comme à Kfar Aza, ce qui n’avait jamais été réalisé depuis 1948. Gifle monumentale. Gifle d’anthologie à «l’armée invincible» et au renseignement «le plus performant de la terre »(si on oublie Entebbé, tombeau du frère de Netanyahou, Munich ou l’empoisonnement de Khaled Mechaal à Amman…) et dont certains pays arabes s’arrachent les inventions d’espionnage électroniques et digitales comme Pegasus.

Un peuple en cage

Qu’on en juge: La surveillance israélienne de Gaza est intense: caméras couplées à des armes qui tirent automatiquement, intelligence artificielle, reconnaissance faciale, détection infra-rouge (thermique) des combattants…Cela n’a servi à rien : les résistants palestiniens ont démoli sans coup férir, au bulldozer, les équipements du détestable passage (check point) d’Eretz et ont franchi tous les murs et obstacles dressés par les sionistes ! La surveillance israélienne scrute l’activité, les communications et la vie quotidienne des Gazaouis via des équipements de surveillance de pointe comme déjà dit mais aussi des drones survolant le territoire.Elle a érigé un mur bourré d’électronique qui a coûté la bagatelle d’un milliard de dollars. Elle s’appuie également sur le renseignement humain par l’intermédiaire d’informateurs, dont beaucoup sont victimes de chantage ou d’autres formes de coercition pour aider Israël, par exemple, se voir refuser par Israël de soigner un canceren dehors de Gaza si on ne devient pas une balance israélienne. L’échec du renseignement israélien est monumental et va sûrement ébranler la confiance du public israélien dans la capacité de son gouvernement et de son armée à protéger les civils. «Tout Israël se demande: où est passé Tsahal, où est la police, où est la sécurité?» a déclaré à la télévision Eli Maron, ancien chef de la marine israélienne. «C’est un échec colossal; les établissements de défense et de renseignement ont tout simplement échoué, avec de gigantesques conséquences.» (The Guardian, 8 octobre 2023) Les résistants palestiniens ont occupé 22 villes et sites militaires israéliens dès les premières heures de l’opération samedi matin et ils y sont encore lundi matin!

Les colons conduirontprobablement Israël à sa perte comme le prévoyait Rabin; le journal Haaretz du 8 octobre expliquepourquoi le front de Gaza était dégarni en ces jours de fête: «L’armée israélienne et le Shin Bet n’avaient aucun avertissement des services de renseignement indiquant l’intention du Hamas d’envahir Israël en grand nombre. Le Commandement Sud a même autorisé le transfert en Cisjordanie de trois bataillons qui opéraient dans le secteur, afin de renforcer les troupes pendant les vacances. La décision a été prise, entre autres raisons, en raison de nombreux incidents qui ont exacerbé les tensions sécuritaires en Cisjordanie ces derniers temps, y compris une prière organisée par des colons dans le village palestinien martyr de Hawara.»

Israël, choqué, KO, devra maintenant composer avec les résultats de ce que M. Miller, un politiste américain de la Fondation Carnegie, a qualifié d'«excès de confiance, de complaisance et de réticence à imaginer que le Hamas pourrait lancer une attaque transfrontalière comme celle-ci.» (The New York Times, 8 octobre 2023).

L’occident toujours aux cotes d’Israël

Biden, Macron, Schultz, Sunak, van der Leyen…accourent, comme à l’accoutumée, au secours d’Israël. Mais là encore, c’est le «Deux poids, deux mesures» qui compte. Quand les Palestiniens meurent, déclarations du bout des lèvres; mais pour Israël, on agit, on se mobilise et on en appelle aux grands principes. On mobilise même le plus grand porte-avion yankee…Contre le Hamas? Non, bien sûr, mais contre l’Iran pour qu’il n’ouvre pas un nouveau front au nord, à partir du Liban, contre Israël. Le Président Biden déclare que «les États-Unis condamnent sans équivoque cette attaque effroyable contre Israël» et que «Israël a le droit de se défendre et de défendre son peuple». Et le peuple palestinien ? L’escalade actuelle dans la région n’est-elle pas le résultat de l’impasse politique, du déni du droit légitime du peuple palestinien à l’autodétermination suite à la scélérate loi de juillet 2018 proclamant la domination juive exclusive sur la Palestine?

L’Amérique se mobilise aujourd’hui pour ses citoyens pris en otage mais quid du meurtre de la grande journaliste américano-palestinienne Shireen Abou Akhla, tuée à bout pourtant par un soldat israélien et de plusieurs autresbinationaux? Biden se tait car Israël est en cause: la morale, le respect des droits humains et la démocratie américains sont à géométrie variable comme on l’a vu en Irak et comme on le voit encore à Guantanamo.

Emmanuel Macron, après ses déboires diplomatiques retentissants en Afrique, se rue sur le téléphone pour soutenir Netanyahou, oublieux de l’article 36 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793: «Celui qui opprime une seule nation se déclare l’ennemi de toutes.» Le président français se dit «solidaire d’Israël et des Israéliens, attaché à leur sécurité et à leur droit à se défendre». Et les Palestiniens, Monsieur le Président(**)?

Quand au chancelier allemand, Olaf Scholz, il a indiqué que son pays «condamne ces attaques du Hamas et se tient aux côtés d’Israël» Ainsi se vérifie le mot de l’écrivain Eduardo Galeano: «Les Européens ont la sale manie de faire la chasse aux juifs et, naturellement c’est aux Palestiniens qu’on présente la note.» Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, parlait d’un Royaume-Uni qui «soutiendra toujours le droit d’Israël à se défendre.» Mais, depuis la déclaration Balfour, que fait d’autre la perfide Albion?

L’Occident, adorateur du Veau d’Or, ne déroge point de la politique «Deux poids, deux mesures», l’éditorialiste du Monde (10 octobre 2023) ne dit pas autre chose quand il écrit: «Les diplomaties occidentales hémiplégiques, ont invariablement reconnu à un camp plutôt qu’à un autre le droit à se défendre comme à vivre librement.»

Une telle injustice ne saurait prospérer. Un nouveau monde est en train de voir le journal avec les BRICS qui mettra fin au néocolonialisme et au mépris des pays du Sud.

A l’heure où les combats continuent à Gaza et où l’occupant sioniste armé par les Américains et chouchouté par les Occidentaux coupe l’eau, l’électricité et la nourriture au peuple palestinien de Gaza assiégé, les cœurs des hommes épris de paix sont avec lui, ces coupures étant des crimes de guerre passibles de la Cour Internationale de Justice.

Mohamed Larbi Bouguerra

(**) La maire de Paris, Annie Hidalgo (socialiste), exprime «son amour» d’Israël une fois de plus en éclairant cette nuit la Tour Eiffel aux couleurs de l’Etat d’apartheid et en manifestant son mépris des électeurs parisiens.