Pour le climat, l’Afrique a besoin de l’allègement de sa dette

Par Dr Nihed Fezai - La lutte au réchauffement climatique passe nécessairement par l’allègement de la dette des pays pauvres et étranglés par une dette devenue insoutenable. Les assemblées annuelles de l’automne du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale à Marrakech, Maroc, qui débuteront lundi, sont un bon point de départ. Il faut le dire, pas de succès dans la lutte contre les changements climatiques en poussant les pays endettés à la faillite et à l’appauvrissement. Plaidoyer…

Lorsque les pays pauvres sont contraints de faire défaut sur leur dette extérieure, comme l'ont fait le Liban, le Ghana, l’Argentine, la Zambie (et d’autres à venir), ils font payer un lourd tribut à leurs populations et bien-être collectifs. De tels défauts font fondre les dépenses consacrées aux services publics: santé, éducation, services sociaux et infrastructures. Dans la débâcle, les méfaits du changement climatique apparaissent comme secondaires et négligeables pour ces pays et peuples affamés, assoiffés et laissés pour compte.

Dans ces conditions, le discours sur le changement climatique perd son sens, les pays occidentaux et les organisations occidentales liées deviennent caducs et inaudibles. Un ventre vide n’a pas d’oreilles. Un corps stressé par la faim perd son cerveau.

L’instinct de survie d’abord, l’adaptation commence par l’envie d’émigrer, la résilience opère dans le chemin de l’exode.

Mais en Afrique, nous ne pouvons pas résoudre le problème climatique si nous avons faim, si nos enfants ne vont plus à l’école et nos aînés n’ont plus de soins de santé. Sur les 52 pays à revenu faible ou intermédiaire qui ont remboursé leurs dettes ou qui en sont approchés au cours des trois dernières années, 23 se trouvent en Afrique.

Le fardeau de la dette du continent monte en flèche en raison de facteurs indépendants de sa volonté: les répliques de la pandémie, la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires, la hausse des taux d'intérêt et les catastrophes climatiques qui affaiblissent nos économies et sapent notre capacité à rembourser les créanciers.

Pendant la pandémie, les pays riches ont injecté des billions de dollars dans leurs économies pour soutenir les familles et les entreprises. Ils ont passé outre les règles de bonne gouvernance, ils ont imprimé de l’argent et l’ont distribué par hélicoptères. Tant pis pour l’inflation, tant pis pour les externalités macroéconomiques.

Les gouvernements africains n'avaient pas une telle option. Au lieu de cela, leurs dirigeants ont maintenu leurs nations à flot en assumant plus de dettes, ce qui s'est avéré être un radeau de sauvetage très coûteux. En raison de la hausse des taux d'intérêt, le remboursement de la dette de l'Afrique passera à 62 milliards de dollars cette année, en hausse de 35 % par rapport à 2022.

Pour replacer ce chiffre dans son contexte, l'Afrique paie maintenant plus en service de la dette que les 50 milliards de dollars estimés par an. Tous ces remboursements se font aux dépens de la construction des routes, des écoles, des hôpitaux, des ponts, des barrages capables de résister aux pluies torrentielles et aux inondations. Ne pas le faire, c'est inviter à la catastrophe, comme en témoignent si tragiquement les récentes inondations en Libye. Ne pas le faire, c’est ruiner l’avenir des jeunes générations et faire le lit aux guerres civiles…et aux migrations de masse.

Mais au lieu de recevoir des fonds pour faire face à la crise climatique, l'Afrique emprunte à un coût jusqu'à huit fois plus élevé que le monde riche pour reconstruire après les catastrophes climatiques. Le FMI prête à 7% en moyenne, les agences internationales à 9%, et les banques privées à 11-12%. Il faut le faire!

C'est pourquoi l'Afrique a un besoin urgent d'une pause dans le remboursement de la dette afin de pouvoir se préparer à un monde d'extrêmes changements climatiques de plus en plus grands.

Le système financier mondial a été construit pour être un filet de sécurité pour les pays les plus pauvres du monde, les organisations internationales sont créées pour procurer plus d’intelligence collective et de solidarité internationale.

Tout le contraire du discours développé il y a près de 80 ans, lorsque les architectes du système se sont réunis à Bretton Woods pour élaborer un nouvel ordre mondial. Le cadre qu'ils ont installé est maintenant obsolète, dysfonctionnel et injuste. Le FMI et la Banque mondiale sont devenus des instruments inefficaces.

Obsolètes parce que les mécanismes d’aides et de financements sont devenus inefficaces, inefficients et gérés pour le statuquo. Dysfonctionnel parce que le système dans son ensemble est trop lent pour répondre à de nouveaux défis, tels que le changement climatique. Et injuste parce qu'il discrimine les pays pauvres. En toute équité, la Banque mondiale et le FMI reconnaissent maintenant que le changement climatique constitue une menace pour la stabilité économique et financière, et elles modifient leurs politiques de prêt en réponse. Mais il reste encore beaucoup à faire et nous manquons de l’argent et du sérieux pour le faire.

Nous ne sommes pas les seuls à penser que le système doit être réparé.

• António Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a appelé le FMI à canaliser 100 milliards de dollars par an en droits de tirage spéciaux, un actif de réserve internationale, pour financer les investissements dans le développement durable et l'action climatique.

• L'initiative Bridgetown, co-démarrée par Mia Mottley, la première ministre de la Barbade, propose également des mesures visant à canaliser davantage de crédit et d'investissement dans la résilience climatique, et à établir des règles pour allégement de la dette des nations vulnérables au climat.

Les réunions de cette semaine à Marrakech sont l'occasion de commencer à transformer les propositions en actions.

L'Afrique a appelé à un moratoire de 10 ans sur les paiements d'intérêts sur la dette extérieure afin de donner aux pays les plus vulnérables du monde l'espace nécessaire pour investir dans la résilience climatique et d'autres besoins urgents, tels que la santé et l'éducation.

Et nous avons besoin d'une utilisation plus imaginative pour l'allégement de la dette - par exemple, les échanges dette contre nature - où une partie de la dette extérieure d'un pays est annulée en échange d'investissements locaux dans des mesures de conservation de l'environnement. C'est ce qui a permis aux Seychelles d'investir dans la conservation marine afin de protéger leurs océans et de renforcer leurs défenses contre l'élévation du niveau de la mer. Nous avons également besoin de plus de flexibilité intégrée au système. Le remboursement de la dette, par exemple, devrait être suspendu automatiquement lorsque des catastrophes climatiques surviennent.

Il a fallu trois ans à la Zambie pour parvenir à un accord de restructuration avec les créanciers, juste un exemple de la façon dont les renégociations de la dette sont tirées beaucoup trop longtemps. Nous avons besoin d'un processus plus rapide qui apporter a un soulagement efficace aux 52 pays qui en ont fait défaut ou qui risquent de le faire.

Nous ne prétendons pas que ce sera facile - les créanciers doivent tous être d'accord, et il y en a des milliers. Le problème n'est pas tant l'ampleur des 1,8 billion de dollars dus par les gouvernements africains.

La dette totale de l'Allemagne s'élève à 2,6 billions de dollars. Il s'agit plutôt de la structure compliquée : le secteur privé, y compris les détenteurs d'obligations, détient 40 % de la dette extérieure publique du continent; les banques multilatérales telles que la Banque mondiale et d'autres institutions financières internationales détiennent 38 % de plus; et les pays créanciers, tels que la Chine, détiennent 21,5 %.

À l'heure actuelle, la Chine n'est pas membre du Club de Paris, un groupe informel de pays créanciers, mais en tant que plus grand prêteur bilatéral d'Afrique, elle doit faire partie de la conversation. Le Club de Paris doit adhérer au Club de Pékin. Ensemble, on peut faire mieux.

En se joignant à la récente renégociation visant à restructurer 6,3 milliards de dollars de la dette extérieure de la Zambie, sur 20 ans avec un délai de grâce de trois ans, la Chine a montré qu'elle pourrait faire partie de la solution.

L'Afrique fait tout ce qui est en son pouvoir pour s'adapter aux conséquences du changement climatique. Des changements climatiques qui ne sont pas créés par l’Afrique, trop pauvre pour polluer et faire chauffer la plante.

Une personne africaine consomme 20 à 30 fois moins qu’une personne de l’OCDE. L’Afrique ne peut pas dépenser de l’argent qu’elle n’a pas pour s’adapter aux changements climatiques.

En Afrique, le déficit de financement de la lutte contre le réchauffement climatique est énorme, la dette insoutenable empêche l’action et anéantit la marge de manœuvre. L'Afrique veut travailler avec le reste du monde pour trouver des solutions. Avec sa population jeune, ses vastes énergies renouvelables et ses ressources minérales ainsi que ses vastes étendues de terres arables non cultivées, le continent est plus important que jamais pour la prospérité mondiale future. Rendre la finance mondiale sensible aux besoins climatiques de l'Afrique est l'un des moyens de faire en sorte que l'Afrique réussisse, apportant des avantages au monde entier.

Les rencontres automnales du FMI et de la Banque mondiale à Marrakech, à compter d’aujourd’hui doivent plancher sur les enjeux de la dette africaine. Sans allègement du fardeau de la dette, point de salut pour l’humanité.

Dr Nihed Fezai

Universitaire au Canada