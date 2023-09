Epson lance un nouveau plan pour développer les marchés de l’Afrique, du Caucase, de l’Asie centrale, du Moyen-Orient, de la Moldavie de Turquie et d'Ukraine

Le mois d’août 2023 a été marqué par la création d’une nouvelle société de vente de Seiko Epson Corporation «Epson Middle East FZCO (EME)». Cette nouvelle société reflète l'énorme potentiel d'accélération de l'expansion sur les marchés clés, notamment l'Afrique, le Caucase, l'Asie centrale, le Moyen-Orient, la Moldavie, la Turquie et l'Ukraine, gérée de manière centralisée à partir d'un bureau régional situé à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

La nouvelle société de vente EME d'Epson s'est fixé l'objectif ambitieux d'accélérer la croissance de son chiffre d'affaires et de son empreinte au cours des cinq prochaines années. Elle prévoit d'atteindre cet objectif en étendant sa présence dans les domaines clés de l'impression, de la numérisation et des solutions d'affichage visuel.

Neil Colquhoun a été nommé président d'Epson EME, après plus d'une décennie au sein de l'entreprise.

"La création d'Epson EME met l’accent sur notre engagement envers nos clients et nos partenaires de la région, à savoir que nous continuerons à investir et à développer notre présence sur tous les marchés clés, de l'Afrique au Moyen-Orient en passant par l'Asie centrale, tout en centralisant les opérations dans notre bureau de Dubaï. Cet investissement nous donnera l'agilité et la capacité de répondre aux besoins changeants des clients sur ces marchés dynamiques et à forte croissance dans nos domaines clés que sont l'impression, la numérisation et les solutions d'affichage visuel".

Les progrès de l'entreprise devraient s'accélérer avec l'adoption de technologies durables dans l'ensemble de la région, avec un accent particulier sur les systèmes d'impression à jet d'encre et à réservoir d'encre, pierre angulaire de l'activité d'Epson au niveau mondial. Ces solutions présentent des avantages tels qu'une plus faible consommation d'énergie, une réduction des émissions de CO2 et des déchets plastiques par rapport aux imprimantes laser, ainsi qu'une efficacité accrue grâce à la technologie Heat-Free.

M. Colquhoun a ajouté : "La gamme de produits Epson offre aux entreprises et aux consommateurs la possibilité d'opter pour des solutions technologiques durables."

Epson a annoncé une augmentation des ventes de plus de 40 % au Moyen-Orient et en Turquie, de près d'un tiers en Afrique et d'environ 10 % en Asie centrale, dans le Caucase et en Ukraine pour l'exercice 2022. L'entreprise prévoit une énorme demande pour les solutions technologiques d'Epson telles que l'augmentation des besoins de numérisation et d'automatisation des flux de travail numérisés dans divers secteurs d'activité. L'expansion continue des sports professionnels de classe mondiale et des événements de divertissement, qui se déroulent dans le CCG, en Afrique et en Asie centrale, entraîne également une demande accrue de technologies de projection et d'expériences de vente au détail immersives.

Avec plus de 250 employés d'Epson actuellement en place, Epson prévoit une augmentation de 45% des nouvelles embauches, lorsque l'entité EME deviendra opérationnelle en avril 2024. La campagne de recrutement sera axée sur la nationalisation, la diversité et l'inclusion, les femmes représentant déjà jusqu'à 40 % de la main-d'œuvre. Les plus grands bureaux d'Epson se trouveront aux Émirats arabes unis, en Afrique du Sud et en Turquie, complétés par des opérations au Royaume d'Arabie saoudite, au Maroc, au Kenya, au Nigeria, au Kazakhstan et en Ukraine. Il est également prévu d'étendre et d'améliorer le réseau de revendeurs et de distributeurs d'Epson dans la région.

À propos d'Epson Middle East FZCO (EME)

Nom: Epson Middle East FZE (abbreviation: EME)

Établissement: Août 2023

Emplacement: Zone franche de l'aéroport de Dubaï, Dubaï, Émirats arabes unis

Représentant: Neil Colquhoun

Capital: 1 million d'USD

Employés: 254 (en juillet 2023)

Pays cibles: Afrique, Caucase, Asie centrale, Moyen-Orient, Moldavie, Turquie et Ukraine

Remarques: détenu à 100% par Seiko Epson