Groupe Bank ABC annonce ses résultats pour le premier semestre 2025: Le bénéfice net attribuable aux actionnaires atteint 152 millions de dollars américains

Groupe Bank ABC (Arab Banking Corporation B.S.C.) - Code commercial à la Bourse de Bahreïn «ABC » - publie ses résultats financiers pour le premier semestre 2025.

Bank ABC a poursuivi sa performance résiliente, malgré l’incertitude continue de l’économie mondiale, avec un bénéfice net de 152 millions de dollars américains au premier semestre, soit une croissance de 1% par rapport à la même période de l'année dernière. Après ajustement des différences de change, le bénéfice net sous-jacent* a augmenté de 9% d'une année à l’autre, reflétant une performance solide et diversifiée de l'activité principale, soutenue par des coûts de crédit bien maîtrisés. Le total des actifs du Groupe a atteint un niveau historique de 48 milliards de dollars américains, propulsés par une combinaison de la dynamique de l'activité principale, des mouvements de change et d'activités de gestion de portefeuille. Le Groupe a continué à maintenir un capital robuste et des réserves de liquidités.

Durant le 1er semestre 2025, Bank ABC a remporté plusieurs prix prestigieux, notamment celui de « la banque de l’année de la région MENA pour le Cash Management », décerné par MEED pour l’excellence bancaire dans la région MENA, et celui de « Meilleure Banque pour le financement durable » et « Meilleure Banque numérique de Bahreïn » décernés par Euromoney. Par ailleurs, ila Bank a été nommée « Banque de détail de l'année pour la région MENA » par MEED et « Meilleure Banque digitale de Bahreïn » par Euromoney. La Banque ABC Islamic a également été reconnue comme « Meilleure maison de Sukuk à Bahreïn » par Euromoney.

Le président du Conseil d’Administration du Groupe Bank ABC, Son Excellence Mr Naji Belgasem a déclaré, “Le groupe a enregistré des résultats solides au cours du premier semestre 2025, surtout compte tenu de l'environnement géopolitique turbulent prévalant pendant cette période. Cela témoigne d’un modèle économique diversifié de Bank ABC et d’une exécution ciblée de la stratégie, permettant de tirer profit des opportunités de marché à travers la franchise internationale du groupe tout en maintenant le focus sur un bilan sain. Les prévisions commerciales paraissent solides, soutenant ainsi la confiance dans la dynamique des revenus et la création d’une valeur durable pour tous nos actionnaires pour le reste de l’année.”

Un résumé détaillé des résultats financiers est expliqué ci-dessous:

Faits saillants de la performance pour le 2ème trimestre 2025

• Le bénéfice net consolidé attribuable aux actionnaires de la société mère, pour le deuxième trimestre 2025, s’est élevé à 76 millions de dollars américains, soit 1% de plus par rapport aux 75 millions de dollars américains rapportés pour la même période l'année précédente sur une base nominale. La croissance sous-jacente* du bénéfice net, ajustée pour l'impact des taux de change, s’est élevée à +5%.

• Le bénéfice par action pour la période était de 0,024 USD, soit au même niveau que celui de la même période pour l'année dernière.

• Le résultat global attribuable aux actionnaires de la société mère s’est élevé à 99 millions de dollars américains, contre un résultat négatif de 28 millions de dollars américains enregistré pendant la même période de l'année dernière. Le deuxième trimestre 2025 a bénéficié du renforcement des devises (en particulier le réal brésilien (BRL)) par rapport au dollar américain, comparé au deuxième trimestre 2024 qui a été impacté par la dévaluation du BRL brésilien par rapport au dollar américain.

• Le total des produits d’exploitation bancaires pour le deuxième trimestre 2025 s’est établi à 340 millions de dollars américains, soit une progression de 3 % par rapport aux 331 millions de dollars américains reportés pour la même période de l'année dernière. Le total des produits d’exploitation bancaires sous-jacents* pour le deuxième trimestre 2025 s’est élevé à 353 millions de dollars américains, contre 331 millions de dollars américains pour la même période de l'année dernière, soit une croissance de +7 % après ajustement pour l'impact des fluctuations du taux de change.

Faits saillants de la performance pour le 1er semestre 2025

• Le bénéfice net consolidé attribuable aux actionnaires de la société mère, pour le premier semestre 2025, s’est élevé à 152 millions de dollars américains, en hausse de 1 % par rapport aux 150 millions de dollars américains déclarés au titre de l'année précédente. La croissance sous-jacente* du bénéfice net, ajustée de l'impact des taux de changes, est de 9%, soutenue par une combinaison de volumes d'actifs moyens plus élevés et d'un coût de crédit stable.

• Le bénéfice par action pour la période s’est établi à 0,046 dollar américain, soit le même bénéfice par action enregistré au titre de la même période de l'année précédente.

• Le résultat global attribuable aux actionnaires de la société mère s'est élevé à 253 millions de dollars américains, contre un résultat négatif de 56 millions de dollars américains au titre de la même période l'année précédente. Le premier semestre de 2024 a été impacté par la dévaluation de la livre égyptienne et du réal brésilien par rapport au dollar américain.

• Le total des produits d’exploitation bancaires pour le premier semestre 2025 s'est élevé à 672 millions de dollars américains, contre 674 millions de dollars américains rapportés au titre de l'année précédente. Le revenu total d'exploitation sous-jacent* s’est établi à 713 millions de dollars américains, soit une croissance de 6 % après ajustement des fluctuations des taux de changes, reflétant ainsi une croissance généralisée sur presque tous les marchés clés.

Bilan

• Les fonds propres attribuables aux actionnaires de la société mère et aux détenteurs d'instruments perpétuels s'élèvent à la fin de la période à 4 363 millions de dollars américains, contre 4 207 millions de dollars américains rapportés à la fin de l'exercice 2024, après avoir absorbé l'impact de paiement de dividendes.

• Le total des actifs s'élève à 48,0 milliards de dollars américains à la fin de la période, contre 46,3 milliards de dollars américains rapportés à la fin de l'exercice 2024, soit une augmentation de 4 % attribuable à la croissance de l'activité de base au niveau du portefeuille crédits, des fluctuations des taux de change ainsi qu’à l’optimisation du bilan et aux mesures de gestion de portefeuille.

• Ratios de fonds propres et de liquidité sains : un ratio de fonds propres Tier1 s’élevant à 14,8 %, dont un CET1 de 13,0 %. LCR et NSFR s’élèvent respectivement à 177 % et 121 %.

Bank ABC est un acteur majeur dans le secteur bancaire dans la région MENA, avec une présence dans 15 pays sur les cinq continents. La banque offre des solutions bancaires innovantes à l’échelle mondiale dans le domaine de la finance conventionnelle et islamique, de la banque transactionnelle, du financement de projets et financements structurés, des marchés de capitaux, des marchés financiers et du financement immobilier aux entreprises et aux institutions financières. Bank ABC fournit également des services bancaires destinés à la clientèle de la banque de détail à travers son réseau de succursales en Jordanie, en Égypte, en Tunisie, en Algérie, et via ila Bank, sa banque digitale exclusivement mobile, à Bahreïn et en Jordanie.

L'ensemble des états financiers ainsi que le communiqué de presse sont disponibles sur les sites web de la Bourse de Bahreïn et de Bank ABC. De plus amples détails sont fournis dans la présentation des faits saillants pour les investisseurs, publiée sur le site web de Bank ABC. Bank ABC organisera une conférence virtuelle pour les investisseurs pour discuter des résultats du premier semestre 2025 et ce le 18 août 2025. Pour plus d’informations veuillez consulter le site web de la Banque : www.bank-abc.com.

* La base 'sous-jacente' mentionnée ci-dessus est calculée après ajustement pour la dépréciation des devises (sur une base de monnaie constante). Des détails supplémentaires sont expliqués dans la présentation pour les investisseurs disponible sur le site Web de la Banque ABC.