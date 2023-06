Slaheddine Dchicha: La fabrication de l’ennemi

Les faits

Le jeudi 8 juin, au square de l’esplanade du Pâquier à Annecy, un individu a blessé au couteau six personnes dont quatre enfants en bas âge. Cette odieuse attaque aurait été certainement plus tragique et aurait fait très probablement plus de victimes sans la courageuse intervention d’un jeune homme de 24 ans.

Face à cet acte ignoble qui a suscité une indignation unanime, les «Arabo-musulmans» de France ont fait profil bas et retenu leur souffle en tremblant avant de pousser un «ouf» de soulagement… mais de très courte durée!

L’assaillant au turban

En effet, peu de temps après les faits, s’appuyant sur le pays d’origine de l’assaillant, la Syrie, et sur un étonnant détail vestimentaire, son espèce de «turban», la droite et l’extrême droite, pour qualifier le responsable de cette tragédie et l’instrumentaliser, ont vite cédé au glissement synonymique habituel: syrien = arabe = musulman = islamiste = terroriste…

Or il s’est avéré très vite que l’assaillant est en effet un réfugié syrien de 31 ans mais qu’il est de confession chrétienne puisqu’il porte une croix chrétienne, qu’il répond au prénom explicite de Abdelmasih, «le serviteur de Jésus» et que lors de son assaut, il a crié à deux reprises en anglais «au nom de Jésus».

Mais l’appartenance au christianisme qui, souvenons-nous en, sert de justification au traitement privilégié réservé aux réfugiés ukrainiens, n’a pas opéré en l’occurrence comme si «Arabe» et «chrétien» constituaient un oxymore, une contradiction dans les termes!

D’ailleurs, les plus extrémistes persistent arguent que l’accusé n’est pas chrétien mais qu’il a usurpé cette appartenance par opportunisme… et dire que Jean Messiha, celui qui a échafaudé cette idée ridicule et délirante est un extrémiste d’origine égyptienne donc «Chrétien d’Orient» comme Abdelmasih N.

Le héros au sac à dos

Sans aller jusques là, l’extrême droite et les groupuscules identitaires et suprémacistes ont changé leur fusil d’épaule et ont troqué le «terroriste islamiste» contre le migrant violent et délinquant qui vient menacer l’identité française qui, heureusement, trouve des défenseurs héroïques comme Henri. Ce jeune de 24 ans qui, muni d’un simple sac, s’est opposé à l’agresseur et a entravé son déplacement. Ce «héros», par ailleurs diplômé en philosophie à l’Institut philosophique catholique et titulaire d’un Master de management, fait le tour des cathédrales de France à pied depuis la fin du mois de mars. Courageux, diplômé, croyant et patriote puisqu’il exhibe les trois couleurs du drapeau sur son T-Shirt. Ce sont toutes ces qualités, sans doute, qui lui ont valu l’invitation présidentielle à la prochaine inauguration de Notre Dame, alors que le Maire d’Annecy, François Astorg, parce qu’il est métis, sa mère étant sénégalaise, est agoni d’insultes et de menaces…

D’ores et déjà, les prochaines échéances électorales françaises, en 2024, 2026 et 2027 promettent d’être houleuses et surtout dangereuses car la tragédie d’Annecy vient d’en dévoile le thème majeur.

Slaheddine Dchicha