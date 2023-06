Silvio Berlusconi, l’homme qui a dominé la scène politique Italienne pendant plus de trente ans est mort

Par Mohamed Ael Chehida - Il Cavalière Silvio Berlusconi surnommé IL PRESIDENTE vient de s’éteindre à l’hôpital San Raffaele à Milan dans la matinée du 12 juin 2023 à l’âge de 86 ans dans les suites d’une leucémie myelo-monocytaire.

Il Cavalière est né le 29 septembre 1936 à Milan. Il a commencé sa carrière comme vendeur de produits d'électroménager, photographe ou encore chanteur avant de devenir un homme d’affaire avant de se tourner vers la politique. Il a été président du Conseil des ministres de 1994 à 1995 puis de 2001 à 2006 et de 2008 à 2011.

«Beaucoup l’ont aimé, beaucoup l’ont haï, tous doivent reconnaitre que son impact sur la vie politique, économique, sportif et télévisé est sans précédents» avait écrit Matteo Renzi ce matin.

Touche à tout à plusieurs facettes, il sortait du lot. Il ne s’encombrait pas de détails et ne laissait personne indifférent. Infréquentable pour certains, il a tout de même été trois fois président du conseil des ministres.

Il a été à la fois politicien, fondateur d’un empire médiatique à travers la société Fininvest qui deviendra Mediaset (Canale 5, Italia 1, Rete 4…). Il achète en 1986 l’équipe de football l’AC Milan recrute des entraineurs prestigieux comme Sacchi, Capello, Ancelotti et des joueurs exceptionnels comme Paolo Maldini, Baresi ou Kaka avec qui il a remporté de nombreux titres (cinq coupes d’Europe). Franc Maçon de la loge secrète Propaganda Due, entrepreneur, il a construit plusieurs immeubles dont les quartiers résidentiels Milano 2 et Milano 3. Fort de son empire médiatique et financier, Berlusconi fonde un parti politique de «centre droite» Forza Italia. Il va devenir un acteur incontournable dans la vie politique italienne durant plus de 35 ans.

C’est dans les années 80 que Berlusconi découvre la Tunisie à travers son ami Bettino Craxi et aussi son future ami Tarek Ben Ammar. Après la chute du parti socialiste au début des années 90 suite à l’affaire «Mani Puliti». Il veille à maintenir de bons rapports avec Ben Ali durant l’exil tunisien de Craxi alors même qu’il est président du gouvernement. Berlusconi a politiquement poursuivi la politique Craxienne dans ses rapports avec la Tunisie et les pays du Maghreb.

Ceci s’est traduit après la révolution, durant la crise due à l’afflux des 20 000 clandestins tunisiens, à l’ile de Lampedusa. C’est grâce à son amitié avec le président Béji Caied Essebsi et malgré les avis contraires de ses collaborateurs qu’il prend la décision non populaire de les accepter en signant un accord avec la Tunisie.

Il Cavalière part en laissant son parti «Forza Italia» de centre droit faible entre les mains de l’actuel ministre des affaires étrangère Mr Antonio Tajani qui cherchera à unir tout le centre droit actuellement éparpillé. Il devra regagner le terrain perdu en faveur des partis de l’extrême droite Lega Nord et Fratelli d’Italia. L’actuelle présidente de la commission de la défense nationale et des affaires étrangères du Senat italien est la sénatrice Mme Stefania Craxi, c’est une grande amie de la Tunisie et elle est membre de «Forza Italia» elle sera certainement d’une grande utilité pour renforcer les rapports entre nos deux pays.

L’Italie nous a toujours été proche. Nous n’avons pas toujours su exploiter cette proximité à notre avantage. La disparition de Silvio Berlusconi et tous ces mouvements de Va et Viens diplomatiques de ces derniers jours nous rappelle que nous n’avons pas d’ambassadeur à Rome, de consuls généraux à Rome, Palerme, Naple, Milan et Bologne.

Mohamed Ael Chehida