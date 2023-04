BH Bank - De bonnes performances accomplies : un résultat net de 118,7 MD

L'Assemblée générale ordinaire de la BH Bank, afférente à l'exercice 2022, tenue le 29 avril 2023 a mis en exergue des résultats positifs significatifs. C’est ainsi que le PNB s’est élevé à 622,9 MD (+9,4 % par à 2021). Le résultat Net a été de 118,7 MD contre 134,7 MD à fin 2021. BH Bank marque une solidité financière et une résilience soutenue malgré le contexte national et international particulier et l’envolée du coût du risque.

Lors de l’ouverture de l’AGO, Monsieur Mohamed Mehdi MEJDOUB, Président de l’AGO, a précisé qu’en dépit d’une conjoncture nationale et internationale difficile aggravée par les impacts de la pandémie de la COVID suivie par la guerre en Ukraine et le resserrement généralisé des politiques monétaires ayant sensiblement affecté la demande mondiale, la BH BANK a continué avec résolution et détermination à développer ses activités et finaliser les principales phases des chantiers structurants pour sa restructuration notamment les projets liés à la mise à niveau du capital humain, le développement des compétences, la mise en œuvre de la Stratégie digitale et la dynamisation du réseau.

Il a ajouté que malgré les circonstances économiques, les principales filiales du Groupe BH Bank (BH Assurance, BH Leasing, BH EQUITY …) ont contribué significativement à la réalisation d’un résultat net consolidé de 125,148 millions de dinars.

A la fin de son intervention, M MEJDOUB a souligné qu’il est confiant du soutien des actionnaires, de la détermination de la Direction Générale et de l’adhésion et dévouement de tout le personnel de la Banque pour relever des nouveaux défis et consolider les performances réalisées par le Groupe BH.

Prenant la parole Monsieur Wajdi KOUBAA, le Directeur Général de la BH Bank a précisé que face à des circonstances exceptionnelles à plus d’un égard, la Banque a fait preuve d’une résilience et d’une capacité à réajuster efficacement son dispositif opérationnel pour gérer l’ensemble de contraintes inédites auxquelles elle était exposée par une crise économique inédite.

Il a précisé qu’en ce qui concerne l’activité de la Banque, l’exercice 2022 a été clôturé par une progression des ressources de la clientèle de +9,9% (+767,5 MD) pour atteindre un encours total de 8549,7 MD. Cette évolution revient essentiellement aux dépôts à vue totalisant un encours de 2733 ,6 MD à fin 2022 et ce, suite à un flux additionnel de 38,1 MD ainsi que les dépôts d'épargne qui ont progressé de 11,4% (+323,9 MD) pour atteindre 3162,8 MD contre 2.838,9 MD à fin 2021. Quant aux dépôts à termes, ils ont progressé de 373,3 MD ; soit une progression de +18%.

Il a ajouté qu’au titre de l’année 2022, la Banque a poursuivi sa contribution dans le financement de l’économie avec un flux additionnel de 919,1MD portant ainsi le total de l’encours brut à 12281,1 MD soit une évolution de +8,1 % par rapport à l’exercice 2021.

En terme de Revenus, Monsieur KOUBAA a précisé que l’ensemble des activités de la Banque se sont soldées par un Produit Net Bancaire de 622,9 MD ; soit une progression de +9,4 % (+53,4 MD) par rapport à fin 2021.

Il a indiqué également que grâce à l’évolution du PNB, le RBE a progressé de 27,2 MD ou 7,4 % pour atteindre 397,5 MD. De ce fait, et suite à l’envolée du coût du risque lié en partie à des nouvelles contraintes réglementaires imposées par la BCT, la Banque a clôturé l’année 2022 avec un Résultat Net de 118,7 MD contre 134,7 MD à fin 2021.

Monsieur Koubaa a indiqué que la banque a poursuivi en 2022 son développement commercial en s’appuyant sur l’engagement de son personnel afin d’assurer la qualité de service et l’efficacité pour mériter la satisfaction de ses clients. Par ailleurs, la BH Bank a continué dans son parcours de digitalisation en apportant des solutions efficientes à ses clients en matière de produits digitaux, offrant ainsi les outils permettant d’optimiser et renforcer la relation Banque/Clients. En ce qui concerne l’offre produits, la banque a continué à étoffer sa panoplie de produits et services en essayant d’assurer et d’améliorer continuellement la qualité de ses services auprès de ses clients.

Pour illustration, la stratégie de la banque et ses réalisations durant l’année écoulée ont été axées essentiellement autour du:

• Renforcement de l’action de prospection pour l’activité Retail et Corporate;

• La collecte de l’épargne avec comme objectif d’attirer des ressources stables et peu onéreuses;

• L’enrichissement de l’offre notamment à travers les produits et les services digitaux ;

• La mise en valeur du segment Haut de Gamme.

Monsieur Koubaa a souligné que la BH BANK a réaffirmé durant l’année 2022 son engagement au service de la cause publique et a témoigné de l’intégration volontaire des préoccupations sociales dans sa vision pour la promotion du bien commun.

Il a précisé également qu’après sa distinction lors de la crise sanitaire, la BH BANK a poursuivi son soutien aux Etablissements publics notamment de santé relevant la tutelle du Ministère de la Santé via leur équipement en matériel médical de dépistage des maladies du cancer du sein (Mammographes).

Sur la même lancée, la BH BANK a poursuivi ses actions caritatives dont notamment celles finalisées via le Gouvernorat de Tunis et ciblant les familles démunies.

Par ailleurs, il a ajouté que la BH BANK a consolidé courant 2022 son engagement envers la femme dans tous les domaines et ce, en investissant dans son inclusion financière pour qu’elle puisse contribuer plus efficacement dans la croissance de l’économie du pays. La BH BANK se positionne ainsi sur le segment des femmes porté par le projet « Banking On Women » en collaboration avec des bailleurs de fonds dont principalement la Banque Mondiale (SFI). En outre, la BH BANK a poursuivi d’encourager le Sport Féminin à l’instar de l’Equipe Féminine de l’Association sportive de la BH BANK de football, sacrée championne de Tunisie pour la saison sportive écoulée.

En matière de Développement Durable (RSE), il a indiqué que la Banque a lancé des actions de sensibilisation en interne afin de réduire la consommation d’électricité, d’optimiser l’utilisation de papier d’encre et de préserver l’environnement aussi bien au sein des locaux de la Banque qu’à l’extérieur. Par ailleurs, et en collaboration avec l’AFD, la Banque s’est engagée à promouvoir le Développement Durable dans le cadre de l’ensemble de ses activités d’investissement et de financement. Aussi, la BH Bank est dans une démarche des « Achats Responsables Engagées» en insérant des exigences particulières relatives aux valeurs RSE.

Clôturant son intervention, le Directeur Général s’est engagé à hisser la BH Bank vers un rang de référence «conjuguant le meilleur de l’humain avec le plus performant de la technologie». Il veillera qu’elle soit une Banque de proximité avec ses clients offrant la meilleure qualité de service avec des produits innovants permettant l’accessibilité aux services de la banque à distance à toute heure. Il a précisé que les résultats de la Banque réalisés lors du premier trimestre de l’année 2023 s’annoncent très encourageants avec une évolution du PNB de +7,1 % sur un an glissant. De même, la BH BANK a enregistré par rapport aux autres banques cotées la meilleure performance en termes de flux additionnels pour les dépôts à vue avec une évolution de +10,8 %.

Il a réaffirmé que malgré tous les défis notre banque continuera à jouer pleinement son rôle pour répondre aux besoins de ses clients, soutenir les efforts de l’état pour la concrétisation de sa politique économique et accompagner les investissements stratégiques des établissements publics. Il a enfin tenu à saluer les actionnaires pour leur confiance et soutien ainsi que l’ensemble du personnel pour leur dévouement et engagement.

Le Conseil d’Administration est recomposé de dix membres comme suit:

• Cinq Représentants de l’Etat et autres participants publics.

• Deux Représentants du secteur privé.

• Un Représentant des petits porteurs.

• Deux Indépendants

En Clôturant l’Assemblée, le Président de l’AGO Monsieur Mehdi Mejdoub, a assuré que malgré les circonstances nationales et internationales difficiles la banque, avec le soutien de ses actionnaires s’emploiera à développer ses activités tout en finalisant ses projets stratégiques. Elle veillera à améliorer ses résultats et à renforcer sa position sur le marché au regard de sa volonté constante de maintenir son équilibre et sa rigidité financière.

