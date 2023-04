Pourquoi Naila Horchani quitte le conseil d’administration de BH Bank (Album photos)

Personne n’était au parfum, à l’ouverture des travaux, ce samedi matin, de l’assemblée générale ordinaire de BH Bank. Soudain, trois coups d’éclats vont se succéder en quelques minutes, juste à la fin, alors que les actionnaires s’apprêtaient à voter les projets de résolutions. Faisant bloc, les représentants de la participation étatique (Etat, entreprises publiques et parapubliques: ETAP, OCT, CNSS...) qui détiennent la majorité du capital (56,65%) rejettent le renouvellement du mandat de Mohamed Sadok Edriss pour une durée de trois ans. Première stupeur. Toujours sur la même lancée, ils votent une résolution proposée séance tenante par le représentant de l'Etant mettant fin au mandat d'administrateur d'Ahmed Trabelsi, mandat qu’il exerce depuis de longues années. Deuxième stupeur. Tous deux représentent des actionnaires privés. Sur ces faits, Naila Horchani, représentante de la société Horcahni finance créera le troisième événement. L’Assemblée générale devait ratifier la décision du conseil d’administration prise le 30 mars dernier portant la cooptation de la société Horchani Finance. Il n’en sera rien !

"Pourquoi casser ce partenariat qui a fonctionné?"

D’une voix calme mais ferme, Mme Horchani présente sur le podium, prend la parole. « Je quitte le conseil d’administration à la suite du retrait de Si Ahmed Trabelsi et de la non reconduction de Si Sadok Edriss », dira-t-elle. Notre société détient 23,25% du capital de BH Bank et nous avons accepté de ne disposer que d’un seul siège d’administrateur, poursuit-elle. Si nous l’avions accepté, par ce que nous avons cru au partenariat public-privé qui a été un succès et un exemple. Mais, la mainmise de l’Etat remet en cause ce partenariat. Nous respectons la décision de l’Etat, mais nous ne pouvons pas accepter cette décision. Pourquoi casser aujourd’hui un partenariat qui a fonctionné ? »

Sans plus attendre, elle se lèvera et quittera dignement la salle. Il ne lui restera plus qu’à notifier officiellement sa décision au conseil d’Administration. Ahmed Trabelsi quittera lui aussi la salle, fort ému, après près de 30 ans passés dans les instances de gouvernance.

"Par sa compétence, comme elle en a fait montre, elle nous manquera", regrettera un haut cadre de la Banque.

Les représentants de l’Etat ont essayé d’expliquer cette décision. Officiellement, "il s’agit d’une simple volonté de renouvellement de la composition du conseil. L’Etat lui-même avait fait remplacer deux de ses représentants (Mohamed Salaj Chebbi el Ahssen et Eymen Raies), par Hafedh Khlifi et Atef Masmoudi. Du sang neuf sera utile." Une source proche du dossier contactée par Leaders sera plus explicite. "Exerçant sa responsabilité d’actionnaire de référence de BH Bank, l’Etat entend aussi garantir la stabilité du management et la sérénité au sein du conseil d’administration. Ce qui s’est passé il y a quelques mois lors du choix d’un nouveau directeur général et par la suite était mal apprécié."

Appel à candidature

Recomposé, le conseil d’administration de BH Bank comptera désormais 10 membres (au lieu de 12 précédemment) à savoir : 5 représentants de l’Etat et de la participation publique, 2 représentants du secteur privé, 1 représentants des petits porteurs et 2 administrateurs indépendants. Appel à candidature sera sans doute lancé pour pourvoir aux deux postes vacants.

De bonne sperformances

Pourtant, BH Bank affiche un excellent bilan avec des indicateurs en hausse et de belles perspectives. Le produit net bancaire s’est élevé à fin 2022 à 622,9 MD (en progression de 9,4% par rapport à 2021. Le résultat net a été de 118,7 MD, des dividendes de 0,900 D par action seront servis.) Au premier trimestre 2023, les indicateurs signalent une progression du PNB de 7,1% et des dépôts de 10%.

Mohamed Mehdi Mejdoub, président du conseil d’administration, n’a pas manqué d’esquisser les excellentes opportunités qui s’offrent aujourd’hui à la banque. De son côté,

Wajdi Koubaa, nouveau directeur général, affirme que BH Bank dispose de tous les ingrédients indispensables à une plus grande croissance : plus d’un million de clients, un personnel de grande qualité et une stratégie bien définie. Toute son attention portera, dira-t-il, sur la proximité et le service-client, l’innovation et le système d’information.

Lire aussi

BH Bank - De bonnes performances accomplies : un résultat net de 118,7 MD