Premier mai à la Cité de la Culture, On fête la diversité par la photo et le débat

Le premier mai, les universitaires du laboratoire du patrimoine de l’Université de Manouba ne chôment pas. En effet l’équipe du professeur Abdelhamid Larguèche s’active dans les galeries de la cinémathèque pour monter une grande exposition photographique intitulée «Une diversité tunisienne». Le vernissage est prévu justement ce premier mai vers midi sous la supervision de la talentueuse commissaire de l’expo, Mme Imen Bahri et de son assistante Saoussen Nighaoui. Toutes les deux, artistes photographes du groupe «Les artistes réunis».

Au programme aussi, un colloque international ayant comme sujet «Racisme et antiracisme en Tunisie et dans le monde, à travers l’histoire», les historiens, politologues et anthropologues comptent inviter à leurs débats les penseurs qui ont le plus contribué à la décolonisation et au combat contre les formes de racisme en Afrique et dans le monde: J.P. Sartre, Franz Fanon, Edourd Glissant, et Albert Memmi.

Du côté EXPO, la diversité tunisienne sera honorée dans tous les domaines de la vie: le sport, la musique, les métiers, les visages et portraits, les paysages et les héritages culturels, bref tout ce qui est différence et pluralité sont vues comme une richesse à conserver et à valoriser. Un regard nouveau sur nous-mêmes révélé par l’image et la pensée.

Les «artistes réunis» n’ont pas manqué de rendre un hommage mérité à feu Béchir ben Yahmed, fondateur de «Jeune Afrique» à qui ils ont dédié un poster intitulé «Au plus africain des journalistes tunisiens». De même, ils ont réservé un poster à la mémoire du philosophe Edourd Glissant, philosophe de la «créolisation» du monde, qui, lors de son séjour en mai 2009 à Tozeur a signé la célèbre «Déclaration de Tozeur» qui sera exposée le 1er mai, à la Galerie Hamadi Essid à la cinémathèque.