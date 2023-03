Nouvelles nominations au ministère des Affaires étrangères : la liste complète

Déblocage et redéploiement. Pas moins de 64 nouvelles nominations à des emplois fonctionnels au sein du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger qui viennent d’être annoncées. Tant attendues, elles sont publiées au Journal Officiel. Les femmes diplomates y trouvent une bonne place. Place est également réservée aux jeunes. D'autres nominations suivront.

C'est là une première étape, en prélude du mouvement des chefs de postes diplomatiques et consulaires qui serait imminent comme l’a confié le ministre Nabil Ammar dans une interview à Leaders.

"Le ministère regorge de compétences, a-t-il déclaré. Il faut les laisser s’exprimer, libérer leurs énergies, hisser chacun au maximum de ses compétences, décentraliser, revenir aux fondamentaux. Sous la direction du premier chef de la diplomatie qui est le président de la République, le Département remplit une fonction de conseil et de suivi, malgré des ressources humaines limitées en nombre. Il doit remplir sa mission cruciale pour le pays, dans les plus brefs délais. J’ai replacé les collègues dans les positions qui doivent être les leurs et je les ai motivés par un discours objectif qui les valorise, éveille en chacun le sens de la responsabilité, et je leur prête écoute. Il faut de la réactivité, occuper le terrain, et restaurer une ambiance sereine où chacun a le sentiment que ses droits sont protégés. Plus de place au copinage. C’est souvent dit, mais jamais appliqué. Je m’y suis toujours conformé, et ça a toujours marché."

Nouvelles nominations

Khaled Shili, Ministre plénipotentiaire, Directeur du développement durable à la direction générale de la coopération multilatérale et des questions globales

Sami Saïdi, Ministre plénipotentiaire, Directeur des droits de l’Homme et des affaires humanitaires à la direction générale de la coopération multilatérale et des questions globales

Jamel Boujdaria, Ministre plénipotentiaire Directeur à l’unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l’Etat au ministère des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger

Amira Derouiche, Administrateur en chef, Directeur adjoint au bureau des relations avec le citoyen

Nassima Sinan épouse Hamadi, Administrateur en chef, Directeur adjoint des marchés, du matériel et de la comptabilité de matière à la direction générale des services communs.

Fathi Gasmi, Inspecteur financier central des affaires étrangères, Directeur adjoint à l’Unité de protection et de sécurité

Nassim Khammassi, Conseiller des affaires étrangères, Directeur adjoint de la communication électronique à la direction de la diplomatie publique et de l’information

Raoudha Nmissi épouse Mansouri, Conservateur de bibliothèque ou de documentation, Directeur adjoint du courrier à la direction du courrier et de la valise diplomatique

Mohamed Ltifi, Inspecteur financier central des affaires étrangères, Inspecteur adjoint, directeur Adjoint à la direction générale d’inspection et d’évaluation

Mounir Karoui, Inspecteur financier central des affaires étrangères, Directeur adjoint à l’Unité de gestion par objectifs au Ministère des Affaires Étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’Etranger pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l’Etat

Ibrahim Fawari, Conseiller des affaires étrangères, Directeur adjoint à l’Unité de gestion par objectifs au Ministère des Affaires Étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’Etranger pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l’Etat

Mohieddine Lachaal, Conseiller des affaires étrangères, Directeur adjoint de l’organisation de la conférence islamique à la direction générale du monde arabe et des organisations arabes et islamiques

Haifa Limam, Secrétaire des affaires étrangères, Directeur adjoint de la ligue des Etats arabes à la direction générale du monde arabe et des organisations arabes et islamiques

Riadh Ferchichi, Conseiller des affaires étrangères, Directeur adjoint des relations avec les pays de la péninsule ibérique, des Balkans et de l’Est de la méditerranée à la direction générale pour l’Europe, l’Union Européenne et la Méditerranée.

Amira Dali, Conseiller des affaires étrangères, Directeur adjoint de l’Union Africaine et de la coordination des initiatives régionales et internationales à la direction générale pour l’Afrique et les organisations régionales africaines

Najla Amdouni, Secrétaire des affaires étrangères, Directeur adjoint des relations avec les pays de l’Est de l’Asie continentale à la direction générale pour les pays d’Amérique, d’Asie et d’Océanie et les organisations américaines et asiatiques

Refka Khleifia, Conseiller des affaires étrangères, Directeur adjoint du développement économique à la direction générale de la coopération multilatérale et des questions globales

Nasreddine Naouali, Conseiller des affaires étrangères, Directeur adjoint de la paix et de la sécurité à la direction générale de la coopération multilatérale et des questions globales

Rabie Zenati, Conseiller des affaires étrangères, Directeur adjoint des rapports nationaux aux organes onusiens et régionaux à la direction générale de la coopération multilatérale et des questions globales

Manel Chamtouri, Conseiller des affaires étrangères, Directeur adjoint du système international des droits de l’homme à la direction générale de la coopération multilatérale et des questions globales

Henda Nouri, Conseiller des affaires étrangères, Directeur adjoint du Maghreb Arabe à la direction générale des affaires consulaires

Hédi Dhbaibi, Inspecteur central du chiffre des affaires étrangères, Directeur adjoint des pays de l’Europe centrale et du Sud à la direction générale des affaires consulaires

Khelil Jendoubi, Conseiller des affaires étrangères, Directeur adjoint des pays africains, américains, asiatiques et d’Océanie à la direction générale des affaires consulaires

Hamida Abidi épouse Mdalel, Secrétaire des affaires étrangères, Directeur adjoint de l’immigration à la direction générale des affaires consulaires

Mohamed Hédi Ltifi, Conseiller des affaires étrangères, Directeur adjoint de la diplomatie économique à la direction générale de la diplomatie économique, culturelle et de la planification stratégique

Mondher Rejab, Conseiller des affaires étrangères, Directeur adjoint des consultations juridiques et du contentieux à la direction générale des affaires juridiques et de la traduction

Mohamed Amine Sayeb, Conseiller des affaires étrangères, Directeur adjoint de la traduction à la direction générale des affaires juridiques et de la traduction

Basma Boubakri, Administrateur en chef, Directeur adjoint de gestion des ressources humaines à l’administration centrale à la direction générale des services communs

Mohamed Baccar, Conseiller des affaires étrangères, Directeur adjoint de la prévoyance sociale, de retraite et du contrôle des congés à la direction générale des services communs

Nejmeddine Bejaoui, Conseiller des affaires étrangères, Directeur adjoint de gestion des ressources humaines au sein des missions diplomatiques, permanentes et consulaires à la direction générale des services communs

Fayçal Yahyaoui, Inspecteur financier central des affaires étrangères, Directeur adjoint des réseaux et des équipements à la direction générale des services communs

Najet Hamdi, Inspecteur financier central des affaires étrangère, Directeur adjoint de l’entretien et de l’acquisition de biens immobiliers à l’administration centrale à la direction générale des services communs

Haykel Tlili, Secrétaire des affaires étrangères, Chef de division des relations publiques et des évènements à la direction de la diplomatie publique et de l’information

Fathi Dhaoui, Inspecteur financier central des affaires étrangères, Chef de division de la chancellerie diplomatique à la direction du protocole diplomatique

Lilia Amara, Administrateur des affaires étrangères, Chef de division des visites officielles à la direction du protocole diplomatique

Imed Ben Amor, Inspecteur central du chiffre des affaires étrangères, Chef de division de la gestion du courrier à la direction du courrier et de la valise diplomatique

Mounia Khaled épouse Ben Younes, Gestionnaire conseiller des documents et d’archives, Chef de division de la réception de la valise et des colis diplomatiques à la direction du courrier et de la valise diplomatique

Houssemeddine Dkhil, Secrétaire des affaires étrangères, Chef de division Maroc à la direction générale du monde arabe et des organisations arabes et islamiques

Chiraz Chebbi, Secrétaire des affaires étrangères, Chef de division Mauritanie à la direction générale du monde arabe et des organisations arabes et islamiques

Ali Chaouch, Secrétaire des affaires étrangères, Chef de division Emirats Arabes Unis et Koweit à la direction générale du monde arabe et des organisations arabes et islamiques

Fatma Ben Othman, Secrétaire des affaires étrangères, Chef de division des sommets et conférences ministérielles et le conseil de la ligue arabe à la direction générale du monde arabe et des organisations arabes et islamiques

Thouraya Ben Hadj Hamouda, Secrétaire des affaires étrangères, Chef de division de la coopération euro-méditerranéenne à la direction générale pour l’Europe, l’Union européenne et la Méditerranée

Mohamed Mehrez, Secrétaire des affaires étrangères, Chef de division de la coopération régionale à la direction générale pour l’Europe, l’Union européenne et la Méditerranée

Youssef Dhifalli, Secrétaire des affaires étrangères, Chef de division de la coopération culturelle, sociale et avec les institutions européennes à la direction générale pour l’Europe, l’Union européenne et la Méditerranée

Hédi Abidi, Secrétaire des affaires étrangères, Chef de division des relations avec les pays du Centre de l’Europe à la direction générale pour l’Europe, l’Union européenne et la Méditerranée

Wissam Boudrigua, Secrétaire des affaires étrangères, Chef de division Norvège, Suède, Danemark et Islande à la direction générale pour l’Europe, l’Union européenne et la Méditerranée

Salah Maina, Secrétaire des affaires étrangères, Chef de division Allemagne à la direction générale pour l’Europe, l’Union européenne et la Méditerranée

Sabeur Khomsi, Secrétaire des affaires étrangères, Chef de division Grande Bretagne et Irlande à la direction générale pour l’Europe, l’Union européenne et la Méditerranée

Dorra Triki, Secrétaire des affaires étrangères, Chef de division France et Monaco à la direction générale pour l’Europe, l’Union européenne et la Méditerranée

Mohamed Toukabri, Secrétaire des affaires étrangères, Chef de division des relations avec les Etats Unis d’Amérique à la direction générale pour les pays d’Amériques, d’Asie et d’Océanie et les organisations régionales, américaines et asiatiques

Raoudha Jouada, Administrateur des affaires étrangères, Chef de division du commerce et de l’agriculture à la direction générale de la coopération multilatérale et des questions globales

Ahmed Abdo, Secrétaire des affaires étrangères, Chef de division de l’industrie, de l’énergie et du transport à la direction générale de la coopération multilatérale et des questions globales

Nouha Dhaouadi, Secrétaire des affaires étrangères, Chef de division du conseil des droits de l’Homme à la direction générale de la coopération multilatérale et des questions globales

Mohamed Anis Ben Osman, Secrétaire des affaires étrangères, Chef de division des pays américains, asiatiques et d’Océanie à la direction générale des affaires consulaires

Randa Ben Ammar, Secrétaire des affaires étrangères, Chef de division du Centre de l’Europe à la direction générale des affaires consulaires

Wafa Chaouachi, Secrétaire des affaires étrangères, Chef de division de l’interprétariat à la direction générale des affaires juridiques et de la traduction

Amel Ben Khelil épouse Guizani, Administrateur des affaires étrangères, Chef de division de la prévoyance sociale et de retraite à la direction générales des services communs

Abdelhak Rouissi, Administrateur conseiller, Chef de division des concours et de la formation à la direction générales des services communs

Oussama Mamogli, Administrateur conseiller, Chef de division du contrôle des congés de maladie à la direction générales des services communs

Khoubaieb Bedhiaf, Administrateur des affaires étrangères, Chef de division du matériel à la direction générale des services communs

Faten Hadouchi, Administrateur des affaires étrangères, Chef de division de la maintenance et de l’entretien des bâtiments à l’administration centrale à la direction générale des services communs

Hédia Nayli, Gestionnaire conseiller des documents et d’archives, Chef de division des études et des projets à l’administration centrale et des biens immobiliers des missions étrangères en Tunisie à la direction générale des services communs

Issam Kasbaoui, Inspecteur central du chiffre des affaires étrangères, Chef de division à l’unité de gestion par objectifs au ministère des Affaires Étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’Etranger pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l’Etat

Elyès Razki, Technicien en chef, Chef de division des études, des logiciels et de la qualité des services à la direction générale des services communs

Mahmoud Bargaoui, Technicien principal, Chef de division de l’exploitation du réseau et de la sécurité des données à la direction générale des services communs.

