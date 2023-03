Quand un fasciste israélien prend ses désirs pour des réalités à paris

Par Larbi Bouguerra - A Londres, l’an dernier, la communauté juive lui a crié de rentrer chez lui… mais, à cette époque, il n’avait pas encore de maroquin au sein du gouvernement sioniste d’occupation.

A Washington, le 13 mars 2023, divers segments de la communauté juive newyorkaise et des Israéliens expatriés ont manifesté devant son hôtel le Grand Hyatt et le Département d’Etat l’a complètement ignoré alors qu’habituellement, le ministre des Finances était toujours reçu quand il venait pour la vente des obligations de l’Etat israélien… Mais le Département d’Etat lui a quand même accordé un visa alors que plusieurs associations américaines juives progressistes avaient demandé de le lui refuser après ses déclarations obscènes sur le drame de Huwara.

Soixante-dix groupes juifs américains se sont engagés à ne pas accueillir Bezalel Smotrich lors de son déplacement aux E.U. contrairement à la tradition au sein de la communauté… Il a provoqué une levée de boucliers sans précédent de 120 dirigeants juifs américains estimant dans une déclaration commune que ce ministre ne devrait pas pouvoir s’exprimer au sein de la communauté car sa présence est un affront aux valeurs juives américaines.

Propos incendiaires

A Paris, dimanche 19 mars 2023, M. Darmanin, ministre de l’Intérieur, a dû fournir une très grosse escouade d’anges gardiens à ce personnage et sa prestation s’est faite derrière des portes closes. L’adresse du lieu de la réunion a été un secret jusqu’à la dernière minute. Smotrich était à Paris pour une cérémonie d’hommage minuscule à un ancien membre du Likoud France et du Betar, groupe juif connu comme violent notamment dans les stades. Smotrich en a repris les déclarations avec un plaisir évident : « Il n’y a pas de Palestiniens car il n’y a pas de peuple palestinien. Cette vérité devrait être entendue au Palais de l’Elysée et à la Maison Blanche. » Une idée fausse ressassée ad nauseum par l’Ukrainienne Golda Mabovitch alias Golda Meir, Premier Ministre d’Israël de nationalité israélo-américaine. Pour Smotrich, cette « fiction » a été inventée pour combattre le mouvement sioniste…qui à l’origine lorgnait Madagascar et l’Ouganda ! Et Smotrich de vomir encore à la télé israélienne i24 News : « Il n’est pas question pour nous d’envisager la création d’un Etat palestinien, d’un Etat terroriste. » Il a fait cette déclaration alors qu’Israéliens et Palestiniens discutaient « apaisement » à Aquaba. Il a poussé le culot jusqu’à prétendre que lui, il est « palestinien » puisque sa grand-mère vivait en Palestine depuis un siècle. Smotrich, comme tous les sionistes, prétend que la terre, le folklore, les costumes, la cuisine palestiniens sont leurs ! Et voilà qu’ils nient l’existence même de ce peuple !

Le site du Figaro (mardi 21 mars 2023) apprend que, enfin, « Paris dénonce les propos « irresponsables » en France d’un ministre israélien niant l’existence des Palestiniens. » Le Quai d’Orsay déclare dans un communiqué : « Nous appelons les personnes qui ont été appelées à de hautes fonctions au sein du gouvernement israélien à faire preuve de la dignité requise, à respecter celle des autres et à s’abstenir de toute action ou déclaration contribuant à l’escalade des tensions. »

Le gouvernement français ne saurait être surpris par les propos indécents de Smotrich. Le président Macron a bien reçu à l’Elysée, le 2 février 2023, le chef du gouvernement dans lequel siège ce ministre, Benyamin Netanyahou. Il sait maintenant à quoi s’en tenir. Cette coalition ne veut pas la paix, ne veut pas des Palestiniens ou d’un Etat palestinien. La France doit envisager des sanctions efficaces et appliquer le droit international. La CPI ne doit pas arrêter le seul Poutine. Les dirigeants de Tel Aviv doivent être poursuivis aussi.

Alain Gresh, sous le titre « Emmanuel Macron couvre les fascistes en Israël » a écrit un éditorial (Orient XXI, 6 mars 2023) dans lequel on lit : « Que faut-il de plus ? En Israël s’est installée au pouvoir une coalition qui comporte des ministres que dans n’importe quel autre pays on qualifierait de fascistes. Certains d’entre eux ont été définis comme néonazis par Daniel Blatman, professeur à l’Institut des études juives contemporaines à l’Université hébraïque et spécialiste de la Shoah. Tous professent une idéologie suprémaciste juive, convaincus que les droits d’un Israélien juif autorisent à enterrer ceux des Palestiniens. »

Smotrich a fourni la parfaite illustration à Paris de ce fascisme intolérable.

Communiqués de condamnation… et après ?

Ce que Paris permet à ce fasciste israélien est interdit à l’avocat franco-palestinien Salah Hammouri à Lyon par exemple où le préfet a jugé que sa présence était de nature à troubler l’ordre public lors d’une conférence de soutien à la Palestine.

Pour le gouvernement français, toute critique de la politique israélienne est prise comme un acte antisémite. En France, les partisans du BDS à l’encontre des produits israéliens des colonies sont poursuivis alors que la justice européenne a condamné ces poursuites.

Il a été annoncé qu’aucun ministre français ne rencontrera cette excellence suptémaciste. On a là le type de « séparatisme » dont s’accommodent parfaitement l’Elysée et le ministre de l’Intérieur.

Bezalel Smotrich, du Parti sioniste religieux et ministre des Finances de l’Etat sioniste, est chargé de « l’Administration Civile » des territoires occupés au ministère de la Défense. Habitant lui-même dans une colonie, en Israël, un chroniqueur affirme qu’il est « le chat chargé de surveiller le lait. » L’armée n’est plus seule à réprimer les Palestiniens. Smotrich va mettre du sien.

Cet homme a osé dire que le village martyr de Huwara dévasté par des colons protégés par l’armée israélienne devait être « rasé de la surface de la terre ». Toutes les palinodies que ce sioniste suprémaciste, raciste et négationniste a faites par la suite ne feront jamais oublier ces paroles haineuses et revanchardes.

Smotrich a parlé à Paris sous une énorme carte : Pour lui et les organisateurs de ce micro-évènement, l'État Israël = Israël + Cisjordanie + Gaza + Sinai + une partie de Égypte, Jordanie et de Syrie." (Tweet de Frédéric Métézeau, correspondant de France Inter à Jérusalem). Etat expansionniste, Israël est l’ennemi mortel de tous ses voisins… y compris ceux qui ont signé « la paix » avec lui !

Mardi 21 mars 2023, le Département d’Etat américain a déclaré à propos des déclarations indignes de Smotrich à Paris: « Les commentaires, qui ont été prononcés sur un podium orné d’une carte inexacte et provocatrice, sont offensants, profondément préoccupants et, franchement, dangereux. Les Palestiniens ont une histoire et une culture riches, et les États-Unis apprécient grandement notre partenariat avec le peuple palestinien. »

Fort bien mais quels actes précis contre cet Etat fasciste ? Quelle rétorsion ? Ne s’apprête-t-on pas à recevoir Netanyahou à Washington bientôt ? N’a-t-il pas parlé au téléphone avec le Président Biden la semaine dernière ?

Pour être crédibles, la France, Washington et l’Occident devraient prendre des mesures punitives contre Israël à l’instar de ce qu’ils imposent à la Russie qui occupe aussi des territoires étrangers.

En guise de conclusion

Que répondre à Smotrich, ce nazillon d’un autre âge ?

Qu’il prend ses rêves pour des réalités ? Mais le vent ne souffle pas comme lui le désire, dirait Al Mutanabbi.

Mahmoud Darwich - dont le village natal a été rayé de la carte par les Israéliens en 1948 - est plus cinglant dans son fameux poème « Passants parmi les paroles passagères » :

« Vous qui passez parmi les paroles passagères

entassez vos illusions dans une fosse abandonnée, et partez

rendez les aiguilles du temps à la légitimité du veau d’or

ou au battement musical du revolver

Nous avons ce qui ne vous agrée pas ici, partez

Nous avons ce qui n’est pas en vous

Une patrie qui saigne, un peuple qui saigne

Une patrie utile à l’oubli et au souvenir. »

Larbi Bouguerra