Lancement de GROHE SPA: Découvrez le pouvoir thérapeutique de l'eau

Rien n'est comparable à l'eau - véritable élixir de vie. Elle peut être purifiante, revigorante, réparatrice. Qu'il s'agisse des sons apaisants ou de la sensation sur la peau, nos expériences avec l'eau nous permettent de nous détacher du bruit du monde extérieur et de trouver la paix pour le corps, l'esprit et l'âme. La salle de bain sert généralement d'espace de retraite personnel où l'on peut profiter pleinement des effets positifs de l'eau sur le corps et l'esprit. L'endroit où l'on s'accorde de précieux moments de bonheur, où l'on trouve une force cachée et une énergie renouvelable. La renaissance de la salle de bain et son importance croissante en tant que zone de régénération ont suscité des attentes accrues en matière d'aménagement de la salle de bain : La salle de bain est en train de devenir un véritable spa à domicile, une expérience holistique qui non seulement répond aux besoins des utilisateurs, mais reflète également leur personnalité.

Spa de luxe à domicile sur mesure

Convaincu que l'eau est la source de l'énergie vitale, GROHE, marque mondiale de production et commercialisation de solutions pour salles de bains et cuisines, a revitalisé sa collection GROHE SPA. Le mot SPA provient des premières lettres de "Salus Per Aquam", qui signifie en latin "La santé par l'eau". C'est le concept fondateur de GROHE SPA. Il englobe des produits exclusifs pour créer des espaces de bien-être uniques et luxueux qui permettent à l'utilisateur de s'immerger dans des rituels aquatiques apaisants.

La gamme GROHE SPA s'étend des collections de robinets élaborées aux accessoires complémentaires, en passant par les douches de plafond personnalisables et les céramiques complexes. Des designs progressifs sont associés à des couleurs, des matériaux et des finitions soigneusement sélectionnés pour créer des expériences de spa à domicile luxueuses. Avec multiples options de personnalisation, GROHE SPA permet un nouveau niveau d'expression individuelle dans la conception de salle de bain. Les collections privées GROHE Atrio et Allure Brilliant, offrent en particulier aux clients, un choix de couleurs, de matériaux, de finitions et de poignées différents et variés pour les aider à concevoir des salles de bain uniques. Dans l'optique de proposer aux consommateurs finaux un style de marbre authentique avec une finition de haute qualité, GROHE a conclu un partenariat avec Caesarstone, le pionnier mondial des surfaces de comptoir haut de gamme, pour réaliser des poignées de robinet dans les designs de quartz intemporels et durables de la marque. Caesarstone jouit d'une réputation bien établie en matière de conception et de production de surfaces techniques haut de gamme, qui équipent certains des bâtiments résidentiels et commerciaux les plus prestigieux du monde. Les surfaces Caesarstone se combinent également avec les collections privées GROHE SPA.

En outre, les modules de douche au plafond GROHE SPA Aqua Rainshower permettent de personnaliser l'expérience de la douche en fonction des préférences personnelles de l'utilisateur. Des fonctions sophistiquées telles que le retour haptique sur le mitigeur de lavabo GROHE Allure font de la passion de GROHE pour l'eau une réalité encore plus tangible. Enfin, le principe GROHE Perfect Match garantit que les différents produits s'accordent en termes de forme et de fonction - pour une expérience de la salle de bain aussi unique que facile à transformer en réalité.

" La gamme GROHE SPA se situe entre la qualité supérieure, la technologie de pointe, la précision inégalée et le design progressif. Nous sommes animés par la volonté de redéfinir ce qui est possible, en utilisant des techniques de production de pointe telles que l'impression 3D sur métal en vue de créer des designs exclusifs ainsi qu'une expérience ultime liée à l'eau dans la salle de bain", déclare Patrick Speck, Leader LIXIL Global Design, EMENA.

Une expérience unique de GROHE SPA à la Semaine du Design de Milan

Les visiteurs pourront découvrir GROHE SPA de près lors de la Milan Design Week, qui se déroulera du 18 au 23 avril 2023. Le GROHE SPA, situé dans le quartier de Brera, sera le lieu de célébration de notre véritable passion pour l'eau - à travers une installation de surface d'eau qui reflétera l'architecture étonnante de l'un des plus prestigieux musées d'art du monde, la Pinacothèque de Brera, tout en exprimant le concept global de GROHE SPA Health Through Water (la santé par l'eau). Cette exposition sera agrémentée de conceptions de salles de bain innovantes qui seront présentées dans quatre espaces immersifs nichés dans l'espace, chacun exprimant l'un de nos quatre niveaux : produits exclusivement imprimés en 3D sur métal, collections privées Atrio et Allure Brilliant sur mesure, couleurs GROHE à la pointe de la tendance et expérience multisensorielle pour les solutions de douches de la marque.

