Malte au Conseil de sécurité des Nations unies 2023-2024

Par Simon Pullicino. Ambassadeur de la République de Malte à Tunis - Malte a rejoint pour la première fois le Conseil de sécurité des Nations unies en 1983-1984.



Quarante ans plus tard, nous avons de nouveau l’honneur de siéger au Conseil de sécurité de l’ONU en tant que membre élu pour la période 2023-2024.



Durant notre mandat, nous allons chercher à émuler le succès obtenu par la Tunisie au cours de son récent mandat 2020-2021. Pendant ces deux ans, la Tunisie a effectivement contribué au multilatéralisme en faisant avancer plusieurs initiatives visant à promouvoir le dialogue et la coopération.

La Tunisie a pu initier et présenter avec succès la résolution 2532 du Conseil de sécurité de l’ONU tout en réussissant à s’adapter à l’évolution de l’environnement diplomatique, témoignant ainsi de sa contribution efficace au maintien de la paix et de la sécurité. La résolution 2532, adoptée le 1er juillet 2020, vise à mettre un terme immédiat aux hostilités dans toutes les circonstances à l’ordre du jour du Conseil de sécurité de l’ONU tout en demandant d’accélérer la réponse à la pandémie de Covid-19.

De même, l’ambition de Malte de siéger au Conseil de sécurité de l’ONU découle de sa volonté de contribuer de manière significative au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Tout en reconnaissant les défis à venir, Malte s’engage à n’épargner aucun effort pour contribuer positivement au renforcement de la coopération et du multilatéralisme en faveur d’un ordre international fondé sur la règle de droit. En tant que pays méditerranéen, Malte veillera également à accorder la priorité aux défis en termes de sécurité dans le voisinage immédiat.

Quatre domaines thématiques prioritaires ont été identifiés, à savoir : enfants et conflits armés ; climat et océans, avec un accent particulier sur la montée du niveau de la mer ; femmes, paix et sécurité et alphabétisation.

Le ministre des Affaires étrangères et européennes et du Commerce de Malte, Dr Ian Borg, présidant le Conseil de sécurité le 14 février 2023

En tant qu’ardent défenseur du système multilatéral, nous mettrons l’accent et soulignerons les principes inscrits dans la Charte des Nations unies. Nous privilégions le dialogue et la diplomatie et nous demeurons persuadés qu’il est de notre responsabilité de laisser le monde en meilleur état aux générations futures. Nous nous engageons à être la voix de ceux qui en ont le plus besoin et nous continuerons à œuvrer pour plus d’inclusion.

Par ailleurs, nous sommes également convaincus que les organisations régionales et sous-régionales ont un rôle unique à jouer dans la promotion de la paix et de la sécurité, la prévention des conflits et le règlement pacifique des différends. Elles font partie intégrante du système multilatéral et peuvent renforcer la confiance entre les pays et promouvoir des questions telles que les droits de l’homme, l’égalité des sexes et l’impact du changement climatique. De plus, ces organisations peuvent apporter une contribution significative grâce à leur connaissance unique de leur région.

La présidence maltaise - février 2023

Malte a été le premier pays à inscrire officiellement la question du changement climatique à l’ordre du jour politique de l’Assemblée générale des Nations unies. En outre, en tant que pionnier dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (Cnudm), Malte est déterminé à susciter une meilleure prise de conscience à propos des pays et des peuples qui sont confrontés à la montée du niveau de la mer, en particulier les petits États insulaires en développement. Conformément aux priorités que nous avons établies et la crédibilité que nous avons réussi à construire au fil des ans, nous avons organisé le 14 février 2023 un débat ministériel ouvert au Conseil de sécurité de l’ONU sur les implications de la montée du niveau de la mer pour la paix et la sécurité internationales.

Nous espérons sincèrement qu’à travers cet événement, nous avons mis en lumière une des répercussions désastreuses du changement climatique qui menace l’existence, la souveraineté et l’intégrité territoriale des États. Nous sommes confiants que ce débat ouvert fournira aux pays les plus touchés une plateforme pour mettre en lumière les défis liés à la montée du niveau de la mer. Nous demeurons déterminés à continuer d’explorer les instruments pouvant être utilisés par le Conseil de sécurité pour relever ces défis complexes.

Le 13 février, Malte a également organisé un événement marquant sur les enfants et les conflits armés. Cette séance d’information était axée sur la prévention des violations graves à l’encontre des enfants dans les conflits armés. Malte se félicite de l’approche coordonnée entre le Bureau du Représentant spécial pour les enfants et les conflits armés et le Bureau du Représentant spécial sur la violence contre les enfants. En tant que président du groupe de travail sur les enfants et les conflits armés, nous nous réjouissons de continuer à travailler en étroite collaboration avec les deux bureaux afin de renforcer la prévention, de répondre aux violations et de réduire les facteurs de risque.

Le 23 février, Dr Ian Borg, ministre des Affaires étrangères et européennes et du Commerce de Malte, a présidé un briefing du Conseil de sécurité des Nations unies sur la coopération entre les Nations unies et l’Union européenne. En tant qu’État membre de l’UE, Malte a proposé d’organiser cette réunion préparatoire pendant sa présidence. Le Haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité / vice-président de la Commission a fait le point sur la coopération de l’UE avec les Nations unies au cours des douze derniers mois et souligner le rôle principal joué par l’UE dans la sphère multilatérale.

Finalement, en consultation avec le Secrétariat des Nations unies, un débat important présidé par le ministre maltais des Affaires étrangères a été organisé le 24 février pour marquer le premier anniversaire du début de la guerre en Ukraine.

Simon Pullicino

Ambassadeur de la République de Malte à Tunis

