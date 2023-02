Wajdi Koubaa, nouveau directeur général de BH Bank: Marier le meilleur de l’humain et la performance du digital

L’objectif est fixé : hisser la BH Bank à la place qu’elle mérite, à savoir la deuxième position en termes de parts de marché crédits & dépôts, de solvabilité, de rentabilité et de conformité. En prenant les commandes, le nouveau directeur général, Wajdi Koubaa, est déterminé à y parvenir. Fort de 27 ans d’expérience dans 4 grands groupes bancaires internationaux, cet ingénieur des grandes écoles françaises et docteur ès sciences entend imprimer au groupe BH Bank un nouvel élan, en mobilisant les équipes pour relever de nouveaux défis. Son concept est de marier l’humain et le digital dans un esprit de conquête, de proximité et d’innovation.

«Offrir le meilleur de l’humain et la performance du digital, c’est garantir une qualité de service irréprochable et une accessibilité à toute heure», résume-t-il. «Grâce à un réseau dense et moderne, nous assurerons une proximité en prêtant écoute et apporterons le conseil attendu à forte valeur ajoutée par des chargés de clients dédiés, formés, réactifs et proactifs capables de servir le client avec une offre globale dans une relation fidélisante et durablement profitable», ajoute-t-il. Il est vrai que la BH Bank et ses filiales spécialisées couvrent, en plus des divers métiers de la banque, le leasing, l’assurance, l’intermédiation en bourse, l’ingénierie financière et autres. «L’offre produits, souligne Wajdi Koubaa, doit être non seulement de qualité et la plus large possible mais aussi et surtout en adéquation avec les véritables besoins du client».

Le digital, soutenu par un nouveau système d’information, devrait permettre, avec l’utilisation de l’intelligence artificielle aujourd’hui et des FinTechs, une bonne exploitation des données pour mieux anticiper les besoins des clients, l’accessibilité en ligne aux applications et aux plateformes transactionnelles où nous devrions être irréprochables. «C’est désormais un des leviers essentiels de notre stratégie», affirme le directeur général de la BH Bank. «L’informatique et les processus métiers sont les piliers pour assurer la réussite et la pérennité de cette stratégie», dit-il.

Ce mariage entre l’humain et le digital s’inscrit pour Wajdi Koubaa dans une démarche active et proactive de conquête d’une nouvelle clientèle et de reconquête de ceux qui font déjà confiance à la banque. Les délais de traitement des demandes des clients seront maîtrisés. La BH Bank procédera ainsi à la certification d’une série de ses process pour mettre en place des outils de mesure de la qualité de ses services et s’engager ainsi sur des délais vis-à-vis de ses clients.

Wajdi Koubaa ne cache pas sa fierté d’avoir recueilli la confiance des actionnaires privés et publics de la BH Bank et de servir à la direction générale de ce groupe. «C’est un groupe en croissance, opérant en toute synergie et capable d’aligner une offre globale. Un groupe qui jouit d’un capital humain riche et talentueux et d’un grand gisement de clientèle. Je suis ravi d’apporter ma contribution et j’œuvrerai, avec les excellentes équipes en place pour y laisser mon empreinte.»

Lire aussi

Wajdi Koubaa prend ses nouvelles fonctions de directeur général de la BH Bank