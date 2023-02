Josef Renggli, ambassadeur de Suisse en Tunisie: Le mandat de la Suisse au Conseil de sécurité de l’ONU

Il y a 20 ans, le peuple suisse se prononçait en faveur d’une adhésion à l’ONU. En 2011, après avoir mené des consultations approfondies avec le Parlement, le Conseil fédéral a déposé la candidature de la Suisse à un siège au Conseil de sécurité. En 2015, un rapport du Conseil fédéral a confirmé la compatibilité de ce mandat avec la neutralité suisse. La Suisse a fait connaître sa candidature et son profil sous le slogan «Un plus pour la paix» et engagé les travaux préparatoires requis.

Le 9 juin 2022, l’Assemblée générale de l’ONU à New York a élu ce jour-là Suisse au Conseil de sécurité à New York par 187 voix sur 190. Il s’agit du meilleur résultat obtenu par un pays du Groupe des États d’Europe occidentale et autres États depuis que la Suisse a adhéré à l’ONU en 2002. Il témoigne explicitement du soutien et de la confiance dont jouit la Suisse au sein de la communauté internationale.

Le 3 janvier 2023, la Suisse et les autres pays élus à un siège de membre non permanent ont entamé leur mandat au Conseil de sécurité de l’ONU lors d’une brève cérémonie. La Suisse entend s’engager de manière active et crédible sur tous les conflits et sujets à l’ordre du jour du Conseil de sécurité. Pour cela, elle s’appuiera sur son expertise en matière de politique étrangère et sur son mandat constitutionnel qui l’astreint à s’engager en faveur de la paix et de la sécurité dans le monde. Sa tradition d’État indépendant, le respect de l’Etat de droit et du droit international public, du droit international humanitaire en particulier, ainsi que des droits de l’homme, sont autant d’éléments importants dans ce contexte. En mai 2023 et probablement en octobre 2024, suivant le principe de rotation, la Suisse présidera le Conseil de sécurité et conduira ses dossiers durant un mois.

La possibilité de siéger au Conseil de sécurité est une chance au vu des différentes crises qui affectent le monde aujourd’hui. Le 31 août 2022, le Conseil fédéral a défini quatre priorités thématiques pour son mandat onusien:

Construire une paix durable

La promotion de la paix et la prévention des conflits sont des priorités de la politique extérieure suisse. Au niveau international, la Suisse est appréciée en tant que médiatrice crédible et neutre. Au sein du Conseil de sécurité de l’ONU, elle s’engagera pour que cet organe joue pleinement son rôle de prévention des conflits. La Suisse souhaite en outre mettre un accent particulier sur le respect des droits de l’homme, la protection des minorités et la participation égale des femmes dans la prévention des crises et dans les processus de paix.

Protéger la population civile

Conformément à sa tradition humanitaire, la Suisse entend œuvrer au sein du Conseil de sécurité en faveur d’un meilleur respect et d’un renforcement du droit international humanitaire dans les conflits. À cet égard, une attention accrue sera accordée à la sécurité alimentaire, aux droits de l’homme et aux droits des minorités ainsi qu’à la protection des réfugiés dans les zones de conflit.

Renforcer l’efficience

Il est dans l’intérêt de la communauté internationale et de la Suisse que le Conseil de sécurité de l’ONU ait la capacité d’agir, soit efficient et bénéficie d’une assise solide. C’est pourquoi la Suisse œuvre depuis près de 15 ans pour renforcer la transparence, la responsabilité et la participation aux travaux du Conseil de sécurité des pays qui n’en sont pas membres. Par ailleurs, la Suisse se mobilisera également en faveur de la consolidation institutionnelle de l’Ombudsman pour le régime des sanctions de l’ONU. De meilleures garanties procédurales permettent d’accroître l’efficacité des sanctions imposées par le Conseil de sécurité et, par conséquent, leur crédibilité.

Agir pour la sécurité climatique

Il existe un lien étroit entre le changement climatique et la sécurité. Les effets du changement climatique ont aussi un impact sur notre propre sécurité. La Suisse se propose de ce fait de donner une plus large place à cette question dans l’agenda du Conseil de sécurité et d’apporter son expertise dans le cadre des discussions menées dans cette enceinte.

Le mandat du Conseil de sécurité, qui consiste à œuvrer en faveur de la paix et de la sécurité internationales, s’inscrit dans la même ligne que la mission première de la politique extérieure de la Suisse. Conformément à la Constitution fédérale, la Suisse contribue à la coexistence pacifique des peuples et à la préservation des ressources naturelles. Une mission dont elle pourra s’acquitter encore mieux en siégeant pour la première fois au Conseil de sécurité. Cette élection lui permet aussi de réaliser un objectif prioritaire de la stratégie de politique extérieure 2020-2023 dans le domaine de la paix et de la sécurité. Le siège qu’elle occupera au sein du Conseil de sécurité lui permettra de réaffirmer ses propres positions et d’influer sur les développements internationaux grâce à sa crédibilité.

Josef Renggli

Ambassadeur de Suisse en Tunisie