Ce Samedi à Sfax - Journée de l’Expert Comptable: La gestion de l’entreprise en temps de crise, le rôle de l’Expert-comptable

Le conseil régional du Sud de l’Ordre des Experts comptables de Tunisie ne pouvait choisir meilleur thème. Il réunira ses adhérents, ce samedi 29 octobre 2022 à Sfax, pour débattre du rôle de l’Expert Comptable dans la gestion de l’entreprise en temps de crise. (Télécharger le Programme) Signe d’intérêt, le gouverneur de la Banque centrale, Marouane El Abassi procèdera à l’ouverture des travaux. A peine rentré des réunions annuelles du FMI / Banque mondiale à Washington, il aura sans doute des éclaircissements intéressants à fournir sur le Staff Level Agreement conclu entre le Fonds et la Tunisie. De quoi enrichir les débats.

Présentation

Croissance économique en berne, déficit courant persistant, déficits jumeaux en creusement, dette publique peu soutenable, inflation galopante, tensions sociales fortes, etc. Tels sont les maîtres mots d’une crise économique structurelle qui perdure depuis plusieurs années et qui empire depuis la crise sanitaire du Covid 19, aggravée par un contexte géopolitique international sous haute tension.

Cette situation périlleuse affecte d’une manière significative le climat des affaires et alourdit davantage les difficultés des entreprises, notamment les PME et TPE, dont la capacité de résilience ne cesse de s’amenuiser avec toutes les conséquences désastreuses pouvant en découler sur les finances, l’investissement et l’emploi.

Gouverner, c’est anticiper, planifier, prendre les décisions adéquates au moment opportun, les prioriser et se doter des moyens nécessaires permettant leur mise en place efficace. Dans un contexte d’absence de visibilité, un tel exercice s’avère de plus en plus compliqué pour les chefs d’entreprises dont le souci majeur est, fort malheureusement, devenu quasiment limité à la recherche des voies de maintien au détriment du développement, la diversification et l’innovation.

Face à cette situation particulière, il faut trouver des solutions particulières. C’est pour cette raison que la gestion de l’entreprise en temps de crise doit obéir à d’autres dictats différents de ceux d’un contexte normal.

De par son expertise, ses compétences et son statut de tier de confiance, l’Expert Comptable joue un rôle incontournable, à plusieurs niveaux, dans le conseil et l’accompagnement de l’entreprise en temps de crise.

D’où le choix du thème de cette journée de l’Expert-comptable qui permettra de mieux comprendre les caractéristiques de l’environnement externe et interne de l’entreprise en temps de crise et son impact sur sa gouvernance, de maîtriser les qualités requises des dirigeants à ce titre et de présenter le rôle des institutions et de l’Expert Comptable pour faire face aux difficultés rencontrées, préserver le tissu économique et contribuer à son renforcement et son développement.