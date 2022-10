Mongi Chaffai, l’illustre ingénieur général de la radio-télédiffusion qui nous quitte

On lui doit avec ses co-équipiers, le réseau tunisien moderne et performant de la radio et la télévision tunisienne. Mais aussi le satellite Arabsat et de grands projets dans de nombreux pays arabes et africains. Mongi Chaffai, ingénieur général des télécommunications, vient de s’éteindre à l’âge de 80 ans. Tout son parcours professionnel aura été celui de la montée en puissance de la radio tunisienne, puis de la télévision. Une rare compétence technologique, efficace et discrète.

Né à Sfax le 8 septembre 1932, il obtiendra après son bac en mathématiques, une licence de math-physique à la Sorbonne. Il sera admis à l’Ecole nationale supérieure des Télécommunications de Paris où il obtiendra en juin 1958 son diplôme d’ingénieur civil des télécommunications.

Le jour de la cérémonie de remise des diplômes le consul général de Tunisie, alors Taoufik Torjeman, était convié à cette occasion. Il félicitera le jeune ingénieur et lui dira : « Je suis chargé par le président Bourguiba de demander à nos jeunes diplômés des Grandes écoles de rentrer au pays, car la Tunisie a besoin d’eux ». « C’est que j’ai fait, écrira Chaffai dans ses notes personnelles. C’était un devoir que de servir mon pays ».

Dès le 1er janvier 1959, Mongi Chaffai est nommé à la Radio Diffusion tunisienne, dirigée à l’époque par Chedli Klibi. En 1961, suite au retrait des coopérants tunisiens après la Bataille de Bizerte, le gouvernement fit appel à tous les hauts cadres tunisiens pour consentir plus d’efforts en acceptant d’enseigner en fin de journée, afin de sauver l’année scolaire. Ce fut au Collège technique Emile Loubet (Bd 9 Avril) qu’il sera affecté avaec son collègue l’ingénieur Hamadi Ribai. A deux, ils devaient repérer les bons élèves et prévoir un recrutement ultérieur pour les besoins de la télévision tunisienne quand elle sera mise en service.

En 1962 – 1963, de premiers stages de formation ont été prévus en France et en Italie pour de jeunes recrues. Mongi Chaffai et ses coéquipiers y veilleront attentivement. Dès 1964, ils lanceront l’acquisition des premiers équipements (achetés en occasion, d’ailleurs, comme il le rapporte), pour les besoins de la diffusion en vidéo. Tout va s’accélérer : dès le début de 1965, le réseau était mis en place. Le 24 juin 1965, Mohamed Mzali, alors directeur général de la Radio et de la Télévision tunisienne, annonce pour le lendemain, le début de diffusion d’émissions expérimentales.

Le 31 mai 1966, inauguration officielle de la Télévision tunisienne par le président Bourguiba qui a prononcé un discours en direct à l’intention du peuple tunisien. Dans la foulée, les directeurs généraux des radios télévisions des pays du Maghreb étaient réunis à Tunis, début juin 1966 et évoqueront pour la première fois la création de la MaghrebVision. Elle finira par voir le jour en 1974

« A cette belle époque des premiers pas de la télévision tunisienne, avait noté Mongi Chaffai, nous formions une équipe bien soudée de jeunes pleins de dynamisme ayant pour seule ambition de réussir, malgré les faibles moyens mis à notre disposition. » Avec Hassen Akrout, et Mohamed Maghrebi, notamment, l’équipe était en effet d’une compétence et d’un enthousiasme exceptionnels

Mongi Chaffai poursuivra sa mission de première importance au sein de la Radio-Télévision tunisienne. En 1976, il sera nommé au ministère des Télécommunications en qualité d’ingénieur général chargé du projet Arabsat, ce satellite dédié aux chaines télévisées des pays arabes. Tout était à concevoir et réaliser et sa station terrestre devait être installée non loin de Tunis. Mongi Chaffai y mettra toute son énergie et le projet prendra forme. En 1979, Hédi Nouira, alors Premier ministre, lui demandera de réintégrer la Radio Diffusion Télévision tunisienne. Mongi Chaffai sera sollicité par divers organismes internationaux notamment l’Union internationale des Télécommunications (UIT) et la Banque mondiale. C’est ainsi qu’il effectuera de nombreuses missions d’expertises dans le domaine audiovisuel en Arabie Saoudite, au Yémen, au Liban, en Somalie et au Cameroun lors du lancement de la télévision nationale (1981 – 1982).

Avec la création en 1982 de la Télévision Diffusion Tunisienne, l’ancêtre de l’actuel Office national de Télédiffusion (ONT), sous la tutelle du ministère des Télécoms, Mongi Chaffai sera chargé de porter le projet, puis nommé à sa tête.

Une grande compétence, alliée à beaucoup de modestie et un grand patriotisme, Mongi Chaffai incarne parfaitement cette génération d’illustres ingénieurs tunisiens qui ont contribué à l’édification de la Tunisie moderne.

Allah Yerhamou

Toaufik Habaieb