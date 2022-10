Moez Ben Gharbia mène l’enquête

Il s’installe à midi sur Radio Diwan avec un nouveau concept et une grande équipe. Le concept, c’est l’investigation pointue de grands dossiers chauds et le rebondissement en profondeur sur l’actualité. Moez Ben Gharbia entend aller plus loin dans le traitement de l’information, en fouillant dans les détails significatifs qu’il s’emploie à puiser à la bonne source. Il donne la parole aux vrais acteurs et aux témoins et privilégie l’enquête sur le terrain. Son objectif est d’offrir ainsi à l’auditeur une meilleure compréhension de ce qui passe autour de lui, dans le pays et si nécessaire dans le monde. Expliquer, décrypter, analyser, mettre en perspective constituent son mode opératoire. Les premiers sujets s’annoncent attractifs : le sort des Tunisiens détenus en Syrie, les filières de la migration irrégulière et autres.

L’équipe est de qualité avec Sofiane Ben Farhat, qui avait claqué en juin dernier la porte de RadioMed (Nabeul), mais aussi Chaima Bouhlel (ex-Al Bawsala), Moez Attia, et Serhane Chikhaoui. Elle s’appuie également sur Ibtissam Chouikha et Saïd Zouari.

Outre des interviews à chaud par téléphone, des invités sont conviés à l’antenne pour des échanges avec l’équipe. Toujours sur le qui-vive, Moez Ben Gharbia, haletant, traite ses invités, relance ses chroniqueurs, recadre ses enquêteurs et pousse encore plus loin les investigations et les interviews. Son style, vif et déterminé, ne laisse rien au hasard. De tous, il exige des interventions courtes, mais denses, ne tolérant pas des digressions ou des polémiques surchauffées. Quitte à fermer le micro, comme il vient de le faire avec Jawhar Ben Mbarek, qui s’obstinait à s’ériger en maître absolu du plateau.

Moez Ben Gharbia annonce une grande saison. Il lui faut du souffle et il affirme en avoir.