Advans Tunisie: Au cœur de l’innovation

Après 15 ans d’existence, le Groupe Advans annonçait en 2020 entrer dans une nouvelle phase clé de son développement et lançait son programme de transformation digitale de grande envergure intitulé Advans Innovation Roadmap (AIR+). Démontrant sa volonté stratégique de rester au plus proche de sa clientèle et gagner en flexibilité, le Groupe Advans s’est ainsi associé à Sopra Steria pour la mise en place de sa nouvelle solution digitale phare Amplitude, un Core Banking System (CBS) adapté aux besoins spécifiques de huit de ses filiales. Mais le programme AIR+ ne s’arrête pas là, et englobe aussi d’autres solutions intégrées et implémentées main dans la main avec une dizaine de partenaires différents, telles qu’un outil de Learning Management, une solution digitale de traitement des demandes de microfinancement, une Datawarehouse ou encore une application mobile dédiée aux collaborateurs servant notamment à effectuer le recouvrement terrain ou encore la génération et le suivi des prospects. Ces solutions constituent désormais, avec le Core Banking System, un nouveau système d’information intégré et complètement innovant.

AIR+ est donc un programme global couvrant tous les besoins métiers et structurels des filiales du Groupe Advans. Du fait de son envergure, le programme a ainsi été pensé sur 4 vagues, embarquant à chacune d’elles deux filiales, et faisant de la Tunisie le pilote et la première filiale à concrétiser le programme. Advans Tunisie a ainsi pu faire basculer son CBS en production après plus de 70 000 heures de travail le 17 janvier dernier. A mi-septembre 2022, la filiale tunisienne peut se targuer d’avoir décaissé plus de 11 200 crédits avec ces nouveaux outils mis en place ; un succès de taille pour Advans Tunisie qui s’érige en exemple pour ses consœurs des autres pays.

«Ces solutions vont nous aider à améliorer la qualité de nos services et confirmer notre position de leader sur le marché tunisien. Grâce au dévouement et à l’implication d’excellentes compétences tunisiennes accompagnées par des consultants de qualité, Advans Tunisie est entrée dans l’ère du digital en réalisant avec succès la première étape de son programme stratégique de développement. Concrètement, ces nouvelles solutions digitales permettront aux équipes d’Advans Tunisie de mener désormais leurs activités de façon plus flexible, au plus près des besoins des clients et pour une meilleure inclusion financière.», a rapporté Donia Garnaoui, Directrice organisation et transformation digitale d’Advans Tunisie.

Le programme AIR+ poursuivra sa feuille de route en 2022 pour toujours plus d’impact sur le développement de la microfinance en Tunisie, notamment par le lancement prochain d’une application dédiée aux clients dont les fonctionnalités- pour n’en citer que quelques-unes - seront les suivantes : pré-demande de crédit en ligne, suivie de l’échéancier et du statut des paiements, visualisation des différents canaux de paiement localisés autour du client ou encore remontée des incidents. Autant de services digitaux permettant à Advans Tunisie de réitérer sa volonté de garder le client au centre de ses préoccupations et de renforcer son impact tout en modernisant ses méthodes de travail.

A propos d’Advans Tunisie

Advans Tunisie œuvre dans le domaine du développement économique en proposant à des entrepreneurs (micro, petites et moyennes entreprises), souvent exclus du système financier traditionnel, des services de crédit simples et adaptés en vue de soutenir, entre autres, leurs activités de commerce, de développement agricole et d’élevage, de restauration, de services… Le montant maximum de crédit alloué est de 40 000 Dinars.

Advans Tunisie, dont le capital social s’élève à 23 millions de Dinars, est membre du Groupe Advans, réseau international de microfinance, implanté dans neuf pays (Cambodge, Cameroun, Ghana, RD Congo, Côte d’Ivoire, Pakistan, Nigeria, Myanmar et Tunisie). Créée en 2013, elle est opérationnelle depuis mars 2015 à l’initiative d’Advans SA, avec le soutien d’investisseurs et de partenaires internationaux et tunisiens.

Advans Tunisie, agréée par le ministère des Finances, emploie 459 collaborateurs et compte 19 agences qui servent plus de 21 000 clients, avec un encours de 150 millions de Dinars à fin août 2022. Au niveau mondial, Advans emploie plus de 7 000 salariés et sert plus d’un million de clients.