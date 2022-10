Inauguration officielle de la Chaire ALECSO pour l’arbitrage commercial international (Album photos)

Brillante séance inaugurale de la Chaise de l’ALECSO pour l’arbitrage commercial, dirigée par la professeure Najet Brahmi Zouaoui, lundi après-midi au siège de l’organisation, à Tunis. En présence de nombreux doyens de facultés de droit, d’universitaires, d’avocats et de chercheurs, de Tunisie et de nombre d’autres pays, le directeur général de l’ALECSO, Mohamed Oueld Amor, entouré du directeur exécutif de l’organisation, M. Mourad Mahmoudi était ravi d’accueillir d’illustres hôtes. Il s’agit du Premier président de la Cour de Cassation, M. Moncef Kechaou, du président de l’Université de Tunis, M. Moez Chafra, du doyen de la Faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis, M. Mustapha Beltaief et du bâtonnier des avocats de Tunisie, Me Hatem Mziou.

A l’ordre du jour une conférence inaugurale donnée par la titulaire de la Chaire qui a commencé par souligner tout l’honneur qui lui revient à travers sa distinction suite à son accréditation en tant que directrice de la Chaire. Une définition des Chaires et de leur historique a été mise en perspective dans l’introduction de la conférence et il était particulièrement souligné un rattachement historique des Chaires aux parcours académique et notoriété scientifique du titulaire de la Chaire.

Au fond, le discours de Mme Najet Brahmi Zouaoui a mis en perspective les deux attributs d’une Chaire synonymes d’honneur et de mandat. L’honneur, s’il revient en premier lieu à la titulaire de la Chaire, a-t-elle soutenu, devrait aussi revenir à la faculté mère en l’occurrence la faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis qui abrite la Chaire ALECSO pour l’arbitrage commercial international et l’Université Tunis El Manar. Et pour son mandat à la tête de la Chaire, Mme Najet Brahmi a révélé un programme à court et à moyen terme particulièrement tourné vers une association de la Chaire à l’œuvre académique de l’Université liée à la formation et à l’encadrement en matière d’arbitrage commercial international. Mme Najet Brahmi a particulièrement souligné la détermination de la Chaire à renforcer le réseau de ses partenaires académiques et professionnels en quête d’un lendemain meilleur pour l’arbitrage commercial international.

Et c’est pour répondre à ce souci d’ouverture et de collaboration que Mme Najet Brahmi a invité plusieurs experts et praticiens de l’arbitrage à intervenir. Ont pris la parole plusieurs invités dont Mr Gaston Kenfack Douajni, Président de la 49ème session de la Commission des Nations Unies pour l’arbitrage commercial international et consultant international de la Chaire, Mme Irina Guerif, ancienne secrétaire générale de la Chambre internationale de l’arbitrage de Paris, Dr Ilène Choukri ,Docteure en Droit de l’arbitrage, chargée de Cours à l’Université Paris 2 et Nice-Sophia Antipolis et M. Hatem Rouatbi,Professeur à la faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis et directeur du laboratoire de règlement des litiges et voies d’exécution au sein de la faculté.

Une réception en l’honneur des invités de la Chaire a eu lieu à la fin des travaux de la Chaire ALECSO pour l’arbitrage commercial.

