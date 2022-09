Mhamed Slaheddine Chérif, Hammadi Redissi, Jocelyne Dakhlia et Olga Lizzini, lauréats de Prix du Forum Insaniyyat

Créant un véritable évènement de la nouvelle rentrée universitaire et réunissant plus de 1500 participants de divers pays, le Forum Insaniyyat Tunis 2022 a été clôturé samedi en apothéose. Le jury, présidé par Chokri Mabkhout, a primé quatre illustres universitaires. C’est ainsi que le Prix Savoirs partagés a été attribué au titre des recherches en langue arabe à Mhamed Slaheddine Chérif et, de celles menées en langue française, à Hamadi Redissi. Le Prix Insaniyyat est revenu à Jocelyne Dakhlia et Olga Lizzini.

Citations

Prix des Savoirs partagés

Prix récompensant des recherches en langue arabe

Le comité a décerné le prix Savoirs partagés récompensant des recherches en langue arabe au professeur des universités Mhamed Slaheddine Chérif, en raison de l’importance des travaux qu’il a menés dans le domaine de la linguistique arabe, depuis plus de quarante ans. Par le dialogue scientifique permanent qu’il a su établir entre la tradition grammaticale arabe et la linguistique moderne, proposant un modèle épistémologique qui ne tourne pas le dos d’emblée aux conceptions grammaticales anciennes en raison de leur ancienneté-même, et qui n’emprunte aux théories modernes qu’après avoir éprouvé leur cohérence scientifique et leur pertinence.

Cette double critique de la tradition et de la linguistique moderne dans un même mouvement lui a permis d’élaborer une conception personnelle qu’il a à son tour théorisé sous le nom de « théorie de la génération grammaticale de l’être » comprenant, au-delà de l’aspect de critique théorique et des applications concrètes qui lui sont propres, une vraie réflexion philosophique, essentielle pour que la linguistique ne reste pas, au sein des humanités, une simple discipline technique et empirique.

Prix récompensant des recherches menées en langue française

Le comité a décerné le prix Savoirs partagés récompensant des recherches en langue française au professeur des universités Hamadi Redissi pour ses recherches dans le domaine des sciences politiques, qui ont développé une approche originale de la question des relations complexes entre le religieux et le politique dans le monde islamique, et les difficultés que doit affronter ce monde dans la transition vers une conception moderne de l’Etat et de la démocratie, et de la question de la modernisation de l’islam pour le rendre compatible avec les valeurs modernes.

Ses recherches témoignent d’une conscience aigüe des exigences de la modernité d’un point de vue philosophique et de ses fondements épistémologiques et historiques, par sa connaissance de la tradition et de l’histoire des Arabes, et des processus de constitution des modèles dominants jusqu’à aujourd’hui en ce qui concerne la relation entre hommes de religion et hommes de pouvoir, d’une façon qui éclaire nombre de problèmes auxquels font face les musulmans dans le monde d’aujourd’hui.

Prix Insaniyyat

Jocelyne Dakhlia

Le prix Insaniyyat est décerné à la directrice d’études Jocelyne Dakhlia pour le travail qu’elle a mené sans relâche, et avec une grande générosité intellectuelle, afin de proposer, à partir de solides bases historiques et anthropologiques, une conception alternative et objectivée de la place des musulmans dans l’histoire de l’Europe, du simple contact à l’intégration, et de l’impact des interactions culturelles en Méditerranée sur la construction d’une histoire partagée et d’une lingua franca commune à tous les rivages de cette mer. Le jury a souhaité saluer le travail de déconstruction critique des conceptions essentialisantes de l’islam et des musulmans et des clichés orientalistes ou émanant d’experts autoproclamés, toujours mené dans le cadre plus large d’une vision humaniste ouverte.

Olga Lizzini

Le prix Insaniyyat est également décerné à la professeure des universités Olga Lizzini pour son œuvre dans le domaine de l’histoire de la philosophie arabo-islamique et son entreprise de relecture de la science du kalām menée dans deux directions : d’une part par l’édition et la traduction de textes fondateurs dans différentes langues européennes, et d’autre part en réintégrant cette pensée philosophique dans l’histoire de la métaphysique et dans l’histoire de la philosophie mondiale, en s’appuyant sur une vision épistémologique large.