Hommage à Mounir Hachicha: Il avait porté Tunis Re en credo

A peine rentré d’Abidjan où il avait ouvert et dirigé pendant des années la représentation de la Société tunisienne de réassurance (Tunis Re), Mounir Hachicha, directeur central, n’a pu savourer une douce retraite. Ravi à l’affection des siens, de sa famille, de ses collègues et de ses nombreux amis de par le monde, il laisse le souvenir impérissable d’un grand professionnel de la réassurance, d’un parent affectueux et d’un ami fidèle.

Après des études en expertise comptable à Toulouse, il avait rejoint, à son retour à Tunis en 1977, la direction générale des assurances au ministère des Finances. Il y fera ses premières armes aux côtés de Taoufik Driss, Hamed Guermazi, Abderrahmane Fatmi et autres illustres grands commis de l’Etat. L’occasion lui fut alors donnée de participer à une grande aventure qui s’avèrera une véritable saga.

Lorsque la Tunisie décidera de se doter, pour la première fois, d’une compagnie exclusivement dédiée à la réassurance, Taoufik Driss, qui sera chargé de la fonder, appellera à ses côtés Mounir Hachicha, pour l’assister à l’établissement de la compagnie. Des actes de constitution à la location du siège et son aménagement (rue de Palestine), à la conception du logo et de la papeterie, il n’y avait pas de temps à perdre. Rapidement, un noyau dur formé de spécialistes (Mohamed Khaled…) et de gestionnaires se mettra en place.

En 40 ans, Tunis Re s’imposera sur le marché tunisien, puis régional et international et deviendra un acteur significatif de la réassurance. Mounir Hachicha était toujours au cœur du dispositif, portant «sa» compagnie en credo. Tous les PDG successifs savaient qu’ils pouvaient compter sur lui, appréciant sa compétence et son dévouement. Mounir savait allier efficacité et bonnes relations avec tous au sein de Tunis Re, du marché, et auprès des autorités concernées.

De la modeste villa de la rue de Palestine au siège flambant neuf, sur l’avenue Mohamed-V, Tunis Re marquera son ascension fulgurante. Quelques années plus tard, elle fera son introduction en bourse et étrennera son imposant nouveau siège à Montplaisir. Une nouvelle dimension est acquise.

Forte de ce succès et devant s’implanter en Afrique de l’ouest et centrale, Tunis Re chargera Mounir Hachicha d’ouvrir un bureau de liaison à Abidjan. Grâce à son carnet d’adresses, sa compétence et son engagement, il accomplira la tâche, tissant un vaste réseau relationnel un peu partout en Afrique subsaharienne.

Au cours de ses études universitaires en France, Mounir Hachicha se distinguera par son action militante au sein de l’Uget et sera élu membre de la commission administrative. A l’écoute de ses camarades, sensible à leurs requêtes et revendications, il leur avait toujours porté secours et assistance. Il poursuivra sur le même élan, toute sa vie durant.

Mounir était certes rigoureux, mais aussi courtois et disponible, toujours prompt à servir, aider, soutenir… Il était d’une grande générosité.

Allah Yerhamou.

