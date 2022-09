Implication des quatre murs dans la récession économique mondiale dès 2023: le nouvel ordre mondial AIE

Par Pr Hafedh Abdelmelek - Depuis plusieurs mois, les regards sont tournés vers le conflit Russo-Ukrainien ou les principaux Macro-tenseurs (comme les USA, l'Union européenne, la Chine…etc.) et les micro-tenseurs (Afrique,…etc.) vont façonner le nouvel ordre mondial basé sur le management de l’Alimentation (A), l’information (I), et l’énergie (E).

Le rôle des quatre murs dans la récession économique mondiale dès 2023 s’explique par la succession des crises mal gérées depuis la crise annoncée en 2016: Mur 1: crise sanitaire Covid-19 (année 2019), Mur 2: Mur du temps le 22-02-2022, Mur3 : Mur de la guerre (2022), et Mur 4: Mur du changement des paradigmes et des algorithmes (2022). La crise sanitaire Covid-19 a permis aux décideurs de mesurer à quel point l’économie est dépendante des exportations. Le mur du temps a annoncé un changement rapide et radical (48-72h) de l’équilibre en Europe par le conflit Russo-Ukrainien. En effet, le 24-02-2022, l’armée russe a commencé à entrer en Ukraine et à la bombarder marquant le franchissement du Mur 3 de la guerre. Le franchissement du Mur 4 (Août 2022) constitue un changement irréversible des paradigmes et des algorithmes régissant l’ordre mondial. Par ailleurs, conformément à l’émointelligence équation, les occidentaux ont dévoilé leurs cartes par le déploiement de la quasi-totalité de leurs sanctions économiques (alpha négatif marquant le début de la dysharmonie) dans la crise ukrainienne. Ces éléments et mesures peuvent nous amener à penser que l’ancien ordre mondial a déjà préparé ses contre-mesures pour rééquilibrer les paramètres de l’équation I : Intelligence, E : Emotion et le coefficient alpha d’harmonie. Ces éléments priveraient définitivement les occidentaux de leurs outils d’hégémonie surtout en Afrique, et la récession faisant son œuvre dès 2023 en premier lieu en Europe. Un nouvel ordre mondial 2023 pourrait émerger à partir d’un barycentre défini par l’architecture des trois tenseurs. L’ordre mondial post-2022, faisant des régimes politiques plus qu’économiques, comme celui de la Russie, de la Chine et il va générer un modèle économique basé sur l’harmonie du vivant et de la nature en Afrique.

La chute du pétrole orchestrée en 2016 n’a pas perturbé le macro-tenseur oriental numéro 1 qui a appris à vivre avec des ressources limitées. Actuellement, les Européens se trouvent dans une dépendance énergétique de la Russie. Les Africains ne s'inquiètent pas de leurs capacités à alimenter leurs populations en ingrédients de base car la culture globale est majoritairement minimaliste basée sur la nature et les émotions. Le deuxième macro-tenseur oriental a analysé et modélisé les sanctions infligées par les états occidentaux à la Russie et il est en train de moduler l’architecture et le temps de ses repostes. Une telle évolution des macro-tenseurs (macro-déchirure géopolitique) et des micro-tenseurs (micro-déchirure essentiellement joué par l’Afrique) seraient un véritable bouleversement de l’équilibre de l’économie européenne qui touche d’une manière inégale la France et l’Allemagne. Les monnaies de référence le Dollar ou l’Euro, les systèmes d'échanges Asie-Europe, les normes du commerce international classique pourraient radicalement être renouvelés à partir de 2023 et constitueront le nouveau paradigme.

L'Afrique et le nouvel ordre mondial car elle a gardé un modèle d’harmonie du vivant et de la nature. Les quatre murs (Covid-19, guerre en Ukraine, tensions géopolitiques, épisodes de sécheresse inédits…etc.) peuvent structurer notre vie et notre destin. Récemment, Emmanuel Macron lors de son allocution, il a dit qu’on est en train de vivre un grand bouleversement du monde. Il a insisté sur le fait que nous vivons la fin de l'abondance, celle des liquidités sans coût - on devra en tirer les conséquences économiques - celle de produits et de technologies qui nous paraissaient perpétuellement disponibles, la rupture des chaînes de valeurs. La rareté de telle ou telle matière ou technologie réapparaît, comme celle de l'eau. Le changement de l’ordre mondial accompagne la fin des civilisations de l’eau. Les populations se sont toujours installées là où elles pouvaient avoir aisément accès à cette précieuse ressource naturelle, près d’une source, puits, rivière, lac, ou au bord de la mer. A toutes les époques et les civilisations, surtout à celles qui ont connu un pouvoir politique fort et durable et des périodes glorieuses comme en Andalousie, les Hommes n’ont pas cessé de réaliser des aménagements hydrauliques destinés à améliorer leurs conditions de vie et à illustrer leurs formes de culture (musique, philosophie, art,…etc.) et de civilisation. L’analyse des livres d’histoires montre la relation étroite du développement des territoires, de l’ordre mondial et de la stabilité politique avec la qualité de l’approvisionnement en eau des populations et des grandes civilisations qualifiées de « civilisations hydrauliques ». Il existe une corrélation entre le développement des populations et le degré de maîtrise et d’efficacité dans la gestion de l’eau. Inversement, l’affaiblissement de cette maîtrise sociale de l’eau entraîne la décadence et l’apparition des pays en voie de sous-développement.

Les paramètres de l’Emointelligence Equation et le bilan émotionnel mondial doivent être calculés en 2022 pour anticiper la crise mondiale 2023. Il nécessite d’abord une évaluation objective de plusieurs points : i) Le bilan émotionnel des acteurs de l’alimentation 2022 ii) Le bilan émotionnel des acteurs de l’information 2022 et iii) Le bilan émotionnel des acteurs de l’énergie 2022. Ces trois paramètres cardinaux (A, I, E) et les quatre murs constituent les piliers du modèle de déchirure de l’ordre mondial. Le façonnage de l’ordre mondial 2023 repose sur la nature et la localisation des déchirures (Vertical, horizontal, oblique) géopolitiques et économiques provoquées en Europe par les macro-tenseurs occidentaux et orientaux et une modulation de la rapidité de la déchirure par le micro-tenseur (Afrique). Dans la gestion de l’ordre mondial, il est important de rappeler que l’usage des théories, de modèles, des connaissances et des équations ont comme finalité d’anticiper les conflits de type nucléaire et surtout d’arriver à résoudre les problèmes réels des pays pour maintenir la stabilité de l’ancien ordre mondial. La diminution du temps dans l’équation peut être obtenue par une augmentation des émotions avec des alphas positifs (émotions positives) des différents intervenants sur les trois paramètres (AIE) et sur les quatre murs. En revanche, le temps augmente par la diminution des émotions et des valeurs négatives de l’Alpha (émotions négatives) des différents acteurs influençant les trois paramètres (AIE). L’ordre mondial, dans sa forme classique à trois points d’appuis (AIE) et évoque trois idées 1) Le modèle est stable, si ses piliers AIE sont solides et en harmonie 2) La faiblesse ou l’inégalité d’un pilier AIE suffit pour faire tomber l’ordre mondial 3) Un bon modèle d’ordre mondial évoque un paradigme stable.

L’ordre mondial doit contrôler l’inflation mondiale, le concept d’argent et des échanges, la gestion des informations, l’alimentation, et l’énergie.

L’inflation mondiale est une conséquence des perturbations des échanges commerciaux Covid-19 et post-Covid-19 et des conséquences directes et indirectes de la guerre en Ukraine (8,9% en zone euro, 10,10% au Royaume-Uni, 8,50% aux Etats-Unis, 7,80% en Afrique du Sud). En France, le taux d’inflation est attendu proche des 7%. L’inflation devrait atteindre 6,60% en moyenne dans les pays développés et 9,50% dans les pays émergents. En Asie, l’inflation demeure modérée (2,70% en Chine et 2,30% au Japon).

Les prix de l’énergie ont explosé et multiplié par quatre suite à l’annonce par Gazprom d’une suspension complète de l’approvisionnement de l’Europe. Cette récente flambée des cours a également provoqué un envol des prix de l'électricité en France comme en Allemagne.

Récemment, le programme alimentaire mondial (PAM) a alerté sur l’augmentation spectaculaire du nombre de personnes confrontés à une insécurité alimentaire aiguë depuis la crise Covid-19. Un bond lié aux conséquences de la pandémie, du changement climatique (sécheresses, inondations) et de la guerre en Ukraine qui tire les prix alimentaires mondiaux et ralentit les exportations vers les pays d’Afrique et du Proche-Orient.

Le FMI a évoqué les répercussions négatives de la guerre en Ukraine avec une inflation plus forte que prévu dans La zone euro et dans le reste du monde. Il ne faut pas écarter l’hypothèse d’une dégradation sérieuse de l’activité économique dans la zone Euro dans les mois qui viennent en fonction de la géométrie des tenseurs et le temps d’application de ces derniers. Tout va dépendre des paramètres AIE. Si, la déchirure de l’économie en Europe touche d’une manière égale ou inégale la France et l’Allemagne, nous évaluons l'impact sur la croissance économique différemment. Pour la France, le PIB est influencé par le premier tenseur Russe et Chinois et par le deuxième tenseur Africain (Algérie,…etc.). Pour l’Allemagne, une économie plus dépendante du gaz russe, son PIB se jouera par le premier tenseur Russe. Il est important de mentionner que les derniers indices PMI de la France se sont avérés faibles. L'indice PMI, pour “Purchasing Manager's Index” (indice des directeurs des achats), est un indicateur permettant de connaître l'état économique d'un secteur. En août 2022, l’indice PMI composite, qui englobe l’activité dans les services et l’industrie, est tombé à son plus bas niveau depuis 18 mois à 49,80. Un indicateur inférieur à 50 sur un mois donné signifie que l’activité s’est contractée comme l’explique le modèle AIE, le modèle des quatre murs, et l’émointelligence équation. La fin de l’année 2022, s’annonce difficile pour les économies européennes et l’Afrique ne fait en aucun cas figure d’exception.

Figure 1. Les principaux tenseurs (flèches) qui vont façonner l’ordre mondial 2023

Par Pr Hafedh Abdelmelek

Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts « Beït al-Hikma » Carthage-Tunisie

Université de Carthage, Faculté des Sciences de Bizerte, Tunisie