Rapport sur les compétences Mondiales 2021 : Classement de la Tunisie au sein de la Région MENA

Par Mondher Khaled. Expert en planification stratégique - Chaque année, Coursera, plateforme mondiale dédiée à la formation et au développement des compétences publie l’Indice mondial des compétences (Global Skills Index), (GSI), un examen approfondi de l’état des compétences. En 2021, La plateforme a développé entre autres rapports, un Rapport mondial sur les compétences (Global Skills Report, GSR) qui s’est penché en particulier sur les tendances qui façonnent le paysage de la requalification pour les pays du monde entier.

Pour ce faire, la plateforme a puisé dans son écosystème estimé à plus de 77 millions d’apprenants, 4 000 campus, 2 000 entreprises et plus de 100 gouvernements, en vue de présenter les opportunités de lancement de carrières, aux récents diplômés et aux personnes qui ambitionnent de faire avancer leurs carrières.

Les informations contenues dans ce rapport sont basées sur les données et les recherches de la plateforme Coursera du premier trimestre 2020 au premier trimestre 2021. Les résultats sont destinés à aider les dirigeants de gouvernements et les entrepreneurs à mieux comprendre les dernières tendances en matière de compétences et leur relation avec la résilience et la croissance économiques. Le rapport partage également les enseignements de l’Initiative mondiale pour la requalification de la main-d’œuvre qui, d’avril au 31 décembre 2020, a offert sans frais, l’accès à des milliers de cours pertinents pour l’emploi à plus d’un million de travailleurs déplacés et sans emploi dans plus de 100 pays.

Place de la Tunisie dans la Région MENA

La Région MENA (Afrique du Nord et Moyen-Orient abrite des compétences, ainsi que des acteurs émergents. Les trois pays classés premiers en termes de performance des compétences sont les Émirats Arabes Unis, Israël et la Tunisie. Ces derniers suivent cependant des formules différentes. Les Émirats Arabes Unis sont le leader régional dans les affaires. Il accuse cependant un retard dans les compétences en technologie et en données, tandis qu’Israël est fort en technologie et en données et connait des faiblesses dans le domaine des affaires. Quant à la Tunisie, elle est considérée comme forte en technologie et émergente en affaires et en data science. D’autres pays parmi les plus performants de la région, comme l’Arabie Saoudite, le Liban, le Koweït et le Qatar, suivent ce modèle de bonne performance dans les affaires mais sont à la traîne en ce qui concerne la technologie et les données.

Le développement des compétences numériques sera un élément essentiel pour relever un certain nombre de défis urgents. Le PIB de la région pourrait rester inférieur aux tendances d’avant la crise pendant une décennie en raison d’une diversification insuffisante et d’une mauvaise intégration dans les chaînes de valeur mondiales. Cela souligne la nécessité de développer les compétences qui aideront à internationaliser l’industrie locale et à moderniser les services gouvernementaux. Un exemple en est la transformation digitale des activités commerciales. En moyenne, il en coûte 442 dollars et 53 heures pour se conformer aux exigences frontalières pour exporter des marchandises dans la région MENA. La région est également l’une des plus restrictives concernant le commerce des services. Les technologies d’automatisation soutenues par une main-d’œuvre possédant une expertise dans des domaines tels que le génie logiciel sont très prometteuses pour relever de tels défis.

L’amélioration de la participation des femmes et des jeunes au marché du travail est une autre opportunité. Seuls 37 % des apprenants de la région sont des femmes. Bien que l’éducation des femmes ait récemment augmenté avec moins d’écarts de scolarisation entre les jeunes générations d’hommes et de femmes. Le taux moyen d’activité des femmes dans la région MENA reste d’environ 20 %, soit la moitié de la moyenne mondiale de 47 %.

Dans la région, les femmes gagnent également en moyenne près de 79 % de moins que les hommes par habitant. La proportion de jeunes (15-24 ans) sans emploi ni éducation ou formation a également augmenté pour les jeunes femmes et hommes depuis au moins 2012.

En 2020, le taux dans la région était estimé à 34,3 %, contre un taux mondial de 22,3 %.

L’avenir offre ainsi à la région de nouvelles opportunités pour les jeunes nations en développement rapide. En effet, d’ici à 2050, plus de 300 millions de jeunes arriveront sur le marché du travail, un ajout potentiel à la main-d’œuvre à peine inférieur à la population totale actuelle de la région. Cela signifie que, d’ici là, celle-ci doit créer 10 millions d’emplois par an pour suivre le rythme du nombre de nouveaux entrants sur le marché du travail. Les systèmes de développement des compétences devront être ainsi en innovation constante pour suivre et garantir que l’économie future dans cette région soit plus globale, plus inclusive et plus robuste.

Source : Rapport sur les Compétences Mondiales 2021- Coursera