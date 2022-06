Dr Moez Limayem, nominé président de l’Université de Floride du Nord

Fulgurante réussite universitaire tunisienne aux Etats-Unis d’Amérique. Moez Limayem, Ph.D., a été choisi par le conseil d’administration de l’Université de Floride du Nord (UNF) pour devenir le président de l’Université. Le vote de confirmation, qui semble acquis, aura lieu lors de la réunion du Conseil des gouverneurs prévue les 29 et 30 juin 2022. Jusque-là, Dr Limayem est le doyen Lynn Pippenger du Muma College of Business de l’Université de Floride du Sud (USF) depuis 2012. Il est responsable de l’administration, de la planification stratégique et de la gestion financière du collège, qui accueille plus de 7 000 étudiants sur trois campus. Pur produit de l’Institut supérieur de Tunis, Dr Moez Limayem recueille une haute appréciation académique en Amérique du Nord.

«Le Dr Limayem a fait ses preuves en tant que leader innovant et accompli, doté de la vision nécessaire pour faire progresser l’Université, a déclaré Kevin Hyde, président du conseil d’administration de l’UNF. Le conseil d’administration apprécie tout particulièrement ses connaissances approfondies et son expérience au sein du système universitaire de l’État de Floride et de l’USF, une institution désignée comme «prééminente». À l’heure où nous célébrons le 50e anniversaire de l’UNF, nous sommes impatients de voir le Dr Limayem mettre à profit son expérience, son leadership et son style engageant pour continuer à bâtir sur notre histoire solide, à accroître les opportunités pour les étudiants et à renforcer le rôle essentiel de l’université dans la région et au-delà. Nous sommes ravis de le présenter à l’ensemble de la communauté de l’UNF».

En tant que doyen, M. Limayem a amélioré le profil du collège et, avec son équipe, a levé plus de 126 millions de dollars, dont de nombreux dons de plusieurs millions de dollars pour soutenir la réussite des étudiants, la préparation à la carrière et l’esprit d’entreprise.

La réussite des étudiants a été l’une des caractéristiques du décanat de M. Limayem à l’USF. Grâce à l’ajout d’un centre de réussite des étudiants et à diverses initiatives, le taux de rétention des étudiants de première année est passé à 95 % et le collège peut se vanter d’avoir de bons taux de placement. Depuis 2021, M. Limayem a également dirigé les efforts déployés à l’échelle de l’université en matière de préparation et de placement professionnels, de stages et de développement des talents des étudiants.

Avant de travailler à l’USF, M. Limayem était doyen associé pour la recherche et les programmes d’études supérieures au Sam M. Walton College of Business de l’université de l’Arkansas, où il supervisait tous les programmes d’études supérieures en affaires, y compris les programmes de maîtrise, de doctorat et de formation des cadres. Il a également occupé le poste de directeur académique des programmes MBA.

M. Limayem a publié de nombreux articles, dont beaucoup portent sur l’intersection de la technologie avec le monde de la consommation, de l’enseignement et des affaires. Il est le lauréat de nombreux prix universitaires et professionnels, dont deux distinctions reconnaissant les efforts déployés pour favoriser la diversité et l’inclusion- le prix de l’excellence en matière de diversité au Sam Walton College of Business de l’UA et le prix de la diversité, décerné lors du sommet sur la diversité du système USF. En mars, il a été nommé parmi les Power 100 : Tampa Bay’s Most Influential Business Leaders of 2022 par le Tampa Bay Business Journal.

M. Limayem est membre du conseil d’administration de la Chambre de commerce de la région de Tampa Bay et de l’Association to Advance Collegiate Schools of Business International. Il a obtenu son MBA et son doctorat en administration des affaires à la Carlson School of Management de l’université du Minnesota. Avant sa carrière universitaire, il a travaillé dans le secteur privé en tant qu’analyste de systèmes et consultant en informatique.