Mohamed Ghannouchi décoré par le Japon du Grand Cordon de l'Ordre du Soleil Levant

C’est un hommage ponctué que le Japon vient de rendre à l’ancien Premier ministre de Tunisie, Mohamed Ghannouchi. En reconnaissance à ‘’sa contribution au développement des relations bilatérales et de la compréhension mutuelle’’, il vient en effet d’être couronné du Grand Cordon de l'Ordre du Soleil Levant, la plus haute distinction décernée à une personnalité étrangère. Compétent, efficace, discret, Mohamed Ghannouchi a toujours gagné le respect de ses interlocuteurs. A la veille de la tenue à Tunis de la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 8), les 27 et 28 août prochain, cette haute distinction trouve une signification additionnelle.

La citation à l’honneur réservée à Mohamed Ghannouchi est aussi élogieuse que sincère. "Lorsqu'il était était ministre de la Coopération internationale et de l'Investissement étranger de 1991 à 1999, y lit-on, M. Ghannouchi a donné la priorité à la diversification du partenariat de coopération économique et a activement promu des projets avec le Japon dans les domaines des infrastructures, des sciences et technologies et des technologies de l'information. Dans l’exercice de ses fonctions en tant que ministre de la Coopération internationale et des Investissements étrangers, 10 projets de l'aide publique au développement ont été signés, pour un total de 66 milliards de yens en coopération économique. Parmi eux le premier grand projet de coopération de la JICA en Tunisie, le projet d'amélioration et d'expansion du réseau de transmission interurbain en 1993, a contribué à une amélioration significative du niveau des services de télécommunication dans toute la Tunisie et a jeté les bases de la numérisation et du développement ultérieurs du pays comme un pays à forte capacité technologie. Par ailleurs, le projet de construction du pont de Rades La Goulette, pour lequel un accord de prêt a été signé en 1999, est devenu un symbole des relations amicales entre le Japon et la Tunisie, au point qu’il a été adopté comme motif d'un timbre postal commémoratif célébrant l'établissement des relations diplomatiques bilatérales entre le Japon et la Tunisie.

M. Ghannouchi, en tant que Premier ministre de 1999 à 2011, a souligné l'importance de la coopération scientifique et technologique entre le Japon et la Tunisie, et lors d'une visite au Japon en 2003, il a proposé au Premier ministre Koizumi un projet de construction du Technoparc de Borj Cedria. Depuis lors, le parc s'est développé en un centre de coopération de recherche, y compris le partenariat avec l'Université de Tsukuba en 2008.

En outre, M. Ghannouchi a développé la coopération triangulaire Afrique Japon-Tunisie. Le projet d'éducation à la santé reproductive et le projet Kaizen eu sont de bons exemples. Ainsi M. Ghannouchi a fondé la base de l’initiative triangulaire, qui devrait être davantage développée lors de la TICAD 8 qui se tiendra cet été en Tunisie."