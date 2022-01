Les mille et un combats de Mokhtar Tlili

Sacré «Mokh» ! Irréductible. Depuis son très jeune âge, l’enfant terrible du football tunisien a fait de sa turbulence et de son franc-parler sa propre marque de fabrique. A près de 80 ans, qu’il bouclera le 10 octobre prochain, il a décidé de se confesser en livrant ses mémoires sous le titre évocateur de Mon combat, les dessous du football tunisien (Editions Sotumedia).

Sur près de 300 pages, Tlili fait ses propres louanges, raconte les coulisses du premier sport national, dresse des portraits parfois au vitriol de certains joueurs, entraîneurs et dirigeants, loue les uns, vilipende les autres, donne des coups de griffe, règle ses comptes. Un livre amusant qui se lit comme si on écoutait Mokhtar Tlili revisiter son parcours, raconter ses prouesses, réelles ou imaginaires.

En 19 chapitres, illustrés par un album photo bien fourni, on découvre la saga d’un enfant des faubourgs de Tunis, né rue Ibn-Khaldoun à Bab Mnara, féru de ballon rond, parvienant à se hisser au rang d’entraîneur national et international, conduisant des sélections nationales, remportant coupes et trophées. Au compteur, 53 ans de carrière footballistique, allant du 1er juillet 1967 à fin juin 2020, il est fier d’aligner un palmarès époustouflant de coupes, championnats et trophées, remportés en Tunisie, dans les autres pays du Maghreb, en Palestine et dans les pays du Golfe. Derrière chaque match, il y a toujours une histoire à raconter, une bataille à livrer, un combat à remporter. Mokhtar Tlili ne s’en est jamais privé. Sa carrière est faite de séductions, de victoires, de défaites, de dérobades et de clashs. Pour recommencer.

Véritable mémoire du foot tunisien et arabe, Mokhtar Tlili raconte à sa manière l’épopée d’un temps aujourd’hui révolu. On savoure ses mémoires comme on aime son style. Peu importe la vérité, l’essentiel est de l’accompagner dans cette rétrospective captivante, hilarante, sans doute controversée. Tlili aura le mérite d’être jusque-là le seul à avoir consigné ses mémoires. Il ne cessera pas de nous surprendre..