Bank ABC en Tunisie remporte le prix Best Treasury & Cash Management Awards 2022 décerné par Global Finance

Global Finance vient de publier le classement annuel du prix Best Treasury & Cash Management Banks pour 2022 dans sa 22ème édition suite à une sélection à l’international dans six secteurs clés. Les lauréats ont également été sélectionnés dans 77 pays et suivant quatre catégories en Afrique, Asie-Pacifique, Europe centrale et de l’Est, Amérique latine, Moyen-Orient, Amérique du Nord et de l’Ouest, et par région aux États-Unis. Le 7 janvier, Global Finance a annoncé les meilleurs fournisseurs de services en trésorerie et cash management.

Global Finance a utilisé un processus d’évaluation à plusieurs niveaux – qui comprenait les banques et les prestataires ainsi que les commentaires des analystes de l’industrie, des dirigeants d’entreprise, des experts en technologie et des chercheurs indépendants – pour sélectionner les meilleures banques en trésorerie et cash management. Divers critères ont été examinés, notamment la rentabilité, la part de marché et la portée, le service à la clientèle, les prix concurrentiels, l’innovation des produits et dans quelle mesure les fournisseurs de services de trésorerie et de cash management se sont démarqués de leurs concurrents en matière de prestation de services de base.

«Alors que la pandémie continue d’avoir des répercussions sur le secteur de la trésorerie dans le monde, la gestion intelligente des systèmes de trésorerie et de cash management est plus importante que jamais », a déclaré Joseph D. Giarraputo, éditeur et directeur de la rédaction de Global Finance. « Nos prix rendent hommage aux organisations qui ont le mieux servi leurs clients dans une crise sans précédent et encore présente.»

«Ce prix est la récompense de notre savoir-faire avéré en matière de gestion des flux et des liquidités des entreprises dans un marché fortement concurrentiel. Il témoigne de la force de notre gamme de produits de Cash Management conçus pour garantir à nos clients des services de paiement et de recouvrement fiables, une visibilité accrue des comptes et des engagements, une gestion améliorée des liquidités ainsi que des produits de placement innovants. L’excellente qualité de service fournie par nos équipes d’experts et nos solutions digitales innovantes, ne font que consolider ce savoir-faire. Mes félicitations à l’équipe «Transaction Banking», aux unités de support et à la force de vente de Bank ABC Tunisie pour leurs engagements d’offrir le meilleur à nos clients et prospects et faire la différence.», Souligne Mme Chedia Bichiou, Acting CEO Bank ABC en Tunisie.