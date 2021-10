Tunisie – FMI : Résumé du scénario de réforme

Un encadré inséré dans le rapport de la mission des services du FMI annuelle consacrée à la Tunisie et examiné par le Conseil d’administration en février dernier, résume le scénario de réforme envisagé.

Le scénario reflète un programme de réforme solide, soutenu par un pacte social et un effort national de communication. Ces réformes viseraient à rétablir des positions macroéconomiques durables, renforcer le filet de sécurité, accroître la croissance inclusive et riche en emplois grâce à l'initiative et à la concurrence du secteur privé (y compris en exploitant les secteurs émergents tels que le numérique et les énergies renouvelables pour contribuer à la lutte contre le changement climatique).

Il repose sur les éléments suivants:

• Un ratio d'endettement public tombant à environ 85 % du PIB à moyen terme, avec un solde primaire (hors dons) s'améliorant pour atteindre environ 1,6 % du PIB.

• Une masse salariale ramenée à près de 14,5 % du PIB d'ici 2025, la suppression progressive des subventions à l'énergie (avec maintien des tarifs sociaux), une réforme des entreprises publiques déficitaires et une fiscalité plus équitable et favorable à la croissance. Le dosage budgétaire serait réorienté pour soutenir le filet de sécurité sociale et l'investissement public (en particulier dans les domaines de la santé, de l'éducation et des infrastructures).

• Un financement intérieur net limité du budget (inférieur à 2 % du PIB par an), avec des opérations d'open market strictement réservées à l'usage de la Banque centrale destinées à soutenir les objectifs de la politique monétaire.

• Une baisse progressive de l'inflation à 4 % à moyen terme, soutenue par une politique monétaire transparente axée sur une faible inflation.

• Un taux de change flexible, avec un ajustement budgétaire et une réforme des entreprises publiques et de la concurrence permettant de réduire le déficit des comptes courants et de renforcer la compétitivité de l'économie.

• Des réserves internationales maintenant une couverture confortable de 4 mois d'importations.

• Des efforts soutenus pour renforcer la bonne gouvernance et la transparence.

• Une concurrence libre et loyale et des investissements privés qui favorisent une croissance plus inclusive et la création d'emplois. Les (quasi-)monopoles actuellement maintenus par les entreprises publiques et les autres obstacles inutiles à la concurrence seront levés.

• Œuvrer en vue d’améliorer la gouvernance et la lutte contre la corruption serait des thèmes transversaux.

• La croissance annuelle du PIB réel augmenterait progressivement pour atteindre 3 %, reflétant un potentiel plus élevé de l'économie.

Source : FMI – Staff report 2021, dans le cadre des consultations avec la Tunisie au titre de l’article IV

Traduction non officielle

Lire aussi

Tunisie : Avons-nous besoin du FMI ?

Banque centrale de Tunisie : Profonde préoccupation face à la situation financière critique