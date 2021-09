Ingénieur Ameur Horchani, un Erudit rappelé à Dieu: Nous sommes à Dieu et à lui nous retournerons

Par Ir. Dr Amor Chermiti. Directeur de Recherche Agricole - Quand un jeune Ingénieur Chercheur parvient à se lier d’amitié avec son aîné, cela relève de la performance, et quand ce dernier est de l’épaisseur du Feu Ameur Horchani, la performance se transforme en prouesse. C’est ce qu’a réalisé l’Ingénieur Général Ameur Horchani.

Il n’est pas facile de parler de Si Ameur, car il est une rare combinaison de pragmatisme, d’idéalisme et de réalisme, et aussi il a été l’une des figures qui a marqué l’histoire de l’agronomie tunisienne et autres régions du monde, et de ce fait il laisse un sentiment de vide bien difficile à exprimer. Il était à la fois, l’aîné, l’encadreur, l’ami et l’homme d’Etat que j’ai connu depuis le début de ma carrière professionnelle à l’INRAT, depuis 1982, alors il était à la tête de nombreux organismes relevant du Ministère de l’Agriculture s’intéressant aux ressources et aux grands travaux hydrauliques.

Il était, durant toute sa vie, actif, une source permanente d’idées innovantes, une référence, un miroir qui nous poussait à mobiliser davantage nos neurones et à réfléchir et parfois un censeur aimable tout en demeurant ferme et pertinent. Dans les nombreuses occasions qui se présentaient (congrès, symposiums, forum, rencontres et débats, etc.) et auxquelles il a été invité, il n’a cessé, outre de ce qu’il présentait, de discuter avec les agronomes, les ingénieurs, les chercheurs, les responsables et les pousser à « pondre » de nouvelles idées pour un avenir meilleur pour la Tunisie. Il rappelait souvent qu’il fallait « projeter le présent vers l’avenir, sans jamais oublier son passé ». Il n’a jamais cessé de parler surtout des changements climatiques et de leur impact sur l’agriculture et les ressources naturelles, dont en particulier les ressources hydrauliques.

La Tunisie a connu de nombreux « Erudits » qui ont marqué l’histoire de l’agriculture nationale, et nous citons en particulier « Magon » considéré par Si Ameur « le père des agronomes tunisiens, « Ibn Al Aouam » ; auteur du célèbre traité d’agriculture « Kitab Al Filaha », cité par Ibn Khaldoun et « Ibn Echabbat », le bâtisseur du système de la gestion de l’irrigation et de partage des eaux dans les zones oasiennes depuis 13ème siècle. Feu Ameur Horchani est le bâtisseur des ouvrages hydrauliques de la Tunisie durant le 20ème et le 21ème siècle pour une gestion durable des ressources en eaux et en conséquence, garantir un avenir meilleur et une sécurité alimentaire pour les générations futures.

Aussi, je dois signaler que je ne peux oublier ses nombreux appels téléphoniques surtout tout au long du mois de janvier 2011, étant Directeur Général de l’INRAT, pour me soutenir suite au comportement de certains à mon égard, comportement contraire à l’éthique du métier du chercheur. Je dois rappeler que Si Ameur me qualifiait d’avocat de la recherche agronomique en Tunisie. Il me rappelait que l’histoire donnera raison à ceux qui se sont dévoués pour le pays. Depuis cette date, il n’a jamais cessé de me rappeler, durant nos nombreuses rencontres, surtout au cours de ces dernières années, qu’il fallait penser à l’avenir sans jamais oublier le passé, car celui qui ignore son passé n’a aucun avenir, que l’ingénieur a l’esprit de la rationalité et doit être prêt de la réalité. Son dernier appel, c’était une semaine avant sa disparition pour me rappeler qu’il fallait continuer à rédiger et à publier des articles pour partager les idées avec les autres et surtout faire profiter aux jeunes chercheurs et ingénieurs agronomes et autres catégories professionnelles les expériences vécues afin qu’ils se projettent vers le futur, vers ce qu’il faut faire aujourd’hui pour libérer l’avenir, car il fallait du temps : trente ans était le temps utile pour obtenir des résultats.

Je ne vais pas revenir sur la carrière professionnelle de Si Ameur, ni aussi sur ses contributions au développement des capacités et du système hydraulique dans le pays, car de nombreux amis, responsables & ingénieurs qui ont collaboré avec lui l’ont relaté ; mais plutôt parler du feu Ameur Horchani, l’homme sous l’aspect social, de ses relations professionnelles pour servir les autres et non se servir, de sa fidélité au pays, au savoir, à l’innovation, à la recherche et au développement et à la valorisation des technologies, voilà tant d’aspects, qui sont de grande importance dans la carrière d’un ingénieur que j’essaie de les rappeler en ces moments particuliers ; même si je dirai que Si Ameur est celui qui a pu associer entre la contribution du savoir au développement technique et humain ; ainsi que le relationnel. Il demeure toujours parmi nous et au-delà des frontières de la science, de l’innovation et le développement.

Si Ameur, a demeuré, durant toute sa vie, lui-même et en toutes circonstances, il a même incarné l’une des brillantes citations d’Albert Einstein : « Il ne faut pas chercher à réussir, mais à avoir de la valeur. » Il avait plusieurs statuts : il est à la fois : l’innovateur, le réaliste, l’homme calme, l’homme sage, l’ami, le frère et le père pour tous ceux qui l’ont connu; ou venant lui demander des renseignements, dont moi-même. Il avait une empathie permanente pour communiquer avec toutes les autres catégories d’âge sans aucune volonté hégémonique et avec un humanisme quasi social et très fraternel et amical.

Confucius disait : « Il y a trois sortes d’hommes avec qui il est utile de se lier d’amitié : les hommes droits, les hommes sincères et les hommes qui ont appris. » Pour Si Ameur, qui a réuni toutes ces qualités, j’ajouterai aussi : l’homme qui a produit beaucoup, aidé et qui a contribué à fédérer, et les structures, et les programmes et les équipes pour servir le pays, et également la grandeur d’âme. Son pragmatisme, sa force, son dévouement, son franc parlé, ses anecdotes et sa franchise l’ont guidé dans la réalisation de nombreux objectifs d’une manière efficace et directe.

Nous sommes tous émus ; mais encouragés en se rappelant de ses nombreuses réalisations, notamment dans le domaine des ressources hydrauliques, et en conséquence le développement durable de l’agriculture nationale et dans d’autres régions du monde; ainsi que sur le plan humain et social. Après son décès, nous rendons hommage à l’homme et sa vie, pour nous, ses élèves, ses amis, ses ingénieurs, ses proches, il demeure plus qu’un Ingénieur exceptionnel, il sera le souvenir de l’aîné, du grand frère et de l’ami, chaleureux, attentif, dévoué et merveilleux.

Ingénieur Ameur Horchani, a demeuré un professionnel perspicace et hautement estimé. Il a servi son pays, ses collègues, ses amis, ses élèves ingénieurs et de nombreux organismes professionnels et de développement et de vulgarisation ; des entreprises ; ainsi que des agriculteurs dans toutes les régions du pays. C’est un « Erudit », un grand ami de confiance, une personne très sympathique, et tous ceux qui l’ont connu se souviendront de lui, et leur manquera énormément. Il demeure à vie parmi nous.

Que Dieu ait son âme

Amor Chermiti. PhD Sciences Agricoles

Directeur de Recherche Agricole

Ex DG INRA Tunisie & Membre du Conseil Exécutif du Forum pour la Recherche Agricole en Afrique

