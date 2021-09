Scott Dobberstein, nouveau directeur de la mission de l’USAID en Tunisie : sa feuille de route

Des liens personnels et professionnels profonds unissent Scott Dobberstein, nouveau directeur de la mission de l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID). Il avait été affecté à Tunis en 1990, en tant que responsable du logement et du développement urbain en 1990 et c’est là qu'il a rencontré sa femme, Insaf. Il est sans doute ravi de retourner, cette fois-ci en tant que directeur. Avant de prendre ses nouvelles fonctions, Scott Dobberstein, a prêté serment, le 2 septembre à Washington DC, lors d’une cérémonie présidée par l'administrateur de l’Agence, Samantha Power. « Un pays que vous connaissez si bien - un pays dont la culture et le peuple sont si proches de votre cœur », lui dira Mme Power.

Originaire d’une petite ville agricole du nord du Minnesota, Scott a commencé à travailler à l'USAID dès la fin de ses études supérieures. Nommé en postes à l’étranger, il servira notamment en Pologne, au Sénégal, en Indonésie et en Ouganda, assumant aussi des fonctions au siège à Washington, où il a contribué à la création des divisions des droits de l'homme et de l'apprentissage en tant que directeur adjoint du Center for Democracy, Human Rights and Governance de l'USAID, comme l’a mentionné l’administrateur Power.

« Lorsqu'il était directeur adjoint de la mission au Sénégal, a-t-elle ajouté, il était responsable de notre bureau régional au Sahel, où il a dirigé des programmes visant à promouvoir le développement, la démocratie et la résilience dans toute l'Afrique occidentale. De là, Scott a été notre directeur de mission au Mali, où il a partagé les meilleures pratiques et appliqué les enseignements tirés de ses postes précédents pour promouvoir une agriculture écologiquement durable et renforcer les systèmes de santé du pays afin de réduire la mortalité maternelle et infantile. »

« Et si le retour de Scott intervient à un moment où le peuple tunisien est confronté à des défis nécessitant un regain d'attention pour la transparence de la gouvernance, le pays et son peuple sont également à la porte de grandes opportunités, a souligné Mme Power.

Extraits de son discours (traduction non-officielle)

« On a l'impression que c'était il y a longtemps. Mais depuis lors, l'USAID a travaillé avec le peuple tunisien et son gouvernement pour reconstruire les institutions d'application de la loi, réformer un système judiciaire brisé et favoriser les opportunités pour les jeunes Tunisiens. Les programmes d'assistance économique et de gouvernance de l'USAID ont aidé les responsables tunisiens dans leurs efforts pour façonner un gouvernement sensible aux besoins du peuple tunisien, soutenant les milliers de jeunes Tunisiens qui entrent sur le marché du travail chaque année, et capable de lutter contre la corruption même qui a conduit au soulèvement en 2011.

Mais malgré des gains significatifs, la Tunisie reste à un point d'inflexion. Les progrès et les réformes démocratiques sont fragiles et à risque. Des mois de protestations violentes sur la réponse du gouvernement à la pandémie ont conduit à une situation politique ténue qui menace sa démocratie naissante. Le chômage reste beaucoup trop élevé - et comme dans une grande partie du monde, en plus du bilan humain du COVID-19, la pandémie a eu des conséquences économiques dévastatrices pour la Tunisie.

Notre mission a travaillé en étroite coordination avec le gouvernement tunisien pour faire face à l'impact du COVID-19 sur les communautés. Nous avons consacré plus de 34 millions de dollars d'aide pour atténuer la crise immédiate et se préparer aux effets économiques et sociaux à long terme de la pandémie. Et en s'associant à une institution de microfinance de premier plan à Tunis, l'USAID a pu fournir des capitaux et une expertise indispensables à plus de 4 000 petites et moyennes entreprises - dont la moitié sont détenues par des femmes et des jeunes - afin d'atténuer l'impact économique du COVID.

Des moments comme celui-ci, lorsque les pays partenaires sont à la croisée des chemins, permettent à des dirigeants comme Scott de démontrer le désir des États-Unis d'approfondir nos relations, de tirer parti de l'expertise de l'USAID et de contribuer à créer le type d'avenir inclusif et pluraliste auquel les Tunisiens aspirent. Et en la personne de notre nouveau directeur de mission, nous avons un professionnel chevronné qui est prêt à faire face à ce moment important. Au cours de ses 30 ans de carrière, il a guidé les pays partenaires de l'USAID dans des périodes difficiles.

Scott reconnaît que si les États-Unis ne peuvent pas résoudre tous ces défis, il y a des choses que nous pouvons faire ensemble avec le peuple tunisien pour atténuer leur impact. Nous pouvons aider à renforcer les partenariats entre le gouvernement et la société civile. Nous pouvons améliorer la compétitivité du secteur privé pour accroître l'accès au financement et aider à créer des emplois. Et nous pouvons continuer à travailler étroitement avec le gouvernement tunisien pour faire avancer son programme de réformes.

Début 2018, lorsque Scott a prêté serment en tant que directeur de mission au Mali, le Comité national du service extérieur lui a remis deux objets symboliques utilisés dans la tradition malienne lors de l'intronisation d'un roi : une calebasse, représentant l'acceptation, la tolérance et l'inclusivité, et une épée, représentant la justice, le courage et l'impartialité.

Bien sûr, nous ne l'intronisons pas roi aujourd'hui, mais Scott a adopté chacun de ces principes tout au long de ses 30 ans de carrière à l'USAID et les a intégrés dans nos partenariats à travers le monde. L'équipe en Tunisie a de la chance de vous retrouver, Scott. Je suis personnellement reconnaissant de vous voir prendre la tête d'une mission importante pour cette agence et pour les États-Unis - et pour la démocratie. Et le peuple tunisien a de la chance de vous avoir comme partenaire à ce moment important.