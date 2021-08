Tunisie-Russie: 65 ans de coopération soutenue

Par l’Ambassadeur de Russie en Tunisie, Sergey Nikolaev - Le 11 juin 1956, l’Union soviétique, qui a toujours soutenu le droit des peuples à l’autodétermination, a annoncé la reconnaissance de la Tunisie en tant qu’État indépendant et souverain. Un mois plus tard — le 11 juillet 1956 — des relations diplomatiques ont été établies entre nos deux pays. En août 1960, le premier ambassadeur de l’URSS, K.M. Kuliev, présenta ses lettres de créance au président Habib Bourguiba, en même temps que l’ambassadeur tunisien Ahmed Mestiri arriva à Moscou.

Cependant, les Russes et les Tunisiens se sont rencontrés bien avant. Il faut dire qu’en 1920-1921, à la fin de la guerre civile en Russie, environ six mille de nos compatriotes sont arrivés de la Crimée au port tunisien de Bizerte sur les navires de l’escadre de la mer Noire. C’est durant cette période que la première diaspora russe se forme en Tunisie. Ses représentants ont joué un rôle important dans la vie scientifique et culturelle du pays. Aujourd’hui à Bizerte, l’exposition de la maison-musée de l’escadre russe rappelle ces événements historiques, dont une partie est consacrée aux activités d’Anastasia Manstein-Chirinsky, l’aînée de la communauté russe, qui a vécu presque toute sa vie sur le sol tunisien.

Au fil des années, les relations bilatérales se sont enrichies de nouvelles facettes, mais ont toujours maintenu une dynamique positive. L’URSS a beaucoup fait pour aider à jeter les bases de l’économie de la jeune république. La coopération la plus fructueuse a été dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la santé et de la gestion de l’eau. Avec l’aide de l’Union soviétique, le Schéma général d’utilisation des eaux de ruissellement du nord de la Tunisie pour l’approvisionnement en eau de la capitale et d’autres provinces du pays a été élaboré. Les spécialistes soviétiques et russes ont apporté une contribution significative à la formation de divers personnels tunisiens hautement professionnels. Avec leur aide, la première université technique de la Tunisie, l’École nationale d’ingénieurs de Tunis (ENIT), a été créée. Des milliers de citoyens tunisiens sont diplômés des établissements d’enseignement supérieur soviétiques et russes. Dans différentes villes de la république, dans le cadre de programmes de coopération avec le ministère de la Santé de la Tunisie, des médecins russes travaillent avec succès. À l’heure actuelle, les compatriotes russes et les diplômés tunisiens de nos instituts et universités sont activement impliqués dans les efforts visant à promouvoir la langue et la culture russes en Tunisie et à préserver le patrimoine historique commun.

Le 25 décembre 1991, la République tunisienne a annoncé la reconnaissance de la Fédération de Russie. La première rencontre dans l’histoire des relations bilatérales entre les présidents russe et tunisien a eu lieu en marge du Sommet du millénaire à New York en 2000.

Aujourd’hui, la Tunisie est l’un des principaux partenaires de la Russie en Afrique et au Moyen-Orient. Un dialogue confidentiel est entretenu entre nos pays sur les questions clés. La Russie et la Tunisie interagissent efficacement à l’ONU et sur d’autres plateformes internationales. En mars 2016, le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a effectué une visite de travail à Moscou. En janvier 2019, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s’est rendu en Tunisie. Des négociations ont eu lieu avec les dirigeants de la République. Ils ont réaffirmé leur intérêt mutuel à renforcer l’ensemble des relations traditionnellement amicales russo-tunisiennes. Un élément important de notre coopération est la lutte contre le terrorisme dans toutes ses formes.

Les échanges touristiques se développent avec succès, ce qui a un effet bénéfique sur le renforcement des contacts commerciaux et humanitaires. En 2016-2019, le flux touristique en provenance de Russie dépassait 500 mille personnes par an. Nous espérons qu’à mesure que la situation sanitaire et épidémiologique s’améliore, les échanges touristiques se rétabliront progressivement.

La Tunisie a été parmi les premiers Etats africains à enregistrer le vaccin russe Spoutnik V. Le début de l’approvisionnement de ce médicament a permis de lancer une campagne nationale de vaccination en Tunisie.

L’exploration pacifique de l’espace extra-atmosphérique est devenue un nouveau symbole de la coopération russo-tunisienne. Le 22 mars 2021, le premier satellite de télécommunications tunisien Challenge One a été lancé depuis le cosmodrome de Baïkonour par la fusée russe Soyouz. Il est symbolique que cet événement marquant a eu lieu lors des jours de la célébration du 65e anniversaire de l’indépendance de la Tunisie. Cette percée dans le domaine des hautes technologies est le résultat d’une coopération mutuellement avantageuse entre Telnet Holding et les entreprises et organisations du cluster spatial russe. En avril de cette année, un buste en bronze du premier cosmonaute Youri Gagarine a été inauguré au siège de Telnet.

Malgré les difficultés objectives causées par la pandémie de Covid-19, nous poursuivons notre travail conjoint. Les préparatifs sont en cours pour la 8e réunion de la Commission mixte qui se tiendra à Moscou.

Le 7 juillet 2021 à l’initiative de l’Ambassade, de la municipalité du Kram et de la Chambre tuniso-russe de commerce, «l’Allée de l’Amitié» a été ouvert à l’occasion du 65e anniversaire des relations diplomatiques..

Sergey Nikolaev