Epson lance une nouvelle gamme de scanners professionnels garantissant une sécurité accrue des documents et une réduction des coûts

Les modèles WorkForce DS-770II, WorkForce DS-530II et WorkForce DS-730N ont été conçus pour une meilleure fiabilité des données dans les procédures hospitalières.

Alors que la situation sanitaire actuelle oblige les organismes de santé à augmenter leur productivité, à réduire leurs coûts et à renforcer la sécurité, Epson a lancé une nouvelle gamme de scanners professionnels facilitant la numérisation des dossiers patients et permettant de rationaliser les flux de travaux sécurisés. Il s’agit des modèles WorkForce DS-770II, WorkForce DS-530II et WorkForce DS-730N.

En moyenne, les pertes liées aux fraudes et aux erreurs représentent plus de 6 % des dépenses du secteur de la santé. 1C’est pourquoi les informations sur les patients et la confidentialité des données représentent une priorité absolue pour les organismes de santé. Les scanners professionnels à défilement WorkForce DS-770II, WorkForce DS-530II et WorkForce DS-730N permettent aux professionnels de santé d’améliorer et d’accélérer leurs processus. Grâce à la dématérialisation des documents médicaux, la confidentialité des patients est mieux préservée, les dossiers ne sont pas égarés et les erreurs médicales sont réduites. Les scanners professionnels Epson permettent aux établissements de santé de numériser facilement et en toute sécurité les dossiers patients, ce qui élimine les craintes et les coûts associés à une perte de documents.

1 OCED 2017, «Tackling Wasteful Spending On Health»

« Les organismes de santé du monde entier sont soumis à une pression considérable. Pour fournir des services de première ligne, ils doivent s’appuyer sur des flux de travaux et des processus efficaces. Les équipements vieillissants et les systèmes obsolètes peuvent entraver ces objectifs. Ajoutez à cela des niveaux de conformité élevés et vous comprendrez pourquoi ce secteur cherche à améliorer la qualité des dossiers médicaux numériques », déclare Steve King, directeur du marketing produit chez Epson Europe.

« Grâce à notre étroite collaboration avec les principaux fournisseurs de solutions liées à la santé, nos scanners permettent aux professionnels du secteur de garder une trace des dossiers dans des flux de travaux numériques sécurisés », conclut Steve King.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.epson.eu/fr/sheetfed-scanners