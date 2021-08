Appel à généraliser la vaccination anti Covid à tous les centres de santé de base

La Tunisie a été longtemps pionnière en matière de vaccination et a pu réaliser très tôt une bonne couverture vaccinale des enfants et des femmes enceintes grâce à un réseau de plus de 2100 centres de santé de base (CSB) répartis dans tout le pays, y compris les zones les plus éloignées.

La stratégie nationale de vaccination anti covid continue à ne pas prendre en considération les importantes potentialités de ces structures sanitaires de proximité.

Impliquer les CSB dans la vaccination anti-Covid a plusieurs avantages

1- Offrir la vaccination à la population sans qu'elle soit obligée de se déplacer et faire la queue durant des heures, dans des conditions difficiles pouvant favoriser la contamination.

2- Permettre aux personnes non encore inscrites de s'inscrire sur place. L'expérience du terrain montre que de nombreux citoyens ont des difficultés à s'inscrire à Evax

3- Un million de personnes portant une maladie chronique consultent ou prennent leurs médicaments dans les CSB. Assurer une vaccination de proximité à ces sujets à risque, dans le lieu qu'ils fréquentent régulièrement, facilite leur adhésion à la vaccination

4- La présence de plus d'un millier de CSB dans les zones rurales périphériques permet de vacciner la population de ces zones, difficile à toucher par d'autres moyens.

5- Les relations étroites que le personnel des CSB entretient avec la population, leur permettent de convaincre les indécis et les réticents et les amener à se faire vacciner.

6- La journée ouverte de vaccination du 8 août a réussi, mais plus de 2 millions de personnes âgées de 40 ans et plus ne sont pas encore vaccinées, principalement dans les gouvernorats de l'intérieur et les quartiers populaires.

La logistique ne pose pas de grand problème. La plupart des vaccins utilisés, y compris Pfizer, se conservent entre 2 et 8 degrés et ils seront conservés, comme les autres vaccins dans les réfrigérateurs des centres qui font l'objet d'une surveillance régulière de la chaîne du froid. Et l'inscription et la validation par Evax peuvent se faire au moyen de tablettes ou de smartphones.

Nous signataires de la présente lettre ouverte, Appelons à généraliser la vaccination anti-Covid à tous les centres de santé de base, afin d'assurer l'équité en matière d'accès à ce service essentiel dans la lutte contre la pandémie et garantir le succès de la campagne nationale de vaccination.

Appelons à décentraliser la gestion de la campagne de vaccination au niveau local, en responsabilisant les 223 circonscriptions sanitaires dans l'élaboration d'un plan de campagne vaccinale en collaboration avec les autorités locales, la société civile et le secteur privé et avec le soutien des instances régionales et nationales.

