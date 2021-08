Nul besoin de retourner votre veste, la veste retournée est déjà disponible !

Par Arselène Ben Farhat - La mode doit s’adapter au contexte où elle apparait et doit être toujours en avance sur les tendances à venir. Les créateurs, les modélistes et les stylistes des partis politiques réunis en urgence au lendemain des décisions du 25 juillet 2021 ont réussi à inventer les modèles de 2021-2022 en s’éloignant des carcans normatifs traditionnels et en tenant compte des nouvelles conceptions de la vie et de la politique. Leur joyau, c’est une nouvelle veste retournée : elle porte deux ou plusieurs couleurs qui s’opposent mais qui peuvent être chaque fois conformes à la tendance du jour.

En effet, selon les idéologues des partis, le plus rusé homme politique n’est pas celui qui retourne la veste mais celui qui choisit, dès le début, une magnifique veste qui va avec tout, une veste noire et blanche, extrémiste et modérée, une veste rouge et verte, révolutionnaire et réactionnaire, une veste rose et bleue, progressiste et traditionaliste ou une veste multicolore, insaisissable, indéfinissable, incolore et donc adaptée à tous les goûts, à toutes les aspirations et à tous les profils. Le trait commun entre toutes ces vestes, c’est qu’elles rendent beaux les politiciens les plus laids, démocrates les plus terribles dictateurs et cultivés les plus ignorants. Elles vont avec toutes les saisons : Printemps-arabe, Automne-arabe ou Hiver-arabe.

Cette veste qui s’adapte à tous les styles est très appréciée aujourd’hui et surtout par les hommes politiques qui se sentent menacés et qui risquent de perdre leur fonds de commerce électoral.

Mais, comment choisir le meilleur modèle de veste retournée ? C’est très simple : si vous êtes arriviste, je vous conseille une veste courte et cintrée pour pouvoir courir rapidement et atteindre vos objectifs sans difficultés. Si vous êtes un futur dictateur assoiffé de pouvoir, choisissez une veste longue, noire, sans manches pour pouvoir liquider tous vos rivaux sans laisser de traces et si vous êtes un riche corrompu, il vous faut une veste retournée très large de taille XXXXL pour cacher vos rondeurs volées auprès des plus pauvres Tunisiens amaigris. Si aucun parti politique ne vous soutient, portez constamment une veste multicolore et parlez peu, vous plairez à tout le monde mêmes à vos futurs ennemis.

Dans tous les cas, on la joue toujours cool avec la veste retournée. Son prix est certes très élevé et a même battu tous les records tellement ce modèle très chic est demandé. Mais, ne vous inquiétez pas ; la période des soldes, prévue au plus tard en 2024, va mettre à la disposition de tout le monde des vestes de toutes les tailles et de toutes les couleurs. La distribution du prêt-à-porter politique a déjà commencé et sera florissante au cours des prochains mois.

Arselène Ben Farhat