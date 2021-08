Géopolitique de Daech, Sur les traces des Almohades: un livre du Général Mohamed Nafti

Par Adrien Seewald - Daesh, Géopolitique du Conflit: Sur les traces des Almohades, Habitus. Thumos. Idéologies, est l’ouvrage le plus conséquent écrit par Mohamed Nafti, général à la retraite de l’armée tunisienne, et paru en mars 2021. Édité par Leaders et comprenant un total de 348 pages, Nafti nous fait traverser ses chapitres et réflexions à travers quatre parties principales, allant du prodrome et de la germination de Daesh, à des analyses historiques et géopolitiques de la région du Moyen Orient et du conflit Daesh.

Dans cet ouvrage Nafti cherche, en premier lieu, à déceler la nature des coutumes et des valeurs préislamiques/islamiques. Il porte un intérêt poussé à l’habitus arabe et islamique, et explique notamment les corrélations entre le rôle central du pillage dans le mode de vie arabe nomade, et le travail de socialisation conséquent dont a su faire preuve le prophète et son entourage. Son explication de la place centrale du thumos et du jihad dans la construction de l’identité islamique, sa propagation, et sa vitalité, fait ensuite place à une perspective historique poussée sur les conflits idéologiques qui ont marqué le Moyen Orient, des premiers jours de l’Islam, à l’époque contemporaine, qui se ermine sur l’idéologie de "Millat" Ibrahim sur laquelle s’appuie Daesh. Enfin, il se penche sur la géopolitique de l’organisation terroriste et de sa période d’activité, en portant une analyse poussée, spécialisé tout comme globale, sur la variété d’acteurs présents au sein du conflit.

Dans l'ensemble, l’ouvrage est pertinent et offre une nouvelle perspective au conflit de Daesh, et de ses racines. Le style d’écriture est similaire à celui des deux autres livres de Nafti, à savoir, Conjecture du Terrorisme en Tunisie et Construire la Sécurité en Tunisie. Ce style est caractérisé en général par une certaine précision et un récit comprenant des informations complètes, tout en allant droit au but, ce qui évite de perdre le lecteur dans des explications qui continuent à n’en plus finir.

Initialement, la lecture peut sembler compliquée, car elle demande une certaine familiarisation avec les différents empires de la région, les grandes lignées arabes ou encore la nature et le concept du thumos arabe. Les explications de Nafti sur l’habitus arabe (chapitres 1 à 3 de la deuxième partie) étaient peut-être légèrement longues, et une attention plus poussée sur la chronologie (comme est fait par la suite dans les chapitres de la troisième) aurait permis au lecteur de se faire une idée plus claire de ce que l’auteur cherchait à dire, et à mieux cerner le fil des évènements de la propagation de l’Islam et de ses normes.

Néanmoins, de possibles instants de confusions ne seront en grande majorité que de courte durée, et sont généralement dus à un manque de connaissances personnelles. Ces connaissances sont néanmoins complétées au fil de la lecture, ce qui permet donc à l’ouvrage offrir une base solide sur différentes disciplines et sujets qu’aborde le livre, de la socialisation au rôle de l’éloquence, en passant par la consolidation de croyances au sein de communes et groupes variés.

Daesh permet également une ouverture à la lecture et la compréhension d’autres ouvrages, et donnera une perspective informée (même si possiblement contradictoire) sur ces autres écrits. On peut noter comme exemple Une "Théorie Culturelle des Relations Internationales" de Ned Lebow, qui explique en partie la nécessité d’inclure le thumos dans les relations internationales modernes, ce qui se rapproche et reflète même la vision de Nafti du thumos dans Daesh, une discussion peu abordée dans les travaux contemporains.

Enfin, les troisième et quatrième parties offrent une vision claire et globale des évolutions qui ont donné naissance non seulement à l’organisation Daesh, mais également au climat géopolitique contemporain du Moyen Orient (ainsi que les puissances étrangères impliquées dans la région). En effet, les explications des idéologies du Moyen Orient et des dynamiques géopolitiques modernes de la région permettent une vision nette de la chronologie et de la nature des conflits au Moyen Orient, et notamment dans la compréhension de Daesh. Ces récits peuvent sembler redondants pour certains, mais sauront attiser la curiosité des lecteurs intéressés.

Daesh est donc un ouvrage complet différent des approches traditionnelles et parfois sans fond des récits portant sur les sujets abordés. Il saura plaire à une variété de lecteurs intéressés par des thématiques (parfois surprenamment hétérogènes, comme l’histoire, la poésie, les relations internationales, la philosophie, ou encore l’édification culturelle.

Daesh

Géopolitique du Conflit

Sur les traces des Almohades, Habitus. Thumos. Idéologies

De Mohamed Nafti, Général de Brigade (r)

Editions Leaders, mars 2021, 348 pages, 25 DT

Adrien Seewald

Etudiant en War Studies à l'Université King's College London,