Mélanges en l’honneur du Pr Ferhat Horchani : Ouverture des espaces et des droits

Précurseur en droit international de l’investissement, le Pr Ferhat Horchani est aussi un grand rassembleur. Pas moins d’une trentaines d’éminents juristes de différentes universités, spécialités, générations et nationalités ont tenu à lui offrir des Mélanges riches et denses, en hommage à son parcours universitaire et en expression d’amitiés et considération. En plus de 1080 pages (dont 840 en langue française), ils lui ont dédié des contributions de qualité, dans un ouvrage bien structuré, publié par la Faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis, sous la direction du doyen Sami Bostangi, en collaboration avec Walid Ben Hamida et Samia Ben Ismail et l’assistance de Amel Brichni.

Si les thèmes librement choisis par les contributeurs sont divers, ils s’insèrent en fait dans la grande thématique de l’ouverture des espaces et des droits, ce qui correspond pleinement au nouveau contexte international. Le mérite des articles, relevant de diverses spécialités, est de se compléter, offrant ainsi au lecteur par nécessairement juriste, un panorama instructif de l’état des réflexions sur une vaste panoplie de questionnements. L’Europe, la méditerranée, le corps, la religion, l’animal, la compétence pénale, l’investissement, la genèse du droit constitutionnel, la sécurité nationale, le droit international privé, l’abus de droit, l’IDE face au Covid-19, la femme, la faillite, les libertés, l’activité agricole, la sociologie du confinement – dé-confinement, le RNE et bien d’autres questions bénéficient d’un traitement minutieux, érudit, mais accessible pour tous.

Un parcours d’excellence

Ce grand volume (édition Maison du Livre), commence comme généralement de tradition pour les Mélanges, par une biographie du dédicataire. Le Pr Ferhat Horchani s’avère, à 68 ans, encore jeune (né le 20 janvier 1953). S’il fera ses études primaires à Degache (Djérid), puis à Sousse où il poursuivra ses études secondaires, jusqu’en 1971, c’est à la Faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis qu’il effectuera son parcours universitaire. L’étudiant, auréolé d’un DEA, d’un doctorat et d’une agrégation, deviendra enseignant, professeur d’enseignement supérieur (1998), directeur du département des sciences politiques, vice-doyen et doyen (2014 – 2015).

Ferhat Horchani sera sollicité en janvier 2015, pour faire partie du premier gouvernement issu des premières élections libres et indépendantes de 2014. Un ministère régalien lui sera confié : celui de la Défense nationale. En octobre 2016, il assurera en outre l’intérim d’un autre ministère de souveraineté, celui de la Justice, succédant à un autre éminent juriste, l’ancien doyen Mohamed Salah Ben Aissa…

Trois valeurs cardinales et trois fidélités indéfectibles

La biographie est sommaire, comme si attache humblement le Pr Horchani, mais bien riche, surtout s’agissant des activités d’expertise et celles scientifiques ainsi que des principaux travaux et publications. Dans sa préface, le doyen Sami Bostangi, n’hésite pas à qualifier le dédicataire de « Conquistador » en matière de droit international de l’investissement « qui va déblayer, dans notre pays, la voie de cette passionnante matière pour les générations futures. » « De son Djérid natal, poursuit-il, il a toujours conservé les valeurs cardinales qui ont bercé son enfance : fidélité, simplicité et altruisme. » Une autre trilogie de fidélité façonne le caractère du Pr Horchani, selon le doyen Bostangi : à la patrie, à la famille, aux amis. « Ces trois cercles concentriques, souligne-t-il, ont toujours été de mise et ont aiguillé de manière décisive sa vie.

Un ouvrage épais, dense, agréable à lire, instructif. Et un hommage bien mérité à un illustre universitaire tunisien, un juriste érudit, hautement apprécié.

Mélanges offerts en l’honneur du Professeur Ferhat Horchani

Publication de la Faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis

Laboratoire DRIMAN, Université El Manar

Edition La Maison du Livre, 2021, 1080 pages