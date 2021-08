Epson annonce un tournant dans la production de photos

Le modèle SureLab SL-D1000 offre une très grande flexibilité et productivité

Epson annonce le lancement du modèle SureLab SL-D1000 pour les sites de production de photos cherchant à augmenter leur chiffre d’affaires à partir de produits photo à valeur ajoutée.

Le modèle SL-D1000 offre de nombreuses nouvelles améliorations et caractéristiques plus respectueuses de l’environnement comparé à son prédécesseur SL-D800. L’une des principales caractéristiques est l’introduction de l’impression Recto Verso. Cela permet aux commerçants d’élargir leur offre, de la simple production de photos à des applications à forte valeur ajoutée, comme des albums photo personnalisés, des calendriers et des cartes, de manière à répondre à la demande et à la popularité croissante de cette part de marché. La production s’effectuant sur site, les commerçants et les centres de reprographie gardent le contrôle, et gèrent ainsi les revenus générés.

La productivité s’est améliorée à mesure que la vitesse d’impression a augmenté (impressions par heure et première sortie de l’impression). Des volumes d’impression plus importants peuvent être facilement obtenus grâce au chargeur en option pour les impressions Recto Verso automatiques (bac papier de 100 feuilles A4) sur le modèle SL-D1000A en plus de la prise en charge des supports rouleaux. La durée de vie de l’imprimante a également doublé pour atteindre 400 000 impressions 10 x 15.

Les cartouches ont été remplacées par les poches d’encre RIPS d’Epson qui fournissent 25 % d’encre en plus par rapport au modèle SL-D800. Cela implique des changements d’encre moins fréquents et par conséquent une intervention réduite. Les packs d’encre produisent des volumes de déchets plus faibles que les cartouches, ce qui rend la gestion des déchets sur site moins problématique.

Un système de chauffage amélioré permet de nettement réduire l’intensité sonore au cours d’une impression ainsi que la consommation électrique. Grâce à la vitesse d’impression plus élevée, la consommation électrique d’impression individuelle est encore plus réduite.

La connectivité a été étendue pour inclure le LAN et le WiFi en plus de l’USB, ce qui renforce la flexibilité quant à l’emplacement de l’imprimante.

Les autres nouvelles caractéristiques de conception comprennent un bac de sortie intégré et un écran LCD pour améliorer la gestion des tâches.

Tout cela est proposé dans une unité de base 13 % plus petite et 35 % plus légère par rapport au modèle SL-D800. L’imprimante est alors facilement transportable pour les entreprises qui recherchent de la flexibilité pour ce qui est de l’emplacement de production. De plus l’investissement en capital peut être optimisé en fonction de la taille du site de production et du volume d’impression.

Grâce à la prise en charge de Cloud Solution PORT d’Epson, les clients peuvent contrôler de manière plus optimale la production en accédant aux données de production à distance ou depuis l’atelier via un PC ou des appareils mobiles. Pour le lancement, des applications mobiles seront disponibles pour les commerçants et les utilisateurs finaux afin de permettre aux clients d’imprimer facilement en magasin les images sur leur téléphone mobile.

Michaela Stolle, cheffe de produit Pro-photo chez Epson Europe, a déclaré : « Il est facile de comprendre en quoi le modèle SL-D1000 représente un tournant sur le marché de la production de photo. Chaque fonctionnalité a été récemment pensée dans sa globalité et conçue pour améliorer la productivité et offrir une flexibilité ultime à nos clients. Les commerçants et les centres de reprographie évoluent dans un marché toujours plus rude, c’est pourquoi nous leur permettons de générer plus de revenus dans un secteur en pleine croissance en leur offrant une solution évolutive une fois que la saisonnalité permet de renforcer la demande et la flexibilité nécessaire pour exécuter facilement différents types de tâches sur plusieurs imprimantes. »

Principales caractéristiques

• Impression Recto Verso à côté d’un rouleau Recto de 65 m en standard

• Bac de 100 feuilles A4 pour une impression Recto Verso automatique sur le modèle SL-D1000A (en option pour SL-D1000)

• Faible empreinte au sol et faible grammage

• Wi-Fi et LAN près de l’USB

• Poches d’encre RIPS – capacité d’encre accrue de 25 %

• Écran LCD

• Durée de vie de l’imprimante doublée*

• Vitesse d’impression plus rapide (400 pph 15 x 10 cm)*

• Bac de sortie intégré

• Nouveau système de chauffage

• Epson Cloud Solution PORT

Les modèles SL-D1000 et SL-D1000A seront disponibles à partir d’octobre 2021 dans la plupart des régions, puis en février 2022 pour les régions CIS.

* Comparé au modèle précédent SL-D800