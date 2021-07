Hatem Kotrane – Tunisie : Sauvons la République!

En ce jour de la fête de la République, qui coïncide avec mon propre anniversaire, nous cherchons – et moi en premier – un seul motif de fierté qui nous permette de nous féliciter mutuellement des acquis de la République jusqu’à ce que deux talentueux champions, khalil Jendoubi et Ayoub Hafnaoui, viennent offert à la Tunisie ses deux premières médailles dans le cadre des JO Tokyo 2020, le premier en argent après avoir perdu la finale Hommes (-58kg) dans la discipline de Taekwondo, le second en or, en remportant, très tôt ce dimanche, la finale du 400 m nage libre en 3:43.36, au centre aquatique de Tokyo.

Voilà donc la jeunesse de ce pays, porteuse d’espoir, tant la Tunisie est réellement menacée dans son existence et tant les Tunisien.nes sont menacés dans leur vie, en proie à une peur du présent et à un désespoir de l’avenir.

Nous assistons, en effet, à la menace la plus grave qui guette notre pays dans son histoire récente. Une épreuve qui mine les acquis de la République et affecte l’Etat et la société en même temps qu’elle menace le processus démocratique en plongeant le pays dans le chaos et la violence et en violant la souveraineté nationale et la paix civile.

Nous assistons à un stade critique de l’histoire de la République où les forces de l’extrémisme, du chaos et de la corruption poussent le pays dans des voies menant au démantèlement systématique de l’État et de sa souveraineté, en raison de la de l’exacerbation de l’intégrisme religieux, des forces populistes, régionalistes et corporatistes qui menacent notre unité, notre existence et l’indépendance de notre pays.

Nous assistons à des scènes quotidiennes où les principes de la République et de l’État de droit sont piétinés devant nos yeux sous l’impact de l’ignorance rampante, de la destruction systématique des institutions, du gaspillage des ressources et des énergies du pays et de l’absence de visions et de programmes de développement durable.

Nous assistons à la destruction continue du rôle de l’Etat et du secteur public, incapable de renouveler ses méthodes et son action, incapable de gérer un secteur aussi vital que celui de la santé, de prévoir et de réagir à temps, au détriment de la vie de milliers de victimes d’une mort quasi-préméditée.

Nous assistons à la faillite programmée de l’éducation, des services sociaux, à l’exacerbation de la pauvreté, de l’ignorance, de l’analphabétisme et des disparités sociales accélérant le modèle de marginalisation, de paupérisation et d’exclusion.

Nous assistons à un gaspillage systématique des ressources et des capacités de l’État, à une atteinte continue à l’économie nationale et aux règles d’investissement, à des pratiques de corruption généralisée, d’expansion de l’économie parallèle, de contrebande, d’évasion et de monopole fiscaux, de marginalisation du rôle et de la performance de l’administration publique.

Un sursaut républicain reste pourtant possible !

Nous affirmons que sauver notre peuple de la peur et du désespoir passe inévitablement par la protection de l’État et de ses institutions, en préservant les principes de l’État de droit et en s’attaquant à toutes les tentatives visant à saper les valeurs et les objectifs de la République.

Nous affirmons que sortir notre pays de la calamité et lui redonner espoir nécessitent de mettre fin à l’indifférence et à l’inertie et aux attitudes défaitistes et d’adopter une approche responsable à même de susciter l’adhésion des tunisien.nes et de les inviter à entrer dans l’alliance citoyenne la plus large qui restaure la gloire de la Tunisie et la met sur la voie de la démocratie et du développement juste dans le cadre de l’État de droit et des institutions.

Engageons-nous à restaurer les piliers de l’Etat et à contrer toutes les tentatives de saper les principes de la République, établir un espace citoyen ouvert à tous pour protéger l’Etat et ses institutions de toutes les forces de l’extrémisme, de la corruption, du populisme et du corporatisme, et préparer une vision globale d’une politique de la République qui résiste au chaos et propose des stratégies et des programmes pour promouvoir l’Etat civil dans divers domaines et réformer les politiques et les institutions. Un espace qui intègre Toutes et Tous sans surenchère idéologique ni dépendance vis-à-vis des intérêts internes et externes.

Engageons-nous à diffuser une culture de politique démocratique participative visant à élever le statut de l’action politique en tant qu’engagement à changer la société, d’une société fondée sur l’ignorance, la privation et la marginalisation sociale et économique à une société visant à parvenir à l’inclusion sociale et au développement inclusif tout en défendant la souveraineté nationale et en protégeant les ressources naturelles du pays et l’environnement.

Engageons-nous à renforcer les piliers de l’État de droit et des institutions, l’indépendance du pouvoir judiciaire, la bonne gouvernance, la résistance à la corruption et à l’impunité, et promouvoir le rôle et le statut des magistrats et des divers organes de la justice, y compris les avocats en tant que profession libre et indépendante participant à l’instauration de la justice et à la défense des droits et des libertés.

Engageons-nous à promouvoir le rôle des jeunes en tant que « force agissante au service de la construction de la Nation », en fournissant les moyens assurant le développement de leurs capacités, en les encourageant à prendre leurs responsabilités et en élargissant leur contribution au développement social, économique, culturel et politique.

Engageons-nous à développer des mécanismes de résolution des conflits sociaux, liés aux relations collectives de travail ou à d’autres conflits qui surgissent dans certaines régions de la République, conformément à une approche institutionnelle organisée en même temps quefondée sur les droits de l’homme, qui assure une réponse pacifique aux demandes légitimes tout en respectant les principes fondamentaux de l’État de droit et des institutions, loin de toute exploitation politique ou idéologique.

Engageons-nous à restaurer la position de la Tunisie dans les relations internationales, à défendre sa souveraineté et l’indépendance de ses décisions dans les instances internationales conformément aux principes du droit international.

Agissons ensemble pour le bien-être populaire !

Engageons-nous à restaurer la place de l’Etat et sa capacité, en partenariat avec le secteur privé et les autres composantes de la société civile et en coordination avec les communautés locales, à adopter un modèle de développement alternatif basé sur la réforme fiscale et la reprise économique et ouvrant de nouvelles perspectives de développement prometteuses, capables de réactiver l’ascenseur social et de renforcer la confiance dans l’avenir pour chaque Tunisien.ne.

Engageons-nous à concrétiser les Objectifs de l’Agenda de développement durable sur le terrain, visant à améliorer la qualité de la vie, à protéger l’environnement pour les générations futures, à créer les conditions nécessaires pour lutter contre la pauvreté et la faim, à assurer la prospérité, la justice, la liberté, la dignité et la paix pour tous, en tenant compte des droits des générations futures et de la nécessité urgente que les enfants et les jeunes soient considérés comme un levier clé pour le développement durable.

Engageons le secteur privé à jouer un rôle clé dans le développement des droits économiques, sociaux et culturels, grâce au progrès technologique et à l’investissement dans des secteurs améliorant les services rendus à la population, à la création d’emplois décents, ainsi qu’au soutien aux programmes et actions visant au respect et à la promotion des droits économiques, sociaux et culturels, y compris le maintien du pouvoir d’achat des citoyens.

Engageons-nous à promouvoir des initiatives sociales et citoyennes qui redonnent un sens pratique à la politique et promeuvent les valeurs de solidarité et d’inclusion à travers des projets économiques, sociaux et culturels redonnant force et vigueur à l’État.

Investissons dans la connaissance, l’éducation et la culture pour défendre les principes de l’Etat de droit, protéger les valeurs de la République et lancer un mouvement culturel qui valorise le patrimoine civil et l’enchâsse dans l’esprit et les comportements des générations.

Agissons toutes et tous ensemble pour permettre à la jeunesse de réinscrire la République dans sa confiance !

Hatem Kotrane

Professeur à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis- Université de Carthage- Tunisie